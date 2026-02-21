ETV Bharat / state

काशी में 27 फरवरी को होगा मां गौरा का गौना; पारंपरिक सिल्वर पालकी में निकलेगी झांकी

जानिए, अमला एकादशी के लिए क्या-क्या तैयारियां की जा रही हैं और किस लिए ये त्योहार इतने धूमधाम से मनाया जाता है.

रजत पालकी पर सज धजकर निकलेगी बाबा विश्वनाथ माता पार्वती और प्रभु गणेश की चल प्रतिमा. (Photo Credit; ETV Bharat)
वाराणसी: काशी में भावनात्मक उत्सव रंगभरी (अमला) एकादशी की तैयारी जोरो-शोरों से चल रही है. 27 फरवरी को होने वाले माता गौरा के गौना को लेकर टेढ़ीनीम स्थित महंत आवास ‘गौरा-सदनिका’ में चहल पहल के साथ तैयारी जारी है. शताब्दियों पुरानी पालकी और रजत शिवाला की साफ-सफाई व मरम्मत का कार्य शुरू हो चुका है. रंगभरी एकादशी पर काशी विश्वनाथ मंदिर से बाबा विश्वनाथ, माता पार्वती और प्रथमेश की चल प्रतिमाओं की पालकी यात्रा निकलेगी.

महाशिवरात्रि पर शिव-पार्वती विवाह की लोकपरंपरागत रस्म के बाद महंत आवास ‘गौरा-सदनिका’ में परिवर्तित हो जाता है. यही वह स्थल है जहां गौने की समस्त तैयारियां होती हैं. आंगन में हल्दी की सुवास, मंगल गीतों की गूंज और श्रृंगार की चहल-पहल ने वातावरण को उत्सवमय बना दिया है.

सज रही चांदी की पालकी. (Photo Credit; ETV Bharat)

पूर्व महंत पुत्र वाचस्पति तिवारी ने बताया कि 24 फरवरी मंगलवार से चार दिवसीय लोकाचार का शुभारंभ माता गौरा के तेल-हल्दी अनुष्ठान से होगा. प्रतिमा के पूजन के बाद हल्दी की रस्म निभाई जाएगी और गौनहारिनों की टोली पारंपरिक गीतों से इस अनुष्ठान को जीवंत बनाएगी.

शोभायात्रा की पालकी की साफ-सफाई: रंगभरी एकादशी की शोभायात्रा में प्रयुक्त होने वाली शताब्दियों पुरानी पालकी की साफ-सफाई और मरम्मत का जिम्मा काशी के काष्ठ कलाकार पप्पू जी संभाल रहे हैं. वह इस सेवा में अपने परिवार की चौथी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं.
लकड़ी की नक्काशी, धातु की जड़ाई और रजत शिवाला की चमक हर हिस्से को सावधानी से संवारते हुए पप्पू कहते हैं कि यह केवल काम नहीं, बल्कि सेवा है. उनके हाथों की कारीगरी में काशी की आस्था की झलक दिखती है. रजत शिवाला की चमक को नया आभास देने के साथ-साथ उसकी संरचना को भी मजबूत किया जा रहा है, ताकि यात्रा के दौरान कोई व्यवधान न आए.

शंकर गौरा की निकाली जाएगी झांकी. (Photo Credit; ETV Bharat)
निकलेगी राजसी शोभायात्रा: गौने के दिन बाबा विश्वनाथ की चल प्रतिमा को परंपरागत खादी से बनी राजसी पोशाक पहनाई जाएगी. यह पोशाक विशेष रूप से तैयार कराई जा रही है, जिसमें काशी की पारंपरिक बुनावट और सादगी का संगम होगा. माता गौरा का श्रृंगार भी विशेष अलंकरणों और वस्त्रों से किया जाएगा. लाल, पीत और हरित रंगों के संयोजन में सजी प्रतिमा लोकआस्था का केंद्र बनेगी. महंत परिवार स्वयं इस श्रृंगार को अंतिम रूप देने में जुटा है. श्रृंगार के साथ ही पालकी को भी फूलों और रंगीन कपड़ों से सजाया जाएगा, जिससे पूरी शोभायात्रा राजसी आभा से आलोकित हो उठे.
काशी की विशेष सप्तर्षि आरती का आयोजन: रंगभरी एकादशी के दिन परंपरानुसार रजत शिवाला को काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा. इसके बाद काशी की विशेष सप्तर्षि आरती संपन्न होगी. यह क्षण भक्तों के लिए अत्यंत पावन माना जाता है. आरती के बाद बाबा, गौरा और प्रथमेश की पालकी ‘गौरा-सदनिका’ से मंदिर की ओर प्रस्थान करेगी. काशीवासी इस पालकी को अपने कंधों पर उठाकर नगर भ्रमण कराते हैं. गलियों में ‘हर-हर महादेव’ का उद्घोष गूंजता है और पूरा शहर एक दिव्य उत्सव में डूब जाता है.

पुरानी परंपराओं के बीच इस साल पहली बार बाबा विश्वनाथ और माता गौरा की चल प्रतिमा को गुजरात, राजस्थान और केरल के पारंपरिक वैभव में अलंकृत किया जाएगा. काशी की गलियों में जब शिव–गौरा का नगर भ्रमण होगा, तब उसमें उत्तर से दक्षिण और पश्चिम भारत की सांस्कृतिक छवियां एक साथ झलकेंगी.

देश के विभिन्न राज्यों से आए परिधान: टेढ़ीनीम स्थित महंत आवास पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं. पूर्व महंत वाचस्पति तिवारी ने बताया कि इस साल बाबा और गौरा के परिधान विशेष रूप से अहमदाबाद, जोधपुर और तिरुवनंतपुरम से मंगाए गए हैं. यह केवल परिधान परिवर्तन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक समन्वय का सशक्त संदेश है. काशी की आध्यात्मिक परंपरा में देश के विविध प्रांतों की छटा समाहित होगी.

महंत के अनुसार बाबा विश्वनाथ की चल प्रतिमा को गुजराती और केरल के पारंपरिक पुरुष परिधान में सजाया जाएगा. गुजराती शैली का अंगरखु, काठियावाड़ी कुर्ता, केरल की पारंपरिक वेष्टि/धोती (मुंडू) इन परिधानों में बाबा का स्वरूप अत्यंत राजसी और दिव्य दिखाई देगा. पारंपरिक कढ़ाई और सुनहरी जरी से सुसज्जित यह परिधान शिव–गौरा के गौना की गरिमा को और भव्य बनाएगा.

इन आभूषणों से सजेंगी मां गौरा: इस साल मां गौरा को नववधू के रूप में विशेष रूप से अलंकृत किया जाएगा. गुजराती बंधानी/पटोला, दक्षिण भारत की प्रसिद्ध कांजीवरम साड़ी पारंपरिक आभूषणों में नथनी, गला-नु हार (हार), कान-नी-बुट्टी (झुमका), बाजूबंद, कमरबंद इन आभूषणों से सुसज्जित माता गौरा का स्वरूप अद्भुत और अलौकिक दिखाई देगा. दुल्हन की तरह सजी गौरा जब बाबा के संग नगर भ्रमण पर निकलेंगी, तब श्रद्धालु उनके दिव्य रूप के दर्शन कर भावविभोर हो उठेंगे.

परिधान देश के विभिन्न राज्यों से आए हैं, पर उन्हें अंतिम स्वरूप काशी के कलाकार दे रहे हैं. परिधानों की सिलाई, कढ़ाई और अलंकरण में स्थानीय कारीगरों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है. इस प्रकार यह आयोजन केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि काशी की हस्तकला और शिल्प परंपरा का भी प्रदर्शन बनेगा.

आयोजन समिति के संयोजक संजीव रत्न मिश्र ने बताया कि स्व. डॉ. कुलपति तिवारी स्वयं को परंपराओं का स्वामी नहीं, बल्कि संवाहक मानते थे. उनका विश्वास था कि काशी की परंपराएं राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर हैं.

रंगभरी एकादशी पर जब शिव–गौरा की चल प्रतिमा नगर भ्रमण करेगी और सप्तर्षि आरती की ध्वनि गूंजेगी, तब यह आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं होगा, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता में एकता का सजीव प्रतीक बनेगा. गुजरात की रंगत, राजस्थान की राजसी छटा और केरल की सौम्यता इन सबके संगम में सजे शिव–गौरा का यह गौना महोत्सव काशी के इतिहास में एक नए अध्याय के रूप में दर्ज होने जा रहा है. आस्था, परंपरा और राष्ट्रीय एकात्मता का यह अद्भुत संगम इस साल रंगभरी को और भी ऐतिहासिक और अविस्मरणीय बना देगा.

संपादक की पसंद

