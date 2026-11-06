धनतेरस पर खुला मां अन्नपूर्णा का स्वर्णमयी दरबार, वाराणसी में दुर्लभ दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब, पांच दिनों तक मिलेगा 'खजाना प्रसाद'
सुबह 4 बजे मंदिर के महंत ने षोडशोपचार विधि से पूजन के बाद महाआरती की. आरती के बाद भक्तों के लिए पट खोल दिए गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 5:30 PM IST
वाराणसी : धनतेरस का त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा है. वाराणसी में माता अन्नपूर्णा के स्वर्णमयी स्वरूप के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है. मंदिर के कपाट सुबह 4 बजे खोल दिए गए. मान्यता है कि माता के दर्शन करने और उनका खजाना घर ले जाने से पूरे साल अन्न-धन की कमी नहीं होती है.
सुबह 4 बजे मंदिर के महंत शंकर पुरी महाराज ने षोडशोपचार विधि से पूजन के बाद महाआरती की. आरती के बाद सुबह 5 बजे से भक्तों के लिए पट खोल दिए गए. धनतेरस से अन्नकूट तक चलने वाले इस पांच दिवसीय दर्शन मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है. खजाने वाली देवी का सीधा संबंध बाबा विश्वनाथ से भी है.
धार्मिक कथाओं के अनुसार, काशी में कोई भूखा न सोए, इसके लिए भगवान शिव ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी. माता अन्नपूर्णा ने ही यह आशीर्वाद दिया था कि उनकी नगरी में कोई भूखा नहीं रहेगा और न ही कोई भूखा सोएगा.
मान्यता है कि जो भी भक्त धनतेरस के दिन माता अन्नपूर्णा की स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन करता है और देवी के खजाने को अपने भंडार या तिजोरी में रखता है, उसके घर में माता अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से पूरे साल अन्न और धन की कमी नहीं होती है.
काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ सत्यम मिश्रा ने बताया कि मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा, सुगम दर्शन एवं सुव्यवस्थित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं. प्रातः 4:00 बजे मां अन्नपूर्णा की विशेष पूजा-अर्चना, भव्य शृंगार एवं आरती संपन्न की गई.
महाआरती के बाद श्रद्धालुओं के लिए मां अन्नपूर्णा के पट खोल दिए गए. भक्तों को मां का पावन प्रसाद ‘खजाना’ वितरित किया जा रहा है. मां अन्नपूर्णा के दर्शन एवं प्रसाद वितरण की यह विशेष व्यवस्था अन्नकूट महापर्व (10 नवंबर) को रात्रि शयन आरती तक निरंतर जारी रहेगी.
उन्होंने बताया कि अन्नकूट के अवसर पर 10 नवंबर को मध्याह्न भोग आरती के दौरान भगवान विश्वेश्वर को छप्पन भोग अर्पित किए जाएंगे. इस भोग में विविध प्रकार के मिष्ठान्न, फल, नमकीन, मेवे एवं पारंपरिक पकवान सम्मिलित होंगे.
इस पावन अवसर पर भगवान श्री विश्वनाथ (शिव परिवार) की चल प्रतिमा को गर्भगृह में विराजमान कर दिव्य शृंगार किया जाएगा. साथ ही, लड्डुओं से निर्मित भव्य शिवालय का निर्माण किया जाएगा, जिसके दर्शन गर्भगृह के पश्चिमी द्वार के समीप स्थित श्री वैकुंठ महादेव प्रांगण में होंगे.
मध्याह्न भोग आरती के बाद भगवान श्री शिव परिवार की चल प्रतिमा के दर्शन श्रद्धालुओं के लिए सुलभ होंगे. श्रद्धालु गर्भगृह के बाहर से झांकी स्वरूप दर्शन कर सकेंगे. शाम 6:00 बजे के बाद नियमित आरतियां निर्धारित समयानुसार संपन्न होंगी.
अन्नकूट महापर्व के दिन नियमित शयन आरती, जो सामान्यतः गर्भगृह के पश्चिमी द्वार से संपन्न होती है, इस दिन गर्भगृह के दक्षिणी द्वार से संपन्न की जाएगी. मंदिर प्रशासन द्वारा दोनों पर्वों के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं सुगम दर्शन के दृष्टिगत आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी.
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