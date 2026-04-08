ETV Bharat / state

बिहार में डीएम का एक्शन, गैस एजेंसी का लाइसेंस रद्द

दरभंगा : देश में एलपीजी की किल्लत और मिल रही कालाबाजारी की सूचना पर दरंभगा के जिलाधिकारी ने सख्त एक्शन लिया है. दरभंगा की गोदावरी गैस ऐजेंसी पर औचक छापामार कार्रवाई करते हुए गैस एजेंसी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और प्राथमिकी दर्ज करने की चेतावनी दी है.

गैस एजेंसी का लाइसेंस रद्द : निरीक्षण के दौरान एजेंसी में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं हैं. अनुज्ञप्ति में वर्णित गोदाम के अतिरिक्त एक अन्य कक्ष का अवैध रूप से उपयोग गैस सिलेण्डरों के भंडारण के लिए किया जा रहा था, जहां बड़ी संख्या में खाली सिलेण्डर पाए गए, जिनके संबंध में एजेंसी के प्रोपराइटर द्वारा स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई. जांच में यह भी पाया गया कि एजेंसी में भारी बैकलॉग के बावजूद सिलेण्डरों की संदिग्ध डिलेवरी की जा रही है.

पाई गई अनियमितता : दिनांक चार अप्रैल को उपभोक्ताओं की संख्या की तुलना में अधिक सिलेण्डरों की डिलेवरी दर्शायी गई, जिससे काला बाजारी की आशंका प्रबल होती है. उपभोक्ताओं की शिकायतों के बावजूद समय पर गैस आपूर्ति नहीं की जा रही है. इसके अतिरिक्त, गोदाम परिसर में गैस सिलेण्डर के स्टॉक एवं मूल्य से संबंधित अनिवार्य सूचना का प्रदर्शन नहीं किया गया, जो द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 की कंडिका - 08 का उल्लंघन है.

डिलेवरी में भी लापरवाही : एजेंसी द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निष्पादन में भी घोर लापरवाही बरती जा रही है. बड़ी संख्या में लंबित बुकिंग (बैकलॉग) के बावजूद समय पर होम डिलेवरी नहीं की जा रही है, जिससे आम उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की स्थिति बनी हुई है.