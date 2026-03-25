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CCTV और अलर्ट सायरन से बकरियों की मॉनिटरिंग, ब्रीडिंग कमांड सेंटर की जानिए A टू Z खासियत

मानिकसतु के डायरेक्टर बिरेन साहू कहते हैं, "इस ब्रीडिंग कमांड सेंटर से हम हितग्राही की लाइव ट्रैकिंग करते हैं, जिसमें हम पता लगाते हैं कि उनके बकरी या बकरे बीमार तो नहीं हैं. बकरियां प्रेग्नेंट हैं कि नहीं, कितना खाना या फिर दाना बकरी और बकरे को दिया जा रहा है. इन सारी बातों की मॉनिटरिंग हमारे द्वारा की जाती है. इस कमांड सेंटर के माध्यम से सभी हितग्राहियों से 24 घंटे और सातों दिन लगातार इस पर चर्चा की जाती है.

योजना के तहत हितग्राही को एक यूनिट में 2 बकरे और 10 बकरियां दी जा रही हैं. 3 महीने पहले सेरीखेड़ी में इस ब्रीडिंग कमांड सेंटर की शुरुआत हुई है. अब तक 25 हितग्राही जिले के तिल्दा और आरंग क्षेत्र में एडवांस तरीके से बकरी पालन का काम इस कमांड सेंटर के जरिए शुरू कर चुके हैं. इस प्रोजेक्ट के तहत बकरी पालन करने वाले हितग्राहियों को 2 लाख का अनुदान सरकार दे रही है. 1 लाख 25 हजार हितग्राही को खुद देना होता है या फिर एनआरएलएम के तहत उसे लोन भी मिलता है. अगर 18 महीने के अंदर हितग्राही इस लोन को चुकाता है तो उसे कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ता.

इस प्रोजेक्ट के तहत खासतौर पर शेड बनाने के साथ ही उस स्थान पर सीसीटीवी कैमरा और सायरन के साथ ही ऑनलाइन ब्रीडिंग कमांड सेंटर से जुड़ने की व्यवस्था भी की गई है. ताकि बकरी पालन करने वाले हितग्राही कभी भी किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो ऑनलाइन जुड़कर, अपनी समस्या का समाधान सेंटर से पा सकते हैं.

रायपुर: गांधी जी ने कहा था गरीब की गाय बकरी होती है. बकरी पालन करने वाले लोगों की आय दोगुनी करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रोजेक्ट अजा (ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक सफल मॉडल) के अंतर्गत हितग्राहियों को एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बकरी पालन करना सिखाया जाता है.

बकरा और बकरी को किया जाता है क्वॉरेंटाइन

मानिकसतु के डायरेक्टर बिरेन साहू कहते हैं, "बाहर से बकरा और बकरियां लाने के बाद उन्हें पहले क्वॉरेंटाइन किया जाता है. वैक्सीनेशन होने के बाद पूरी जांच मुकम्मल की जाती है. फिर हितग्राहियों को एक यूनिट में 2 बकरे और 10 बकरियां दी जाती हैं, ताकि हितग्राही अपनी शेड में रखे तो बकरियां मरे नहीं. अब तक 25 हितग्राहियों को 25 यूनिट बकरे और बकरियां कमांड सेंटर से दी जा चुका हैं. 52 हितग्राही सिलेक्ट हुए हैं, बाकी काम प्रोसेस में है.

जो बकरे और बकरियां हम लाते हैं उनको पहले अलग रखा जाता है, ताकि उनमें अगर कोई रोग हो तो वो रोग दूसरे मवेशियों में न फैले: बिरेन साहू डायरेक्टर मानिकसतु

CCTV और अलर्ट सायरन से होती है बकरियों की मॉनिटरिंग

बिरेन साहू बताते हैं कि इस ब्रीडिंग कमांड सेंटर में सुरक्षा के लिहाज से बकरे और बकरियों के लिए शेड सोलर पैनल सीसीटीवी कैमरा, चोरी से बचने के लिए हूटर (सायरन) भी लगाया हुआ है. इस ब्रीडिंग कमांड सेंटर में वैक्सीनेशन के साथ ही तमाम तरह की सुविधा दी जाती है.



राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चलता है प्रोजेक्ट

जिला पंचायत के सीईओ, कुमार बिश्वरंजन कहते हैं, "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और नरेगा के तहत अजा प्रोजेक्ट के अंतर्गत एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बकरी पालन कैसे किया जाए, इस सोच को ध्यान में रखकर ब्रीडिंग कमांड सेंटर के माध्यम से हितग्राही को प्रति यूनिट 2 बकरे, 10 बकरियां दी जा रही हैं. अब तक 25 हितग्राहियों ने बकरी पालन शुरू कर दिया है.

पहले लोग परंपरागत तरीके से बकरी पालन करते थे, उसमें खान-पान और स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया जाता था जिसकी वजह से बकरियों को बीमारी या फिर मरने का खतरा बढ़ जाता था. एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहले साल में हितग्राही को लगभग डेढ़ लाख रुपए का मुनाफा होगा जो धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा. नरेगा के तहत हितग्राही को शेड बनाकर दिया जा रहा है. एडवांस तरीके से होने वाले बकरी पालन के लिए शेड के साथ ही सोलर पैनल सीसीटीवी कैमरा और सायरन भी लगाया गया है: कुमार बिश्वरंजन, जिला पंचायत के सीईओ

कमांड सेंटर सातों दिन करता है काम

जिला पंचायत के सीईओ कहते हैं कि इसकी मॉनिटरिंग कमांड सेंटर से सातों दिन 24 घंटे होती है. इस कमांड सेंटर के माध्यम से हितग्राही को सीधे ऑनलाइन जोड़कर कोई ट्रेनिंग देना है या फिर उनके खाने-पीने या वैक्सीनेशन से संबंधित जानकारी दी जाती है.



योजना का फायदा लेने के लिए नियम जान लाजिए

एडवांस तरीके से बकरी पालन करने वाले हितग्राही के पास लगभग 250 स्क्वॉयर फीट जमीन होनी चाहिए. इस अजा प्रोजेक्ट के तहत हितग्राही को उसी कंडीशन में बकरी पालन के लिए पैसा मिलेगा. जब वह लोन लेगा और बकरी पालन के इच्छुक होगा. तभी उनका बकरी पालन के लिए शेड बनाने के साथ ही दूसरी व्यवस्थाएं पूरी करके दी जाएगी. हितग्राही को शुरुआत में 50 बंडल नेपियर ग्रास भी दिया जा रहा है और उसकी खेती करने के बाद 6 महीने के बाद वापस करना होता है.

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