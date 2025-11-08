ETV Bharat / state

गोड्डा में नकली पेट्रोल के कारोबार का खुलासा, दो टैंकर जब्त, धंधेबाज फरार

गोड्डा में नकली पेट्रोल के कारोबार का खुलासा पुलिस ने किया है. दो टैंकर जब्त की गई है.

Two Petrol Tankers Seized In Godda
गोड्डा में जब्त नकली पेट्रोल लदा टैंकर. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 8, 2025 at 8:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गोड्डा:अवैध तरीके से नकली पेट्रोल बना कर बिहार में खपाने के बड़े खेल का खुलासा गोड्डा पुलिस ने किया है. साथ ही पुलिस ने 18,000 लीटर अवैध पेट्रोल भी बरामद किया है. इसके अलावा नकली पेट्रोल के निर्माण में इस्तेमाल में आने वाले अन्य समान भी बरामद हुआ है. हालांकि पुलिस के हाथ अभी तक कोई धंधेबाज नहीं लग पाया है.

नकली पेट्रोल लदे दो टैंकर जब्त

गोड्डा एसडीपीओ अशोक रविदास ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कुछ तेल टैंकरों में नकली पेट्रोल जैसा पदार्थ गोड्डा जिला के रास्ते बिहार ले जाने की तैयारी है. इसी सूचना पर पुलिस द्वारा चेकपोस्ट लगाकर वाहन जांच अभियान चलाया गया. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमनी पुल के पास दो टैंकर पुलिस को दिखा, लेकिन पुलिस को देखते ही चालक फरार हो गया.इसके बाद पुलिस दोनों टैंकरों को जब्त कर थाने ले गई.

जानकारी देते गोड्डा एसडीपीओ अशोक रविदास. (वीडियो-ईटीवी भारत)

देवदांड़ के पीपरजोरीया से भी नकली पेट्रोल बरामद

वहीं दूसरा मामला गोड्डा के देवदांड़ थाना क्षेत्र के पीपरजोरीया गांव का है. पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग गांव में नकली पेट्रोल बनाने का काम कर रहे हैं. सूचना पर पुलिस ने गांव में छापेमारी कर नकली पेट्रोल बनाने के इस्तेमाल में लाने वाली 10 पानी टंकी, करीब 18000 लीटर नकली पेट्रोल बरामद किया. वहीं मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. इधर, पुलिस नकली पेट्रोल बनाने के धंधे से जुड़े लोगों की तलाश में जुटी है.

ये भी पढ़ें-

पुलिस ने नकली पेट्रोल कारोबार का किया खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार

तेल चोरों का कहर, गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर किया हमला

जामताड़ा में अंतरराज्यीय चोर गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार, आईओसीएल पाइपलाइन से करते थे तेल की चोरी

TAGGED:

GODDA POLICE ACTION
ILLEGAL PETROL BUSINESS IN GODDA
TWO PETROL TANKERS SEIZED IN GODDA
गोड्डा में नकली पेट्रोल
COUNTERFEIT PETROL RACKET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.