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गोड्डा के रहने वाले सेना के जवान श्रीनगर से लापता, छः दिन बाद भी सुराग नहीं मिलने से परिजन परेशान

गोड्डा का सेना का जवान श्रीनगर से लापता है. इससे परिजन काफी परेशान हैं.

Army jawan from Godda goes missing from Srinagar security camp
लापता सेना का जवान वासुदेव राय (पुरानी तस्वीर) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 7, 2026 at 11:25 PM IST

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गोड्डाः झारखंड के गोड्डा जिला के महागामा प्रखंड अंतर्गत सरभंगा पंचायत निवासी भारतीय सेना के जवान वासुदेव राय के सुरक्षा कैंप से लापता होने की सूचना परिजनों को कैंप से मिली है.

छह दिन बीतने के बावजूद जवान का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है. इससे परिवार गहरे सदमे और चिंता में है, उन्होंने सरकार और सेना से जवान को सकुशल वापसी की मांग कर रहे हैं. बता दें कि तीन माह पूर्व ही जवान की शादी हुई है.

परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, वासुदेव राय 151 INF BN (जाट रेजीमेंट) में तैनात हैं और जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में अपनी सेवाएं दे रहे थे. बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान वे सुरक्षा कैंप से लापता हो गए. घटना के बाद से सेना द्वारा खोजबीन की जा रही है लेकिन अभी तक उनके संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी परिवार को नहीं मिल सकी है.

इस पर जवान के परिजन लगातार अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं. परिवार का कहना है कि छह दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें यह नहीं बताया गया कि जवान कहां हैं और उनकी तलाश किस स्तर पर चल रही है. परिजनों ने भावुक अपील करते हुए कहा कि भारतीय सेना अपने अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था के लिए जानी जाती है. ऐसे में यदि कोई जवान लापता हो जाता है तो मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार और संबंधित सैन्य अधिकारी तत्काल संज्ञान लें तथा व्यापक स्तर पर खोज अभियान चलाकर जवान को सकुशल बरामद करें.

जवान की पत्नी ने बताया कि उसकी आखिरी बात 1 जुलाई को हुईं थी. हालांकि बाद में उनके मोबाइल मे दो मिस्ड कॉल था जो रिसीव नहीं हो सका था लेकिन फिर कॉल करने पर बात नहीं हुई.

परिवार की मांग- हमें हमारा बेटा सही-सलामत वापस चाहिए

गांव में भी इस घटना को लेकर चिंता का माहौल है. ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने भी सरकार तथा सेना से अपील की है कि जवान की जल्द से जल्द सुरक्षित वापसी हो और उसके परिवार तक पहुंचाया जाए. पूरे क्षेत्र की निगाहें अब प्रशासन और सेना की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं.

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परिजनों द्वारा सकुशल वापसी की मांग
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