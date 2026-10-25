ETV Bharat / state

कालीपीठ में जेसीबी से खुदवाया तालाब और फिर हुआ प्रतिमा का विसर्जन! जानिए क्या है पूरा विवाद

तालाब में विसर्जित की गई दुर्गा प्रतिमा ( ETV BHARAT )

गोड्डा: दुर्गा प्रतिमा विसर्जन विवाद को लेकर जिला प्रशासन और कालीपीठ प्रबंधन के बीच तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. इस बीच निर्धारित तिथि के 72 घंटे बाद भारी सुरक्षा के बीच प्रतिमा विसर्जन संपन्न कराया गया. इस दौरान मंदिर परिसर में जेसीबी से तालाब खुदा गया और उसमें पानी भरा गया. इस बीच बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे. इस दौरान 3 थानों की पुलिस भी मुस्तैद रही.

नया आदेश के बाद बदली स्थिति