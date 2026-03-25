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छत्तीसगढ़ का अनोखा छेरी बैंक, यहां लोन में मिलेगी बकरी और किस्त में देने होंगे मेमने

आप सोच रहे होंगे ये कैसा बैंक है, छेरी बैंक क्या होता है. आपको बता दें कि सरगुजा में बकरी को छेरी कहा जाता है और ये बैंक पूरी तरह बकरी पर ही केन्द्रित है. जिला पंचायत के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित महिला समूहों ने यह बैंक लखनपुर विकासखंड के ग्राम कुंवरपुर में शुरू किया है. इस बैंक में पैसे का नहीं बल्कि बकरी का लेन देन दिया जाएगा.

सरगुजा : महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सरगुजा जिला शुरू से ही मॉडल रहा है, साल 2014 में एक महिला कलेक्टर ने जिले में स्वच्छता की बागडोर महिलाओं के हाथ में सौंप दी और कीर्तिमान रच दिया. इसी समय से यहां की कैंटीन, पार्किंग यहां तक की ऑटो चालने के लिए भी महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया. सरगुजा में लगातार महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए नवाचार किए जाते रहे हैं. इस कड़ी में जिला प्रशासन ने एक और नया नवाचार किया है. अब सरगुजा में छेरी बैंक खोला गया है.

सरगुजा के लखनपुर में छेरी बैंक (ETV BHARAT)

छेरी बैंक कैसे करता है काम ?

सरगुजा छेरी बैंक की संचालिका सदस्य अनीता बताती हैं कि "हम लोग एक गरीब महिला को 4 बकरी देंगे, इनसे 3 हजार रुपये सदस्यता शुल्क लिया जाएगा. इस पैसे से ही हमारी पशु सखी पूरे 40 महीने तक इनके 4 बकरी का टीकाकरण, जांच और दवाइयों का खर्चा वहन करेंगी. 40 महीने में 4 बकरी से 32 बच्चों का जन्म होगा. इसमें से किस्त के रूप में बैंक 16 बच्चे वापस ले लिया जाएगा और बाकी के 16 की मालिक हितग्राही होगी. बकरा और बकरी का औसत बनाने के लिए बैंक 16 में से 12 बकरी और 4 बकरे का बच्चा वापस लेगा.इसके साथ विहान की महिलाएं भी इसमें जुड़ी हुई हैं. उन्हें लखपति दीदी भी बनाना है. तो हम इसमें आने वाले समय में अन्य ब्रीड और नस्ल के बकरे उपलब्ध कराएंगे ताकि एक अच्छा सेंटर बने

छेरी बैंक में बकरियां (ETV BHARAT)

मैं 4 बकरी ले रही हूं, इसमें इनका पूरा देख रेख बैंक की ओर से पशु सखी करेंगी और हम इनको 16 बच्चे क़िस्त के रूप में वापस देंगे. हमारे पास 16 बकरी या बकरे बचेंगे, एक बकरा करीब 8 से 10 हजार में बिकता है. जिससे अनुमान है की करीब एक लाख से भी अधिक की आमदनी हो जाएगी- सुमित्रा सिंह , हितग्राही

सरगुजा में छेरी बैंक (ETV BHARAT)

कलेक्टर सर के निर्देश और जिला पंचायत सीईओ के मार्गदर्शन में इसकी शुरुआत हो रही है. इसके तहत लखनपुर जनपद अंतर्गत कुंवरपुर ग्राम पंचायत में छेरी बैंक की स्थापना की जा रही है. जिसमें हमारे द्वारा बंगाल ब्रीड की जो बकरियां हैं. वह इसमें रखे गए हैं. इसके अलावा कुल 35 बकरियां इस सेंटर में रखे गए हैं. इसमें कुछ बकरियां और कुछ बकरे भी हैं. इस बैंक का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो लघु सीमांत समूह के हितग्राही हैं उन्हें आर्थिक रूप से सफल बनाया जा सके- अनीता, छेरी बैंक की सचालिका

छेरी बैंक में बकरियों का इंतजाम (ETV BHARAT)

छेरी बैंक को लेकर जिला प्रशासन उत्साहित

जिला पंचायत सीईओ विनय अग्रवाल ने बताया कि सरगुजा जिले में हमने ओडिशा की एक कहानी से इंस्पायर होकर सरगुजा छेरी बैंक की स्थापना की है. अच्छे नस्ल की बकरियां हमने बाहर से लाने का काम किया है. गुमला, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लाई गई बकरियों को हम लोन के रूप में समूह की दीदियों को देंगे. एक बार में एक दीदी चार बकरी लोन के रूप में ले सकेगी और उसके एवज में वो 3 हजार की एक फीस देगी. यह सर्विस फीस है, जिसके बदले उनकी बकरियों को वैक्सीनेशन, डी वार्मिंग और एआई की सुविधा हम प्रदान करेंगे. बदले में उनको हमको 40 माह में कुल 16 मेमने वापस करने पड़ेंगे. अगर देखा जाए तो एक बकरी अपने लाइफ साइकिल में कुल 25 बच्चे देती है. तो इस प्रकार चार बकरी से उसके पास 100 मेमने होंगे. लेकिन उसको केवल हमको 16 वापस करने हैं. इस प्रकार वो 84 मेमने उसके शुद्ध लाभ होंगे.