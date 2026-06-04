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पंचकूला में भाजपा पार्षद के देवर पर रोहित गोदारा गैंग का हमला, 2 घंटे में पंजाब से आए शूटरों का पुलिस ने किया एनकाउंटर, घुटनों में लगी गोलियां

पंचकूला: पंचकूला सेक्टर 5 स्थित स्विस लॉन्ज क्लब के पास पंजाब के दो शूटरों ने नगर निगम वार्ड-1 की भाजपा पार्षद के देवर रतन लुबाना पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. वारदात को रात करीब एक बजे अंजाम दिया गया, जिस दौरान रतन लुबाना शूटरों से बचने के लिए दौड़ते दिखाई दे रहे हैं. दोनों शूटर उनका पीछा करते हुए गोलियां चलाते जा रहे हैं. वहीं, पुलिस ने भी पल्सर बाइक सवार बदमाशों का पीछा करते हुए एनकाउंटर कर उन्हें काबू कर लिया.

आठ राउंड फायरिंग में एक गोली लगी:दरअसल, रतन लुबाना बुधवार रात करीब 12.30 बजे सेक्टर-5 एरिया स्थित स्विस लांज क्लब से निकले थे. उसी दौरान घात लगाए बैठे पल्सर बाइक सवार दो बदमाशों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी. दोनों शूटरों ने करीब आठ राउंड फायरिंग की, जिसमें से एक गोली रतन लुबाना को लगी. वहीं, दौड़ते हुए पिस्टल लोड करते समय शूटरों से दो कारतूस मौके पर गिर भी गए. वारदात को अंजाम देकर दोनों शूटर मौके से यमुनानगर हाईवे की ओर फरार हो गए. वहीं, गोली लगने से घायल लुबाना की हालत खतरे से बाहर बताई गई है.

2 घंटे में पंजाब से आए शूटरों का पुलिस ने किया एनकाउंटर (ETV Bharat)

पैसे नहीं देने पर चलवाई गोलियां: पंचकूला डीसीपी क्राइम अमरिंदर सिंह ने बताया कि, "गैंगस्टर रोहित गोदारा से काफी समय पहले रतन लुबाना को फिरौती की कॉल आई थी. लेकिन डिमांड पूरी नहीं करने पर रोहित गोदारा गैंग के शूटरों ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली लगने से रतन लुबाना घायल हो गया. फायरिंग की इस वारदात के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने रतन लुबाना को फोन किया, जिस कॉल को परिवार के लोगों ने सुना. रोहित गोदारा ने उन्हें पूछा कि इसको कितनी गोलियां लगी हैं. परिवार के लोगों ने ऐसी कोई जानकारी नहीं होने की बात कही. इसके बाद आरोप हैं कि गोदारा ने कहा यह दूसरों को तीन करोड़ रुपये दे रहा है, इसको तो गोली लगनी ही थी, आज नहीं तो कल मरेगा."

पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग: सेक्टर 5 की इस वारदात के समय घटनास्थल पर डिटेक्टिव स्टाफ का एक जवान मौजूद था, जिसने शूटरों का पीछा करना शुरू किया और विभाग को सूचना दी. इस पर डिटेक्टिव टीम, क्राइम ब्रांच-26 और एएनसी टीम ने तुरंत मट्टावाला फ्लाईओवर के पास नाकाबंदी कर दी. इस दौरान शूटरों ने पीछा कर रहे पुलिस की गाड़ी पर बेलाविस्टा चौक व नाडा साहिब क्षेत्र में फायरिंग भी की.