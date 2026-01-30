गोड्डा में साइबर क्राइम के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई, 4 अपराधी मोबाइल और नगदी के साथ गिरफ्तार
गोड्डा पुलिस ने साइबर फ्रॉड के चार संदिग्धों को हिरासत में लिया है. उनके पास से मोबाइल फोन और कैश बरामद किया गया.
गोड्डाः देवडांड थाना क्षेत्र के ग्राम परगोडीह में सड़क किनारे पेड़ के नीचे बैठकर चार संदिग्ध साइबर ठगी कर रहे थे. पुलिस ने चारों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है. एसपी मुकेश कुमार के निर्देश पर पेट्रोलिंग टीम ने चिन्हित स्थान पर छापा मारा, जहां एक पेड़ के नीचे ये चारों संदिग्ध बैठे थे जो पुलिस की गाड़ी देखकर भागने लगे. इसके बाद हथियारबंद बलों की मदद से उन चारों संदिग्धों का पीछा कर उन्हें पकड़ लिया गया, जिन्होंने बाद में अपना जुर्म कबूल कर लिया.
आरोपियों का संबंध गोड्डा और दुमका जिले से है
पकड़े गए आरोपियों ने अपने नाम क्रमशः राकेश कुमार (उम्र 21), अजय केवट (उम्र 22), नितीश कुमार मंडल (उम्र 29) और निरंजन मंडल (उम्र 26) बताए हैं. गिरफ्तार लड़कों का संबंध गोड्डा और दुमका जिले से है.
पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि देवदार थाना क्षेत्र के परगोडी गांव में पेड़ के नीचे बैठकर कुछ लोग साइबर ठगी का काम कर रहे हैं. इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देश प्राप्त हुआ था उसके आलोक में डीएसपी गौरव कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई. जिसमें टाउन इंस्पेक्टर दिनेश कुमार और थाना प्रभारी देवनाथ शामिल थे. जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो कुछ लोग एक पेड़ के नीचे बैठे दिखे, जिन्हें खदेड़कर पकड़ लिया गया. पूछताछ के दौरान 45,000 रुपये, अेलग-अलग कंपनियों के चार मोबाइल फोन, सिम कार्ड और दो खाली सिम कार्ड समेत काफी सामान बरामद हुआः अशोक प्रियदर्शी- एसडीपीओ, गोड्डा.
पुलिस की गाड़ी देख भागने की कोशिश की
इन आरोपी लड़कों से जब मौके से भागने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वे पेड़ के नीचे बैठकर साइबर ठगी का काम कर रहे थे और जब उन्होंने पुलिस की गाड़ी आती देखी तो भागने की कोशिश की. घटना के संदर्भ में देवडांड़ थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है. कांड में गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. नए साल में साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने की दिशा में यह पुलिस की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है.
