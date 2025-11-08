ETV Bharat / state

गोड्डा में नकली पेट्रोल के कारोबार का खुलासा, दो टैंकर जब्त, धंधेबाज फरार

गोड्डा में जब्त नकली पेट्रोल लदा टैंकर. ( फोटो-ईटीवी भारत )

गोड्डा:अवैध तरीके से नकली पेट्रोल बना कर बिहार में खपाने के बड़े खेल का खुलासा गोड्डा पुलिस ने किया है. साथ ही पुलिस ने 18,000 लीटर अवैध पेट्रोल भी बरामद किया है. इसके अलावा नकली पेट्रोल के निर्माण में इस्तेमाल में आने वाले अन्य समान भी बरामद हुआ है. हालांकि पुलिस के हाथ अभी तक कोई धंधेबाज नहीं लग पाया है.

नकली पेट्रोल लदे दो टैंकर जब्त

गोड्डा एसडीपीओ अशोक रविदास ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कुछ तेल टैंकरों में नकली पेट्रोल जैसा पदार्थ गोड्डा जिला के रास्ते बिहार ले जाने की तैयारी है. इसी सूचना पर पुलिस द्वारा चेकपोस्ट लगाकर वाहन जांच अभियान चलाया गया. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमनी पुल के पास दो टैंकर पुलिस को दिखा, लेकिन पुलिस को देखते ही चालक फरार हो गया.इसके बाद पुलिस दोनों टैंकरों को जब्त कर थाने ले गई.

जानकारी देते गोड्डा एसडीपीओ अशोक रविदास. (वीडियो-ईटीवी भारत)

देवदांड़ के पीपरजोरीया से भी नकली पेट्रोल बरामद