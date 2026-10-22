आतिशबाजी और भव्य जुलूस के साथ मां दुर्गा को दी गई विदाई, सुरक्षा में मुस्तैद रहा पुलिस प्रशासन
रांची में आतिशबाजी और भव्य जुलूस के साथ मां दुर्गा को विदाई दी गई. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 22, 2026 at 12:40 AM IST
रांची: राजधानी रांची में बुधवार को मां दुर्गा सहित विभिन्न देवी-देवताओं की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया. ढोल-नगाड़ों, गाजे-बाजे और भव्य जुलूस के साथ श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा को अंतिम विदाई दी. इस दौरान जगह-जगह हुई आतिशबाजी ने माहौल को उत्सवी बना दिया. मां के जयकारों से पूरा शहर भक्तिमय नजर आया.
मां को दी गई विदाई
विजयादशमी के अवसर पर पूजा पंडालों में दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालुओं ने नम आंखों से मां दुर्गा को विदाई दी. प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए विभिन्न पूजा समितियों की ओर से भव्य जुलूस निकाला गया. जुलूस में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. ढोल-नगाड़ों की गूंज और जयकारों के बीच प्रतिमाओं को निर्धारित विसर्जन स्थलों तक ले जाया गया.
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क रहा पुलिस प्रशासन
प्रतिमा विसर्जन के दौरान शांति और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा. प्रमुख चौक-चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी. जुलूस के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने, यातायात व्यवस्था सुचारु रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिसकर्मी मुस्तैद रहे।प्रशासन की ओर से विसर्जन मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया.
वहीं, विसर्जन स्थलों पर भी सतर्कता बरती गई, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से प्रतिमाओं का विसर्जन कर सके. भक्ति, उल्लास और भावुक माहौल के बीच मां दुर्गा सहित अन्य देवी-देवताओं की प्रतिमाओं को विदाई दी गई. इसी के साथ दुर्गा पूजा का उत्सव संपन्न हो गया. श्रद्धालुओं ने मां से अगले वर्ष फिर आने और सभी के जीवन में सुख-समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना की.
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