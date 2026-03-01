ETV Bharat / state

हाईटेक तरीके से होगी शिमला शहर की सफाई, गोबलर मशीन का हुआ ट्रायल

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अब आधुनिक मशीनों से सफाई होगी. नगर निगम शिमला शहर में अब छोटी मशीनों से सफाई होगी. जल्द निगम गोबलर मशीने खरीदने जा रहा है. शनिवार को गोबलर मशीन का ट्रायल किया गया. इस मशीन में ड्राई वेस्ट को इकट्ठा किया जाता है. इसका ट्रायल सीटीओ से लोअर बाजार से लेकर रिज मैदान तक किया गया. इस दौरान महापौर सुरेंद्र चौहान पार्षद और कंपनी के अधिकारी भी मौजूद रहे.

ट्रायल के दौरान लोअर बाजार रिज पर मशीन से सफाई की गई. हालांकि, नगर निगम द्वारा बड़ी मशीनें भी खरीदी हुई है, लेकिन ये मशीनें तंग सड़को पर नही जा सकती हैं. इसके लिए नगर निगम द्वारा छोटी मशीन खरीदने जा रहे है. गोबलर मशीन की कीमत 17 लाख है. अब नगर निगम हाउस में मशीनें खरीदने का प्रस्ताव लाएगा. जिसके बाद ये मशीनें खरीदी जाएगी.