काशी में 27 फरवरी को होगा मां गौरा का गौना; पारंपरिक सिल्वर पालकी में निकलेगी झांकी

पुरानी परंपराओं के बीच इस साल पहली बार बाबा विश्वनाथ और माता गौरा की चल प्रतिमा को गुजरात, राजस्थान और केरल के पारंपरिक वैभव में अलंकृत किया जाएगा. काशी की गलियों में जब शिव–गौरा का नगर भ्रमण होगा, तब उसमें उत्तर से दक्षिण और पश्चिम भारत की सांस्कृतिक छवियां एक साथ झलकेंगी.

देश के विभिन्न राज्यों से आए परिधान: टेढ़ीनीम स्थित महंत आवास पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं. पूर्व महंत वाचस्पति तिवारी ने बताया कि इस साल बाबा और गौरा के परिधान विशेष रूप से अहमदाबाद, जोधपुर और तिरुवनंतपुरम से मंगाए गए हैं. यह केवल परिधान परिवर्तन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक समन्वय का सशक्त संदेश है. काशी की आध्यात्मिक परंपरा में देश के विविध प्रांतों की छटा समाहित होगी.



महंत के अनुसार बाबा विश्वनाथ की चल प्रतिमा को गुजराती और केरल के पारंपरिक पुरुष परिधान में सजाया जाएगा. गुजराती शैली का अंगरखु, काठियावाड़ी कुर्ता, केरल की पारंपरिक वेष्टि/धोती (मुंडू) इन परिधानों में बाबा का स्वरूप अत्यंत राजसी और दिव्य दिखाई देगा. पारंपरिक कढ़ाई और सुनहरी जरी से सुसज्जित यह परिधान शिव–गौरा के गौना की गरिमा को और भव्य बनाएगा.



इन आभूषणों से सजेंगी मां गौरा: इस साल मां गौरा को नववधू के रूप में विशेष रूप से अलंकृत किया जाएगा. गुजराती बंधानी/पटोला, दक्षिण भारत की प्रसिद्ध कांजीवरम साड़ी पारंपरिक आभूषणों में नथनी, गला-नु हार (हार), कान-नी-बुट्टी (झुमका), बाजूबंद, कमरबंद इन आभूषणों से सुसज्जित माता गौरा का स्वरूप अद्भुत और अलौकिक दिखाई देगा. दुल्हन की तरह सजी गौरा जब बाबा के संग नगर भ्रमण पर निकलेंगी, तब श्रद्धालु उनके दिव्य रूप के दर्शन कर भावविभोर हो उठेंगे.

परिधान देश के विभिन्न राज्यों से आए हैं, पर उन्हें अंतिम स्वरूप काशी के कलाकार दे रहे हैं. परिधानों की सिलाई, कढ़ाई और अलंकरण में स्थानीय कारीगरों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है. इस प्रकार यह आयोजन केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि काशी की हस्तकला और शिल्प परंपरा का भी प्रदर्शन बनेगा.

आयोजन समिति के संयोजक संजीव रत्न मिश्र ने बताया कि स्व. डॉ. कुलपति तिवारी स्वयं को परंपराओं का स्वामी नहीं, बल्कि संवाहक मानते थे. उनका विश्वास था कि काशी की परंपराएं राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर हैं.

रंगभरी एकादशी पर जब शिव–गौरा की चल प्रतिमा नगर भ्रमण करेगी और सप्तर्षि आरती की ध्वनि गूंजेगी, तब यह आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं होगा, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता में एकता का सजीव प्रतीक बनेगा. गुजरात की रंगत, राजस्थान की राजसी छटा और केरल की सौम्यता इन सबके संगम में सजे शिव–गौरा का यह गौना महोत्सव काशी के इतिहास में एक नए अध्याय के रूप में दर्ज होने जा रहा है. आस्था, परंपरा और राष्ट्रीय एकात्मता का यह अद्भुत संगम इस साल रंगभरी को और भी ऐतिहासिक और अविस्मरणीय बना देगा.

यह भी पढ़ें: बनारस के 53 घाटों पर फैला भारत का भूगोल: देश के अलग-अलग राजाओं की विरासत की दास्तान सुनाते घाट