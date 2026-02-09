ETV Bharat / state

बिहार का ऐसा गांव जहां बकरी पालन पर है प्रतिबंध, 2016 नहीं.. यहां 60 साल पहले से बैन है ताड़ी-शराब

बिहार में एक अनोखा गांव है, जहां 50 साल से 'बकरी' पर बैन, ताड़ के पेड़ हैं पर ताड़ी नहीं उतरती, वजह जान करेंगे सलाम.

DHAKNIYA VILLAGE OF NALANDA
नालंदा का ढकनिया गांव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 9, 2026 at 6:59 AM IST

5 Min Read
रिपोर्ट: मो. महमूद आलम

नालंदा: बिहरा के नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र में स्थित ढकनिया गांव (गंगौरा पंचायत) एक अनोखी मिसाल पेश कर रहा है, जहां पिछले 50-60 वर्षों से किसी भी घर में बकरी नहीं पाली जाती है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में बसा यह गांव स्व-अनुशासन और सामाजिक सद्भाव का जीता-जागता उदाहरण है. यहां की लगभग 3000 की आबादी वाले समुदाय ने पूर्वजों के फैसले को आज भी सख्ती से निभाया हुआ है, जिससे गांव में शांति और एकता बनी हुई है.

बकरी पालन पर 60 साल पुराना प्रतिबंध: ग्रामीणों के अनुसार, 50-60 साल पहले बकरियां अक्सर बंधन खोलकर छूट जाती थी और पड़ोसियों की फसलों को बर्बाद कर देती थी. इससे गांव में बार-बार विवाद और झगड़े होते थे. तब गांव के बुजुर्गों ने एक बैठक बुलाई और सर्वसम्मति से फैसला लिया कि कोई भी व्यक्ति अमीर हो या गरीब गांव में बकरी नहीं पालेगा. वार्ड नंबर-2 के निवासी मुकेश सिंह और अरविंद पासवान ने बताया कि यह परंपरा आज तक अटूट है और नई पीढ़ी भी इसे मानती है.

नालंदा का ढकनिया गांव (ETV Bharat)

ताड़ी और शराब से मुक्ति दशकों पहले: बिहार में शराबबंदी कानून 2016 में लागू हुआ, लेकिन ढकनिया गांव ने नशे को अपनी सीमाओं से बहुत पहले ही बाहर कर दिया था. यहां दर्जनों ताड़ के पेड़ हैं, लेकिन उनसे ताड़ी नहीं उतारी जाती. ग्रामीण अरविंद पासवान के मुताबिक, सालों पहले एक परिवार ताड़ी बेचता था, जिससे बाहर से लोग आते और गांव का माहौल खराब होता था. विवाद बढ़ने पर ग्रामीणों ने सम्मानपूर्वक उस परिवार को गांव से अलग किया और तब से न ताड़ी बिकती है, न शराब। गांव पूरी तरह नशामुक्त है.

DHAKNIYA VILLAGE OF NALANDA
पेड़ हैं पर ताड़ी नहीं उतरती (ETV Bharat)

जातिगत सद्भाव की अनूठी मिसाल: मुकेश सिंह ने बताया कि ढकनिया में राजपूत, यादव, रविदास और पासवान जैसी विभिन्न जातियां रहती हैं, लेकिन यहां कभी जातिगत विवाद नहीं हुआ. ग्रामीण अरविंद सिंह ने कहा कि गांव में सब मिल-जुलकर रहते हैं. सुरेंद्र बाबू जैसे सम्मानित व्यक्ति ने पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक एकता पर जोर दिया. उनके यहां मियाजाकी लाख टकिया आम और ताइबान ब्लैक अमरूद जैसे दुर्लभ पेड़ आज भी हैं, जिनकी देखभाल पूरा गांव करता है.

"सालों पहले यहां एक पासी का परिवार रहता था. वहां ताड़ी पीने के लिए दूसरे गांवों से लोग आते थे, जिससे गांव का माहौल खराब होता था और झगड़े होते थे. उसी समय ग्रामीणों ने फैसला लिया और उस परिवार को सम्मानपूर्वक यहां से हटा दिया गया. तब से लेकर आज तक यहां न ताड़ी बिकती है, न शराब बिकता है."-मुकेश सिंह, ग्रामीण

DHAKNIYA VILLAGE OF NALANDA
ताड़ी-शराब पर है बैन (ETV Bharat)

स्व-अनुशासन का मॉडल: आज के समय में छोटी-छोटी बातों पर मुकदमे और विवाद आम है, लेकिन ढकनिया गांव का 'सेल्फ रेगुलेशन' मॉडल पूरे बिहार के लिए प्रेरणा स्रोत है. गांववासियों ने खुद पर नियम थोपे और उन्हें पीढ़ियों तक बनाए रखा. यह सामुदायिक निर्णयों की ताकत दिखाता है, जहां कानून से ज्यादा सामाजिक समझौता प्रभावी होता है.

DHAKNIYA VILLAGE OF NALANDA
50 साल से 'बकरी' पर बैन (ETV Bharat)

साफ-सफाई और कम अपराध दर: चंडी थानाध्यक्ष सुमन कुमार इस गांव की शांति और व्यवस्था के कायल हैं. उन्होंने कहा कि अगर थाना क्षेत्र के गांवों की रेटिंग करनी हो तो ढकनिया को 5 में से 4.5 अंक मिलेंगे. गांव साफ-सफाई के लिए भी प्रसिद्ध है. उनके डेढ़-दो साल के कार्यकाल में यहां सिर्फ एक मारपीट का मामला आया, जिसमें त्वरित कार्रवाई कर युवक को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय ने आगे की प्रक्रिया पूरी की। बाकी रिकॉर्ड बेदाग है.

"अगर मुझे अपने थाना क्षेत्र के गांवों की रेटिंग करनी हो, तो मैं ढकनिया गांव को 5 में से 4.5 अंक दूंगा. यह गांव बाकी गांवों के मुकाबले काफी बेहतर है और अपनी साफ-सफाई के लिए जाना जाता है. कम अपराध के मामले में भी यह गांव एक मिसाल है."-सुमन कुमार, चंडी थानाध्यक्ष

Dhakniya village of Nalanda
गांव में शांतिपूर्ण माहौल (ETV Bharat)

पूर्वजों की विरासत आज भी जीवंत: ग्रामीणों का कहना है कि यह फैसले आज के नहीं, बल्कि पूर्वजों के हैं. अरविंद पासवान ने बताया कि बकरी को नियंत्रित करना मुश्किल था, इसलिए पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया. इसी तरह नशे को जड़ से खत्म करने का निर्णय लिया गया. नई पीढ़ी इस परंपरा को गर्व से निभा रही है.

"साहब, बकरी 'छुछूंदर' जात होती है. कितना भी बांध लीजिए, वो खुल ही जाती है. 50-60 साल पहले बकरियां अक्सर छूटकर दूसरों की फसल बर्बाद कर देती थी, जिससे गांव में विवाद और लड़ाई-झगड़ा होता था. तब गांव के बुजुर्गों ने फैसला लिया कि आज के बाद गांव में कोई बकरी नहीं पालेगा."-अरविंद पासवान, ग्रामीण

DHAKNIYA VILLAGE OF NALANDA
गांव में कोई बकरी नहीं पालेगा (ETV Bharat)

बिहार के लिए प्रेरणा का स्रोत: ढकनिया गांव साबित करता है कि सामुदायिक इच्छाशक्ति से बड़े बदलाव संभव है. जहां बाकी जगहों पर कानून लागू करने में चुनौतियां आती हैं, वहां यह गांव बिना किसी बाहरी दबाव के खुद को संयमित रखता है. ऐसे गांव बिहार के ग्रामीण विकास और सामाजिक सद्भाव के लिए एक आदर्श बन सकते हैं.

संपादक की पसंद

