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MCD का बड़ा फैसला: 10,500 से अधिक कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का लक्ष्य तय

दिल्ली नगर निगम ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम में लंबे समय से अस्थायी या कच्चे कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे कर्मचारियों को पक्का करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की तैयारी है. निगम की डेम्स कमेटी के अध्यक्ष संदीप कपूर ने कहा कि करीब 10,500 कर्मचारियों को पक्का करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके तहत पात्र कर्मचारियों की फाइलों की जांच और जरूरी प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है.

संदीप कपूर के मुताबिक, पिछले साल करीब 1,700 कर्मचारियों को पक्का किया जा चुका है. वहीं पिछले एक महीने के दौरान 262 कर्मचारियों को नियमित किया गया है. उन्होंने कहा कि निगम के सभी जोन से कर्मचारियों से संबंधित फाइलें मंगाई जा रही हैं. इन फाइलों की स्क्रूटनी की जा रही है, ताकि पात्र कर्मचारियों को जल्द से जल्द नियमित करने की प्रक्रिया पूरी की जा सके.