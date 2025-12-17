ETV Bharat / state

गोड्डा में ट्रैक्टर चोर गिरोह का भंडाफोड़, 6 अपराधी गिरफ्तार

गोड्डा में ट्रैक्टर-टेलर चोर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. 6 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं.

Godda police arrested six criminals belonging to a tractor theft gang
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 17, 2025 at 8:31 PM IST

Updated : December 17, 2025 at 8:43 PM IST

गोड्डाः जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 6 चोरों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से चोरी के ट्रैक्टर भी बरामद किए गए हैं.

बता दें कि जिले के पोरैयाहाट थाना क्षेत्र में खास तौर पर ट्रैक्टर वाहन की लगातार चोरी हो रही थी. लगातार हो रही चोरी की घटना के मद्देनजर विशेष टीम एसपी मुकेश कुमार के निर्देश पर गठित कर छापेमारी अभियान चलाया गया. जिसमें कुल 6 अपराधियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया. इनके पास से चोरी के ट्रैक्टर भी बरामद किए गए हैं.

जानकारी देते एसपी (Etv Bharat)

गिरफ्तार लोगों में सभी 6 दुमका जिले के रहने वाले हैं. गिरफ्तार अपराधियों ने चोरी की घटना मे संलिप्त होने की बात स्वीकार करते हुए बताया कि वे इस तरह की कई घटनाओं में शामिल हैं और उनका एक गिरोह है. वे लोग ट्रैक्टर को 70-80 हज़ार मे बेच देते हैं. गिरफ्तार लोगों में अभिषेक कुमार, प्रकाश हांसदा, दीपक यादव, मुन्ना यादव,वेद यादव व आशीष रंजन यादव शामिल हैं.

वहीं एसपी मुकेश कुमार ने बताया कि पिछले कई दिनों से इस तरह की घटना सामने आ रही थी. इसी के मद्देनजर टीम गठित की गयी और एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जो वाहन चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे. इनमें कई पेशेवर अपराधी भी शामिल हैं.

संपादक की पसंद

