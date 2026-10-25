कालीपीठ में जेसीबी से खुदवाया तालाब और फिर हुआ प्रतिमा का विसर्जन! जानिए क्या है पूरा विवाद
गोड्डा में जेसीबी की मदद से तालाब खुदवाने के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया.
Published : October 25, 2026 at 8:12 PM IST
गोड्डा: दुर्गा प्रतिमा विसर्जन विवाद को लेकर जिला प्रशासन और कालीपीठ प्रबंधन के बीच तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. इस बीच निर्धारित तिथि के 72 घंटे बाद भारी सुरक्षा के बीच प्रतिमा विसर्जन संपन्न कराया गया. इस दौरान मंदिर परिसर में जेसीबी से तालाब खुदा गया और उसमें पानी भरा गया. इस बीच बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे. इस दौरान 3 थानों की पुलिस भी मुस्तैद रही.
नया आदेश के बाद बदली स्थिति
गौरतलब है कि गोड्डा के पाण्डुबथान स्थित कालीपीठ मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई थी, लेकिन इस साल प्रतिमा थोड़ी बड़ी एवं भव्य बनाई गई थी. ऐसे में जिला प्रशासन से प्रतिमा विसर्जन की अनुमति मांगी गई, जिसके तहत दूसरे पूजा पंडाल की तरह कालीपीठ पूजा पंडाल को भी 17 अक्टूबर तक आदेशानुसार, प्रतिमा को राज कचहरी तालाब में विसर्जन की अनुमति दी गई, लेकिन अचानक 18 अक्टूबर को एक नया आदेश निकालकर काली पीठ पूजा पंडाल को पुरानी व्यवस्था में जहां तालाब था, वही पर प्रतिमा विसर्जन करने को कहा गया.
अनुमति देने के बाद उसे रद्द करना समझ से परे
काली पीठ मंदिर की संचालक वंदना दुबे ने बताया कि पहले छोटी प्रतिमा बनती थी लेकिन इस बार बड़ी प्रतिमा थी और जब एक बार अनुमति दे दी गई है तो उसे रद्द करना समझ से परे है, जबकि पुराने तालाब में जाने का रास्ता काफी खराब है और वही प्रतिमा के खंडित होने की संभावना है.
जिला प्रशासन से नहीं आया सकरात्मक आदेश: संचालक
दो दिन के इंतजार के बाद जब कोई प्रशासन से सकरात्मक आदेश नहीं आया तो बाद में मंदिर परिसर में ही जेसीबी की मदद से तालाब की खुदाई शुरू की गई और उसी तालाब में प्रतिमा विसर्जित की जाएगी. काली पीठ की संचालक कहती है कि वे एक अनाथ आश्रम भी चलाती है और उन्हें मानव सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है.
वहीं एसडीओ वैद्यनाथ उरांव के मुताबिक, उपायुक्त के पत्र के आधार पर ये आदेश दिया गया है, जिसके तहत अचानक रूट बदलने से कानून व्यवस्था में व्यवधान को ध्यान में रखते हुए तालाब में प्रतिमा विसर्जन का आदेश दिया गया है.
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