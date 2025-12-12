बिहार में नीतीश कुमार से मिले गिफ्ट की चोरी, पुलिस बनकर आए थे चोर
समस्तीपुर में चोरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया. पुलिस बनकर आए 4 चोरों ने सीएम नीतीश कुमार से मिले गिफ्ट उठाकर ले गए.
समस्तीपुर: सुबह के 3 बजे थे, चंपा देवी अपने परिवार के साथ सो रही थी. इसी दौरान कुछ लोग चार पहिया वाहन से आए. घर के लोगों को उठाया. पूछने पर कहा कि 'पुलिस हैं, शराब माफिया को पकड़ने आए हैं. वह इधर ही आया है.' इतना कहते हुए बदमाश घर में घुस गए और सीएम नीतीश कुमार से मिले गिफ्ट लेकर चले गए.
विद्यापति थानाक्षेत्र की घटना: चोरी की हैरान करने वाली यह घटना जिले के विद्यापति थानाक्षेत्र की है. धनेश्वरपुर दक्षिण पंचायत वार्ड संख्या 9 निवासी चंपा देवी बताती हैं कि उनकी 4 बकरियां चोर ले गए. जब रोकने के लिए आगे बढ़ी तो चोरों ने हथियार दिखाते हुए जान मारने की धमकी दी. गाड़ी में बैठकर बकरी लेकर चले गए.
चंपा देवी ने बताया कि सीएम महिला रोजगार योजना के तहत मिले रुपये से 4 बकरी खरीदी थी. घर के बरामदे में चारों बकरियां बंधी हुई थी. शुक्रवार की सुबह घर के सबलोग सो रहे थे. इसी दौरान पुलिस बनकर पहुंचे चोरों ने घटना को अंजाम दिया. विरोध करने पर हथियार दिखाते हुए गाली-गलौज की.
"10 हजार रुपया मिला था. उसी से 4 बकरियां खरीदी थी. 3 बजे सुबह में चार पहिया वाहन से चोर आए. खुद को पुलिस बताते हुए कहा कि शराब माफिया इधर ही आया है. गाली देते हुए पिस्तौल दिखाकर साइड होने की बात कही. हथियार देखर हमलोग डर गए और दूर हट गए. इसके बाद सभी बकरी लेकर फरार हो गया." -चंपा देवी, पीड़िता
चार पहिया वाहन से पहुंचे थे चोर: यही नहीं चंपा देवी के अलावे पड़ोस के घर से भी 3 बकरियां चुरा ले गए. पीड़ित परिवार ने बताया कि उन्होंने समूह से मिले सरकारी पैसे से बकरी खरीदी थी. घर में घुसकर बकरी खोलकर ले गए. जब तक हमलोग कुछ समझ पाते चार पहिया वाहन से फरार हो गए.
पुलिस को आवेदन का इंतजार: शुक्रवार की सुबह-सुबह इलाके से कुल 7 बकरियों की चोरी हो गयी. इस मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है. हालांकि अब तक इस मामले में कोई आवेदन नहीं मिला है. पुलिस पीड़ित की ओर से आवेदन का इंतजार कर रही है.
"चोरी की सूचना मिली है. पीड़ित परिवार की ओर से कोई आवेदन नहीं आया है. आवेदन मिलते ही इस मामले मे कार्रवाई की जाएगी. इस तरह की घटना को किस गैंग ने अंजाम दिया है, इसका पता लगाया जा रहा है." -सुरज कुमार, पुलिस पदाधिकारी, विद्यापति थाना
डीएसपी को बकरी चोर समझ बनाया था बंधक: इस इलाके में बकरी चोरी का यह नया मामला नहीं है. इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी है. चोर बाइक और पैदल नहीं बल्कि चार पहिया से पहुंचते हैं और बकरी चुराकर ले जाते हैं. कुछ वर्ष पहले इसी क्षेत्र में एक जांच करने आये डीएसपी को लोगों ने बकरी चोर समझकर बंधक बना लिया था .
सरकार दे रही 10-10 हजार रुपये: बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की ओर से महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए जा रहे हैं ताकि इससे कोई रोजगार कर सके. सरकार की ओर से अब तक राज्य में अब तक 1 करोड़ 56 हजार महिलाओं को 10-10 हजार रुपये मिल चुके हैं.
2-2 लाख भी मिलेंगे: 10-10 रुपये से महिला अपना रोजगार शुरू करेंगी. इसके बाद 6 महीने के अंदर सभी का मूल्यांकन किया जाएगा. रिपोर्ट बेहतर आने पर रोजगार में बढ़ोतरी के लिए महिलाओं को 2-2 लाख रुपये दिए जाएंगे. इससे राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकेंगी.
