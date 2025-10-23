देव पुष्प को गमले में ऐसे लगाएं, फूलों से स्वर्ग बन जाएगा आपका घर संसार
अपराजिता के फूल को देवों का पुष्प माना जाता है. घर में लगाने से देवताओं का वास होता है. जानें इसकी गार्डेनिंग का तरीका.
शहडोल: अपराजिता का फूल बहुत ही शुभ माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि इस फूल में देवताओं का वास होता है. इसीलिए लोग इसे घरों में लगाना पसंद करते हैं. ज्योतिष और वास्तु के हिसाब से घर पर लगाना इसे लाभकारी भी बताया जाता है. कहा जाता है कि अपराजिता के नीले रंग के फूल घर की शोभा भी बढ़ाता है और घर में बरकत भी लाता हैं. ऐसे में अगर आप अपराजिता का फूल गमले में या अपने घर में कहीं लगाना चाहते हैं, तो कुछ बातों का ख्याल रखना होगा. इससे पौधा लहलहा उठेगा और फूलों से लद जाएगा.
किस तरह के गमले में लगाएं अपराजिता
अगर आप अपने घर में एक गमले में या पॉट में अपराजिता का फूल लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा. फ्लोरीकल्चर और लैंडस्कैपिंग विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. प्रज्ञा श्री मिश्रा बतातीं हैं कि "गमले में अपराजिता लगाने के लिए आप थोड़ा चौड़ा और गहरा गमला लें. यदि आप बाजार से गमला खरीद कर ला रहे हैं, तो कोशिश करें कि वह 6 से 12 इंच का होना चाहिए. यह अपराजिता पौधे के बढ़वार के लिए बेस्ट होता है."
सूर्य के प्रकाश वाले स्थान पर रखें गमला
प्रोफेसर मिश्रा बतातीं हैं कि "अगर घर में गमले को रखकर अपराजिता का पौधा लगा रहे हैं तो कोशिश करें कि गमला ऐसी जगह पर रखें जहां 5 से 8 घंटे सूर्य का प्रकाश मिलता रहे. सीधी धूप की व्यवस्था अगर आपके घर में नहीं है, तो कोशिश करें की कम से कम फिल्टर होकर ही धूप आए, लेकिन धूप थोड़ा बहुत मिले इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है."
पौधे को रोग से बचाने करें ये उपाय
प्रज्ञा श्री मिश्रा बतातीं है कि "समय-समय से पानी दें. वैसे तो ज्यादा रोग कीट व्याधि इसमें नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी देखरेख करते रहें और पौधे का ख्याल रखें. अगर आप नहीं चाहते कि अपराजिता के पौधे में किसी तरह का रोग लगे तो प्रिवेंशन के तौर पर हर सप्ताह नीम के तेल का स्प्रे कर दें."
'रंग बिरंगा दिखेगा घर तो देवताओं का होगा वास'
फ्लोरीकल्चर और लैंडस्कैपिंग विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. प्रज्ञा श्री मिश्रा बतातीं हैं कि "छोटी-छोटी बातों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो आपका अपराजिता का पौधा फूलों से लद जाएगा. इससे आपका घर कलर फूल और आकर्षक दिखेगा. जब रंग बिरंगा दिखेगा घर तो देवताओं का वास होगा."
गमले के लिए ऐसे तैयार करें मिट्टी
प्रोफेसर मिश्रा बतातीं हैं कि "सबसे पहले गमले में पौधा लगाने के लिए मिट्टी के साथ कुछ पोषक तत्व मिलाकर मिट्टी का मिक्चर तैयार कर लें. इसमें 50% तक उपजाऊ मिट्टी डालें, 20% वर्मी कंपोस्ट डालें, 10% रेत डालें और 10% गोबर की खाद डालें. अगर आप नीम का सिरका बना सकते हैं, तो 10% वो भी डालें. इन सब चीजों को लेकर मिट्टी का मिक्चर बनाएं और उसे गमले में भर दें. इससे अपराजिता के पौधे को अच्छी ग्रोथ मिलेगी."
भगवान को प्रिय है अपराजिता फूल
मान्यता है कि अपराजिता का फूल स्वर्ग से धरती पर आया है. अपराजिता फूल कई रंग के पाए जाते हैं. वैसे तो किसी भी देवी-देवता को अपराजिता के फूल चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं और घर पर सुख-समृद्धि बनाए रखते हैं. लेकिन कहा जाता है कि नीले रंग के अपराजिता फूल भोलेनाथ को चढ़ाने से वे ज्यादा प्रसन्न होते हैं. वहीं, सफेद अपराजिता के फूल लक्ष्मी जी को चढ़ाने पर घर में धन लाभ होता है.