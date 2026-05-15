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मेवात के बकरे हुए ‘सुपरस्टार’: मुंबई-दिल्ली तक गूंजी डिमांड, एक साल की मेहनत पर मिल रहा दमदार मुनाफा

अलवर के मेवात क्षेत्र के मोहम्मद इरफान कुरैशी ने बताया कि वह करीब पिछले 15 सालों से बकरा पालन कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि ईद के समय मेवात क्षेत्र के बकरों की काफी डिमांड रहती है. कुरेशी भी हर साल बकरों को तैयार कर मुंबई, दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में भेजते हैं. उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों में भारी डिमांड के चलते बकरों की अच्छी कीमत मिलती है.

अलवर: जिले का मेवात क्षेत्र साइबर क्राइम के लिए ही नहीं, बल्कि ईद के त्योहार पर बकरों की विशेष डिमांड के लिए भी जाना जाता है. मुस्लिम समुदाय के ईद के त्योहार से करीब एक माह पहले ही मेवात के बकरों की डिमांड मुंबई, दिल्ली जैसे क्षेत्रों से होने लगती है, जिससे यहां बकरा पालन कर रहे लोगों को भी आर्थिक संबल मिलता है. इस साल आगामी 27 मई को ईद का त्योहार मनाया जाएगा, इससे पहले अलवर जिले के मेवात क्षेत्र से बकरों का बाहर जाना शुरू हो गया है. अलवर के मेवात क्षेत्र की भारी डिमांड के चलते यहां के कई लोग बकरा पालन क्षेत्र से जुड़े हैं. वहीं गत वर्ष बकरों की कीमत कम मिलने से इस साल लोगों का रुझान बकरा पालन की ओर कम रहा.

इस साल 55 बकरे भेजे मुंबई: इरफान कुरैशी ने बताया कि ईद के चलते मेवात के बकरों की डिमांड अभी से होने लगी है. इस साल उन्होंने 55 बकरों को पालकर त्योहार के लिए तैयार किया. इसके बाद गत दिनों ही उन्होंने ट्रकों के माध्यम से 55 बकरों को मुंबई भेजा है. उन्होंने बताया कि यह काम वह पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं. कुरेशी ने बताया कि पूरे साल बकरों की अच्छी देखभाल की जाती है, उन्हें पौष्टिक चारा खिलाकर तैयार किया जाता है. बकरीद त्योहार के पास आने से पहले मुंबई की देवनार मंडी से मेवात के बकरों की अच्छी डिमांड रहती है. उन्होंने बताया कि पशु पालक 2-3 माह के बच्चे को लेकर आते हैं, उन्हें अच्छी खुराक देकर एक साल तक तैयार करते हैं.

30 हजार से 1 लाख रुपए तक मिलते हैं दाम: इरफान कुरेशी ने बताया कि मेवात क्षेत्र के बकरों को मुंबई में 30 हजार से लाखों रुपए तक की कीमत मिलती है. उन्होंने बताया कि अलग-अलग नस्ल के हिसाब से बकरों की कीमत देवनार मंडी से मिलती है. उन्होंने बताया कि मेवात क्षेत्र में ज्यादातर देसी व तोतापुरी नस्ल के बकरों को तैयार किया जाता है. कुरेशी ने बताया कि बालाहेडी नस्ल के बकरे की कीमत 60 हजार रुपए तक मिलती है. वहीं तोतापुरी व सोजत नस्ल के बकरे गुलाबी चमड़ी और सफेद रंग के लिए प्रसिद्ध हैं, इनकी कीमत 80 हजार रुपए से 1 लाख रुपए तक मिलती है.

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इस साल अच्छे मिल रहे दाम: कुरैशी ने बताया कि मेवात के नस्लों के बकरों की बकरीद पर कुर्बानी के लिए सबसे ज्यादा मांग रहती है, जिसके चलते पशुपालकों को अच्छा मुनाफा भी होता है. उन्होंने बताया कि पिछले साल कई बकरा पालकों को बकरों के मनचाहे दाम नहीं मिले, जिसके चलते इस बार कम किसानों ने बकरे तैयार किए हैं. उन्होंने बताया कि कम बकरे होने और ज्यादा डिमांड होने के चलते इस साल बकरा पालकों को अच्छी कीमत मिल रही है.