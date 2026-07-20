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धारचूला में अचानक कड़की आकाशीय बिजली, बकरी पालक की चली गई जान

पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में आकाशीय बिजली गिरने से बकरी पालक की मौत, परिवार में मचा कोहराम

Goat herder dies
आकाशीय बिजली से बकरी पालक की मौत (फोटो सोर्स- Family Members)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 20, 2026 at 8:11 PM IST

3 Min Read
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पिथौरागढ़: सीमांत पिथौरागढ़ जिले पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश ने कहर बरपा रखा है. जिले की दो दर्जन सडकें जहां बंद है, तो वहीं सीमांत तहसील धारचूला के सुदूरवर्ती ग्राम सभा जुम्मा के कोथिला तोक में रविवार को दर्दनाक हादसा हुआ. जहां जंगल में बकरी चरा रहे दीवान सिंह की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई.

धारचूला क्षेत्र में संचार व्यवस्था ठप होने के कारण ग्रामीण समय पर सूचना नहीं दे पाए. दुर्गम भौगोलिक स्थिति के कारण शव को मुख्य मार्ग तक लाने में ग्रामीणों को रातभर मशक्कत करनी पड़ी. आखिरकार शव को नीचे लाया गया. जहां धारचूला में शव का पोस्टमार्टम के साथ अन्य कार्रवाई की गई .

जंगल में बकरियां चराने गए थे दीवान सिंह: जानकारी के मुताबिक, जुम्मा गांव के कोथिला तोक निवासी दीवान सिंह पुत्र रणजीत सिंह (उम्र 55 वर्ष) रविवार को रोज की तरह पास के जंगल में बकरियां चराने गए थे. इसी दौरान अचानक मौसम खराब हो गया. मूसलधार बारिश के साथ आकाशीय बिजली चमकने लगी.

Pithoragarh Shepherd Died
मृतक दीवान सिंह (फाइल फोटो- Family Members)

अचानक बिजली गिरी और चली गई जान: इस दौरान बिजली दीवान सिंह के ऊपर आ गिरी. इससे उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया. शाम ढलने के बाद भी जब दीवान सिंह घर नहीं लौटे, तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई. खोजबीन पर जंगल में उनका शव बरामद हुआ. आपदा काल में क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क न होने से ग्रामीण तत्काल प्रशासन या अन्य लोगों को सूचित नहीं कर पाए.

टॉर्च की रोशनी के सहारे शव लेकर रवाना हुए ग्रामीण: वहीं, घटना की सूचना मिलते ही गांव के लोग एकजुट होकर रात में ही टॉर्च की रोशनी के सहारे शव लेकर रवाना हुए. भौगोलिक रूप से बेहद दुर्गम होने के कारण शव को मुख्य मार्ग तक पहुंचाने में ग्रामीणों को रातभर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. सोमवार को धारचूला में शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है.

धारचूला और बागेश्वर में भी जा चुकी एक-एक जान: वहीं, बकरी पालक दीवान सिंह के घर में अचानक हुई मौत के बाद कोहराम मच गया है. इधर दो महीने पहले भी धारचूला में आकाशीय बिजली गिरने से भेड़ पालक की मौत हो गई थी. इसके अलावा बागेश्वर के कपकोट तहसील के लोधूरा बुग्याल में आसमानी बिजली की चपेट में आने से एक चरवाहे की जान जा चुकी है.

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