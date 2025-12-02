ETV Bharat / state

गोचर बचाने के लिए संत उतरे सड़क पर, कलेक्ट्रेट पर महायज्ञ और रुद्राभिषेक

बीकानेर: बीकानेर विकास प्राधिकरण (BDA) द्वारा जिले के 188 गांवों की गोचर भूमि के भू-उपयोग में बदलाव किए जाने के विरोध में मंगलवार को एक अनूठा प्रदर्शन देखने को मिला. गोचर बचाओ आंदोलन समिति के बैनर तले संत समाज, गौ-प्रेमियों और वेदपाठी ब्राह्मणों ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने करीब सात घंटे तक महायज्ञ और रुद्राभिषेक का आयोजन किया. इस दौरान 151 वेदपाठी ब्राह्मणों ने पूरे विधि-विधान से रुद्राभिषेक और गोपाल गौ महायज्ञ का पाठ किया, जिससे पूरा कलेक्ट्रेट परिसर धार्मिक मंत्रों की गूंज से भर उठा. आमतौर पर कम देखी जाने वाली महिलाओं की भागीदारी भी इस धार्मिक विरोध-प्रदर्शन में बड़ी संख्या में देखने को मिली.

पूर्व मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि 40 हजार से अधिक आपत्तियों के बावजूद प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की. उन्होंने कहा कि दान दी हुई भूमि पर अधिग्रहण करना किसी भी सूरत में सही नहीं है. गाय की भूमि का दूसरा उपयोग नहीं हो सकता. हम इस मुद्दे को राजनीतिक नहीं बना रहे, लेकिन विरोध प्रदर्शन करना हमारा कर्तव्य है. धरने की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय संत सरजू दास महाराज ने चेतावनी देते हुए कहा, 'यह आस्था का मुद्दा है. जिस पार्टी ने गाय के नाम पर वोट मांगे, वही पार्टी आज गाय की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रही है, जो सहन नहीं किया जाएगा. इस मुद्दे पर यदि हमें आत्मदाह भी करना पड़े, तो हम पीछे नहीं हटेंगे.'