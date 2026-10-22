ETV Bharat / state

आतिशबाजी और भव्य जुलूस के साथ मां दुर्गा को दी गई विदाई, सुरक्षा में मुस्तैद रहा पुलिस प्रशासन

Etv Bharat ( Etv Bharat )

रांची: राजधानी रांची में बुधवार को मां दुर्गा सहित विभिन्न देवी-देवताओं की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया. ढोल-नगाड़ों, गाजे-बाजे और भव्य जुलूस के साथ श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा को अंतिम विदाई दी. इस दौरान जगह-जगह हुई आतिशबाजी ने माहौल को उत्सवी बना दिया. मां के जयकारों से पूरा शहर भक्तिमय नजर आया.

मां को दी गई विदाई