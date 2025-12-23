ETV Bharat / state

भगवान ने लगा दिए 20 लाख रु के पेवर ब्लॉक्स? कांग्रेस ने बताया इसे प्रभु राम की कृपा

छिंदवाड़ा नगर निगम दफ्तर से सामने आया अजीबोगरीब मामला, किसने लगाए 20 लाख के पेवर ब्लॉक किसी को पता नहीं.

God Installed Tiles in Chhindwara Nagar Nigam
छिंदवाड़ा नगर निगम दफ्तर से सामने आया अजीबोगरीब मामला (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 6:57 AM IST

Updated : December 23, 2025 at 7:08 AM IST

छिन्दवाड़ा : नगर निगम छिंदवाड़ा से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. नगर निगम के जलप्रदाय ऑफिस में करीब 20 लाख रुपए की पेवर ब्लॉक टाइल्स लगा दी गई जिसकी जानकारी ना तो नगर निगम के अधिकारियों को है और ना ही नगर निगम के जनप्रतिनिधियों को. जब यह जानकारी कांग्रेस के पार्षदों को लगी तो उन्होंने इसे प्रभु राम की कृपा बताकर लोकार्पण किया और लोगों में मिठाई बटवां डाली.

भगवान ने लगा दिए पेवर ब्लॉक्स?

नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा के दीनदयाल पार्क जल प्रदाय और बिजली विभाग के ऑफिस 20 लाख रुपए के पेवर ब्लॉक्स किस ठेकेदार द्वारा लगाई गई हैं इसकी जानकारी ना तो नगर निगम के अधिकारियों को है ना विभाग के इंजीनियर को. इतना ही नहीं यहां पर नगर निगम के दो सभापति के दफ्तर हैं लेकिन इन्हें भी इन पेवर ब्लॉक्स लगाने वालों का पता नहीं है. यही वजह है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर तंज कसते हुए कहा है कि ये भगवान की कृपा है और पेवर ब्लॉक्स भगवान ने लगवा दिए हैं.

CHHINDWARA NAGAR NIGAM WORK
कांग्रेसियों ने प्रभु राम की कृपा बताकर बांट दी मिठाई (Etv Bharat)

बिना टेंडर कैसे लग गए 20 लाख के पेवर ब्लॉक्स?

कांग्रेस पार्षद आकाश मोखलगाय और राहुल मालवीय ने इस काम को ईश्वर की कृपा मानकर बाकायदा लोकार्पण कर दिया. कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि जहां पर लाखों रुपए के पेवर ब्लॉक्स लगाए गए हैं वहां नगर निगम के ही विद्युत और जलप्रदाय विभाग के ऑफिस भी हैं. दोनों विभाग के सभापति के ऑफिस भी इसी परिसर में हैं लेकि चौंकाने वाली बात तो यह है कि जलप्रदाय और विद्युत विभाग के सभापतियों को भी इस काम की जानकारी नहीं है. कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि जब निगम के पदाधिकारी और इंजीनियरों को और सभापतियों को भी जानकारी नहीं है तो मान लिया जाना चाहिए कि लाखों का काम ईश्वर की कृपा से हुआ है.

हाथ में पोस्टर लेकर पहुंचे कांग्रेसी (Etv Bharat)

अधिकारियों के पास पहुंची फाइल तब हुआ खुलासा

इतने बड़े भुगतान की फाइल जब इंजीनियर से लेकर ईई तक पहुंची तो सब चकरा गए. काम किसने किया? किसके आदेश पर किया? इसकी पूछाताछी शुरु हुई है, लेकिन कोई ये नहीं बता पाया कि इतने बड़े काम का टेंडर कब निकाला गया. इस मामले में जब इंजीनियरों पर पॉलिटिकल दबाव बढ़ा तो फर्जीवाड़े की ये कहानी सामने आई. शहर के बीचोबीच दीनदयाल पार्क में पानी टंकी के अलावा बिजली बिल भुगतान और फायर स्टेशन का भी संचालन किया जाता है. तकरीबन पांच हजार वर्गफीट के इस परिसर में दो महीने पहले पेवर ब्लॉक्स लगाने का काम शुरु हुआ था.

God Installed Tiles in Chhindwara
लोगों को मिठाई बांटकर मामला बताते कांग्रेसी (Etv Bharat)

अधिकारियों को नहीं जानकारी, डेढ़ महीने से चल रहा था काम

नगर निगम के दफ्तर में करीब डेढ़ महीने से पेवर ब्लॉक टाइल्स लगाने का काम चल रहा था लेकिन ना तो अधिकारियों ने इस पर ध्यान दिया और ना ही यहां पर बैठने वाले सभापति ने. इस मामले में नगर निगम कमिश्नर चंद्र प्रकाश राय ने कहा, '' मामला मेरी जानकारी में फिलहाल नहीं है. मामले से संबंधित फाइल देखने के बाद ही इस प्रकरण में कुछ कह पाऊंगा. रिकॉर्ड देखे जाएंगे और परीक्षण किया जाएगा.'' वहीं, नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हिमांशु अतुलकर ने बताया, '' दीनदयाल पार्क में पेवर ब्लॉक लगाने का कोई टेंडर नहीं निकाला गया. पेवर ब्लॉक कौन लगाकर चला गया, इसकी जानकारी नहीं है. फाइल नहीं बनी है तो भुगतान भी नहीं किया है.''

