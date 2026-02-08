सूट-बूट पहनकर लग्जरी कार से बकरी चोरी करने पहुंचे थे चोर..जानें फिर क्या हुआ?
शिवहर में बकरी चोरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. चोर सूट-बूट पहनकर स्कॉर्पियो से पहुंचे थे, लेकिन नाकाम रहे.
Published : February 8, 2026 at 3:09 PM IST
शिवहर: होली को लेकर इन दिनों बिहार में बकरी चोरी का मामला बढ़ गया है. चोर अब हाईटेक तरीके से बकरी चोरी करते हैं. चोरी के दौरान सूट-बूट पहनकर लग्जी कार से पहुंचते हैं ताकि किसी को शक नहीं हो. इस तरह से चोरी की घटना को अंजाम देते हैं.
स्कॉर्पियो से बकरी चोरी: ताजा मामला शिवहर जिले का है, जहां शनिवार की रात चोरों का तांडव देखने को मिला. नगर थाना क्षेत्र के रेजमा गांव में चोर सूट-बूट पहनकर स्कॉर्पियो से पहुंचे. बकरा, बकरी और बोका चोरी करने लगे. हालांकि ग्रामीणों की सतर्कता के आगे चोरी की सारी चालाकी बेकार रही.
डीजे के शोर में चोरी की साजिश: ग्रामीण दीपक पांडे के अनुसार गांव में शादी समारोह चल रहा था. डीजे-ढोल के शोर में पूरा गांव जश्न में डूबा हुआ था. इसी का फायदा उठाकर 3-4 अज्ञात चोर स्कॉर्पियो गाड़ी से गांव में घुसे. चोरों ने एक घर का फाटक तोड़कर बकरा, बकरी और बोका को जबरन गाड़ी में लाद लिया
कीचड़ में फंसी स्कॉर्पियो: मवेशियों की आहट सुनकर ग्रामीणों ने शोर मचाया और चोरों का पीछा किया. घबराहट में भाग रही स्कॉर्पियो रेजमा गांव के पास कीचड़ भरे गड्ढे में फंस गई. पहिए धंसने के कारण गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकी. खुद को घिरता देख चोर कीमती स्कॉर्पियो और बकरी छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले.
"एक बजे रात के आसपास चोर बकरी खोलकर ले गए. सुबह जब सोकर उठे तो बकरी नहीं थी. खोजबीन किए तो पता चला कि बकरी पुलिस थाना में है. चोरी के दौरान गांव के लोगों ने हल्ला किया तो चोर बकरी और वाहन छोड़कर फरार हो गए. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गयी." -दीपक पांडे, पीड़ित
डायल 112 और पुलिस की सक्रियता: घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची. थाना अध्यक्ष रणधीर कुमार सिंह ने बकरा, बकरी व बोका से लदी स्कॉर्पियो को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की. पीड़ितों को थाने बुलाकर मवेशियों की पहचान कराई गई, जिसके बाद बकरा और बकरी उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दी गई.
सतर्क रहने की अपील: नगर थानाध्यक्ष ने बताया कि वाहन स्वामी, चालक, मोबाइल धारक सहित 4-5 अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. उन्होंने पशुपालकों से अपील की है कि हाल के दिनों में स्कॉर्पियो से मवेशी चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं. ऐसे में सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को दें.
