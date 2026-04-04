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खुशखबरी: ब्रीडिंग सेंटर में गोडावण के तीन नए चूजों का जन्म, अब कुनबा बढ़कर पहुंचा 76

एआई तकनीक से जन्मा गोडावण का चूजा ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: राजस्थान की तपती रेत से एक सुखद और उम्मीद भरी खबर सामने आई है. राज्य पक्षी गोडावण का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और यह बढ़ोतरी सिर्फ प्राकृतिक नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक की मदद से संभव हो रही है. हाल ही में तीन नए गोडावण चूजों के जन्म के साथ कुल संख्या 76 तक पहुंच गई है. यह उपलब्धि उस सतत प्रयास का परिणाम है, जो वर्षों से डेजर्ट नेशनल पार्क (DNP) क्षेत्र में चल रहा है. इनमें से दो चूजों का जन्म सम क्षेत्र स्थित सुदाश्री गोडावण ब्रीडिंग सेंटर में हुआ, जबकि एक चूजा रामदेवरा गोडावण ब्रीडिंग सेंटर में कृत्रिम गर्भाधान (AI तकनीक) से जन्मा. इस नई सफलता के बाद रामदेवरा केंद्र में गोडावणों की संख्या 52 और सुदाश्री केंद्र में 24 हो चुकी है. जैसलमेर DNP के डीएफओ बृजमोहन गुप्ता ने बताया कि गोडावण के संरक्षण में AI तकनीक बेहद प्रभावी साबित हो रही है. यह तकनीक उन परिस्थितियों में भी प्रजनन संभव बना रही है, जहां प्राकृतिक तरीके से यह संभव नहीं हो पाता. यही वजह है कि गोडावण जैसे विलुप्ति के कगार पर खड़े पक्षी के लिए यह तकनीक संजीवनी बनकर उभरी है. जैसलमेर DNP के डीएफओ बृजमोहन गुप्ता (ETV Bharat Jaisalmer)