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बिहार में डीएम का एक्शन, गैस एजेंसी का लाइसेंस रद्द

बिहार में गैस की किल्लत का फायदा गैस एजेंसी वाले उठा रहे हैं, जब ये शिकायत मिली तो तुरंत जिला प्रशासन हरकत में आया. पढ़ें-

बिहार में डीएम का एक्शन
बिहार में डीएम का एक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 8, 2026 at 3:06 PM IST

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दरभंगा : देश में एलपीजी की किल्लत और मिल रही कालाबाजारी की सूचना पर दरंभगा के जिलाधिकारी ने सख्त एक्शन लिया है. दरभंगा की गोदावरी गैस ऐजेंसी पर औचक छापामार कार्रवाई करते हुए गैस एजेंसी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और प्राथमिकी दर्ज करने की चेतावनी दी है.

गैस एजेंसी का लाइसेंस रद्द : निरीक्षण के दौरान एजेंसी में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं हैं. अनुज्ञप्ति में वर्णित गोदाम के अतिरिक्त एक अन्य कक्ष का अवैध रूप से उपयोग गैस सिलेण्डरों के भंडारण के लिए किया जा रहा था, जहां बड़ी संख्या में खाली सिलेण्डर पाए गए, जिनके संबंध में एजेंसी के प्रोपराइटर द्वारा स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई. जांच में यह भी पाया गया कि एजेंसी में भारी बैकलॉग के बावजूद सिलेण्डरों की संदिग्ध डिलेवरी की जा रही है.

पाई गई अनियमितता : दिनांक चार अप्रैल को उपभोक्ताओं की संख्या की तुलना में अधिक सिलेण्डरों की डिलेवरी दर्शायी गई, जिससे काला बाजारी की आशंका प्रबल होती है. उपभोक्ताओं की शिकायतों के बावजूद समय पर गैस आपूर्ति नहीं की जा रही है. इसके अतिरिक्त, गोदाम परिसर में गैस सिलेण्डर के स्टॉक एवं मूल्य से संबंधित अनिवार्य सूचना का प्रदर्शन नहीं किया गया, जो द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 की कंडिका - 08 का उल्लंघन है.

डिलेवरी में भी लापरवाही : एजेंसी द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निष्पादन में भी घोर लापरवाही बरती जा रही है. बड़ी संख्या में लंबित बुकिंग (बैकलॉग) के बावजूद समय पर होम डिलेवरी नहीं की जा रही है, जिससे आम उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की स्थिति बनी हुई है.

24 घंटे में मांगा स्पष्टीकरण : एक उपभोक्ता द्वारा यह शिकायत भी प्राप्त हुई कि गैस सिलेण्डर की डिलेवरी का संदेश प्राप्त होने के बावजूद वास्तविक डिलेवरी नहीं की गई, जिससे वितरण प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न उठता है. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार द्वारा गोदावरी गैस एजेंसी, अल्लपट्टी के प्रोपराइटर को 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया गया है.

''संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में एजेंसी का अनुज्ञप्ति रद्द करते हुए संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. उपभोक्ताओं के हितों के साथ किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.''- कौशल कुमार, डीएम, दरभंगा

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