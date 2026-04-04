खुशखबरी: ब्रीडिंग सेंटर में गोडावण के तीन नए चूजों का जन्म, अब कुनबा बढ़कर पहुंचा 76

खुशखबरी: ब्रीडिंग सेंटर में गोडावण के तीन नए चूजों का जन्म, अब कुनबा बढ़कर पहुंचा 76
राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण को लेकर उत्साहजनक खबर सामने आई है. ब्रीडिंग सेंटर में AI तकनीक से 3 नन्हे चूजों का जन्म हुआ है.
Published : April 4, 2026 at 12:30 PM IST
जैसलमेर: राजस्थान की तपती रेत से एक सुखद और उम्मीद भरी खबर सामने आई है. राज्य पक्षी गोडावण का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और यह बढ़ोतरी सिर्फ प्राकृतिक नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक की मदद से संभव हो रही है. हाल ही में तीन नए गोडावण चूजों के जन्म के साथ कुल संख्या 76 तक पहुंच गई है. यह उपलब्धि उस सतत प्रयास का परिणाम है, जो वर्षों से डेजर्ट नेशनल पार्क (DNP) क्षेत्र में चल रहा है. इनमें से दो चूजों का जन्म सम क्षेत्र स्थित सुदाश्री गोडावण ब्रीडिंग सेंटर में हुआ, जबकि एक चूजा रामदेवरा गोडावण ब्रीडिंग सेंटर में कृत्रिम गर्भाधान (AI तकनीक) से जन्मा. इस नई सफलता के बाद रामदेवरा केंद्र में गोडावणों की संख्या 52 और सुदाश्री केंद्र में 24 हो चुकी है.
जैसलमेर DNP के डीएफओ बृजमोहन गुप्ता ने बताया कि गोडावण के संरक्षण में AI तकनीक बेहद प्रभावी साबित हो रही है. यह तकनीक उन परिस्थितियों में भी प्रजनन संभव बना रही है, जहां प्राकृतिक तरीके से यह संभव नहीं हो पाता. यही वजह है कि गोडावण जैसे विलुप्ति के कगार पर खड़े पक्षी के लिए यह तकनीक संजीवनी बनकर उभरी है.
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ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण) दुनिया के सबसे संकटग्रस्त पक्षियों में गिना जाता है. एक समय राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों में बड़ी संख्या में पाए जाने वाला यह पक्षी आज गिनती के कुछ पक्षियों में सिमट गया था. ऐसे में जैसलमेर के इन ब्रीडिंग सेंटरों ने उम्मीद की एक नई कहानी लिखी है. विशेषज्ञों का मानना है कि गोडावण की घटती संख्या के मुख्य कारण बिजली की ऊंची लाइनों से टकराव, अवैध शिकार और बदलता पर्यावरण रहे हैं. इन खतरों को देखते हुए वन विभाग ने गोडावण को सुरक्षित वातावरण में संरक्षित कर वैज्ञानिक तरीके से प्रजनन कराने की रणनीति अपनाई. आज उसके परिणाम सामने हैं.
AI तकनीक से जन्मे चूजे: ये चूजे एआई आधारित कृत्रिम गर्भाधान तकनीक से जन्मे हैं. इनकी निगरानी विशेष टीम द्वारा की जा रही है. उनके खानपान, स्वास्थ्य और प्राकृतिक व्यवहार पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि वे भविष्य में प्राकृतिक वातावरण में सहज रूप से रह सकें. यह पूरा प्रयास न केवल राजस्थान, बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बनता जा रहा है. वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि गोडावण को बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं. विशेषज्ञों की टीम, आधुनिक उपकरण और वैज्ञानिक पद्धति का समन्वय इस मिशन को सफल बना रहा है.