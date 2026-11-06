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धनतेरस पर खुला मां अन्नपूर्णा का स्वर्णमयी दरबार, वाराणसी में दुर्लभ दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब, पांच दिनों तक मिलेगा 'खजाना प्रसाद'

धनतेरस पर खुला मां अन्नपूर्णा का स्वर्णमयी दरबार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : धनतेरस का त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा है. वाराणसी में माता अन्नपूर्णा के स्वर्णमयी स्वरूप के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है. मंदिर के कपाट सुबह 4 बजे खोल दिए गए. मान्यता है कि माता के दर्शन करने और उनका खजाना घर ले जाने से पूरे साल अन्न-धन की कमी नहीं होती है.

सुबह 4 बजे मंदिर के महंत शंकर पुरी महाराज ने षोडशोपचार विधि से पूजन के बाद महाआरती की. आरती के बाद सुबह 5 बजे से भक्तों के लिए पट खोल दिए गए. धनतेरस से अन्नकूट तक चलने वाले इस पांच दिवसीय दर्शन मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है. खजाने वाली देवी का सीधा संबंध बाबा विश्वनाथ से भी है.