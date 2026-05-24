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बकरा बाजार में सलमान, शाहरुख और सुल्तान नाम का बकरा बना आकर्षण, लाखों में बिकते हैं तोतापरी बकरा

बकरीद के मौके पर कुर्बानी के लिए बकरे का बाजार कोडरमा के झूमरी तिलैया में तैयार हो गया है.

GOATS MARKET FOR BAKRID IN KODERAMA
कोडरमा में बकरे का बाजार (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 24, 2026 at 3:20 PM IST

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कोडरमा: बकरीद को लेकर कोडरमा का बकरा बाजार सज कर तैयार हो चुका है. जहां अलग-अलग प्रदेश के विभिन्न नस्ल के बकरों को बिक्री के लिए लाया गया है. बकरा व्यवसायी निसार खान ने बताया कि उनके पास 18 हजार रुपए से लेकर 1.20 लाख रुपए तक का बकरा है. उन्होंने कहा कि तोता परी नस्ल का बकरा उनके पास 1.20 लाख रुपए वाला उपलब्ध है.

निसार खान ने बताया कि वे बकरों को राजस्थान से लाते हैं और उसे पाल-पोस कर बड़ा करते हैं. इसके बाद बकरीद के मौके पर वे इन बकरों को बेचते हैं. बता दें कि झूमरी तिलैया के ब्लॉक मैदान में लगने वाले बकरा बाजार में तोतापरी, बरबरी, कश्मीरी, राजस्थानी, सिरोही और अजमेरी नस्ल के बकरे की विशेष डिमांड है. बकरीद के मौके पर हर सम्पन्न मुस्लिम परिवार कुर्बानी देने के लिए बकरे की खरीदारी करते हैं.

जानकारी देते संवाददाता भोला शंकर सिंह (ईटीवी भारत)

28 मई को मनाई जाएगी बकरीद

इस साल 28 मई को बकरीद मनाया जाएगा. बकरीद से पहले मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में बकरे की खरीदारी के लिए झूमरी तिलैया के ब्लॉक मैदान पहुंचते हैं. इस दौरान लोग अपनी हैसियत के हिसाब से बकरे की खरीदारी करते हैं.

बाजार में बकरे विक्रेताओं ने भी अपने-अपने बकरे को सुल्तान, सलमान और शाहरुख नाम दे रखा है. जो भी खरीदार बकरे की खरीदारी के लिए झूमरी तिलैया के बकरा बाजार पहुंच रहे हैं, उनका ध्यान जरूर सलमान, सुल्तान और शाहरुख नाम के बकरे पर केंद्रित हो रहा हैं. कोडरमा के झूमरी तिलैया बकरा बाजार में राजस्थान, यूपी और गुजरात का बकरा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

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कोडरमा में बकरा बाजार
बकरीद के लिए सजा बकरे का बाजार
GOATS MARKET FOR BAKRID IN KODERAMA

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