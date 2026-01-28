ETV Bharat / state

गायों पर बनी फिल्म गोदान: सीएम विष्णुदेव साय ने किया ट्रेलर लॉन्च, छत्तीसगढ़ में फिल्म कर मुक्त

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि उनकी सरकार गौमाता के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है.

गायों पर बनी फिल्म गोदान
ETV Bharat Chhattisgarh Team

January 28, 2026

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गौमाता पर बनी पहली फिल्म-'गोदान' का ट्रेलर लॉन्च किया. इस अवसर पर सीएम साय ने कहा कि गाय ना सिर्फ आध्यात्मिक रूप से पूजनीय हैं बल्कि गाय का आर्थिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है. सीएम साय ने फिल्म-'गोदान' को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा की.

गौशाला को 25 लाख की सहायता राशि, घुमंतू पशुओं के लिए गोधाम

सीएम विष्णुदेव साय ने फिल्म-'गोदान' के ट्रेलर लॉन्च के अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में गौ संवर्धन के लिए बहुत काम हो रहा है. गौशाला में गायों के चारा के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि को 20 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए किया गया है. गौशाला को अब 25 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है. साय ने कहा कि गोधाम भी बनाए जा रहे हैं जहां घुमंतू गौवंश की देखभाल की जा रही है.

"गोदान फिल्म से गायों का होगा संवर्धन"

साय ने बताया मान्यता है कि गौमाता में 33 कोटि देवी- देवताओं का वास रहता है. हर अनुष्ठान से पहले पंचगव्य का उपयोग किया जाता है. ये बहुत खुशी की बात है कि गौमाता पर केंद्रित पहली फिल्म-'गोदान' का आज ट्रेलर लॉन्च किया जा रहा है. इस फिल्म के माध्यम से सभी को गौमाता के महत्व को और बेहतर तरीके से समझने का अवसर मिलेगा. दो घंटे 9 मिनट की इस फिल्म के माध्यम से गौ संवर्धन का संदेश दर्शकों तक पहुंचेगा. सीएम ने कहा कि फिल्म का माध्यम एक बहुत सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा एक बड़े दर्शक वर्ग तक सकारात्मक संदेश को पहुंचाया जा सकता है.

6 फरवरी को गोदान फिल्म रिलीज

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें गौमाता के महत्व के प्रति जन-जन को जागरूक करना है. गाय के गोबर से बनी जैविक खाद ही ऑर्गेनिक खेती का आधार है. मुख्यमंत्री ने फिल्म के पोस्टर और गीत ' गौमाता के प्राणों को बचा लो देशवासियों' का भी लॉन्च किया. उन्होंने पंचगव्य उत्पाद के गिफ्ट पैक का भी विमोचन किया. गौमाता की महत्ता को अभिव्यक्त करने वाली कामधेनु फिल्म प्रोडक्शंस की फिल्म गोदान 6 फरवरी को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

