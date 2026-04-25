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इस झील किनारे टहलते समय बरतें सावधानी, एक बार फंसे पैर तो दोबारा नहीं निकल पाएंगे बाहर

बिलासपुर: गोबिंदसागर झील का पानी गर्मियों का मौसम आते ही कम होना शुरू हो गया है. सिल्ट और गाद से भरे किनारे अब बेसहारा जानवरों के लिए आफत बन रहे हैं. अक्सर बेसहारा पशु घास चरते समय इन किनारों तक पहुंच जाते हैं और सिल्ट में फंस जाते हैं. ये सिल्ट दलदली जमीन होती है और एक बार इसमे फंसने पर पशु बाहर नहीं आ पाते. कई बार तो लोग भी इस दलदल में फंस चुके हैं.

ताजा मामले में बिलासपुर के लुहणू और लखनपुर क्षेत्र में झील की सिल्ट में फंसे तीन बेजुबान पशुओं को अग्निशमन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला है. सूचना मिलते ही अग्निशमन केंद्र बिलासपुर की टीम मौके पर पहुंची. सिल्ट में फंसे हुए पशुओं को बाहर निकालना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन टीम के जवानों ने काफी देर तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अलग-अलग स्थानों से तीन पशुओं को खींचकर बाहर निकाला.

जनता और पशुपालकों से अपील

अतिरिक्त फायर ऑफिसर ईश्वर दास ने बताया कि 'विभाग को जैसे ही सूचना मिली, तुरंत टीम रवाना की गई थी. आम जनता और पशुपालकों से अपील की है कि वो झील के किनारों की ओर जाने से परहेज करें. जलस्तर कम होने की वजह से किनारे बेहद खतरनाक हो चुके हैं. अगर कहीं भी कोई व्यक्ति या पशु फंसा हुआ दिखे, तो तुरंत इसकी सूचना फायर स्टेशन को दें, ताकि समय रहते मदद पहुंचाई जा सके.'