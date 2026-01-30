ETV Bharat / state

गोड्डा में साइबर क्राइम के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई, 4 अपराधी मोबाइल और नगदी के साथ गिरफ्तार

गोड्डाः देवडांड थाना क्षेत्र के ग्राम परगोडीह में सड़क किनारे पेड़ के नीचे बैठकर चार संदिग्ध साइबर ठगी कर रहे थे. पुलिस ने चारों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है. एसपी मुकेश कुमार के निर्देश पर पेट्रोलिंग टीम ने चिन्हित स्थान पर छापा मारा, जहां एक पेड़ के नीचे ये चारों संदिग्ध बैठे थे जो पुलिस की गाड़ी देखकर भागने लगे. इसके बाद हथियारबंद बलों की मदद से उन चारों संदिग्धों का पीछा कर उन्हें पकड़ लिया गया, जिन्होंने बाद में अपना जुर्म कबूल कर लिया.

आरोपियों का संबंध गोड्डा और दुमका जिले से है

पकड़े गए आरोपियों ने अपने नाम क्रमशः राकेश कुमार (उम्र 21), अजय केवट (उम्र 22), नितीश कुमार मंडल (उम्र 29) और निरंजन मंडल (उम्र 26) बताए हैं. गिरफ्तार लड़कों का संबंध गोड्डा और दुमका जिले से है.

जानकारी देते एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी (Etv Bharat)