MCD का बड़ा फैसला: 10,500 से अधिक कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का लक्ष्य तय
दिल्ली में भाजपा की सरकार आने के बाद कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की प्रक्रिया में तेजी आई है. संदीप कपूर
Published : October 8, 2026 at 7:44 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम में लंबे समय से अस्थायी या कच्चे कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे कर्मचारियों को पक्का करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की तैयारी है. निगम की डेम्स कमेटी के अध्यक्ष संदीप कपूर ने कहा कि करीब 10,500 कर्मचारियों को पक्का करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके तहत पात्र कर्मचारियों की फाइलों की जांच और जरूरी प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है.
संदीप कपूर के मुताबिक, पिछले साल करीब 1,700 कर्मचारियों को पक्का किया जा चुका है. वहीं पिछले एक महीने के दौरान 262 कर्मचारियों को नियमित किया गया है. उन्होंने कहा कि निगम के सभी जोन से कर्मचारियों से संबंधित फाइलें मंगाई जा रही हैं. इन फाइलों की स्क्रूटनी की जा रही है, ताकि पात्र कर्मचारियों को जल्द से जल्द नियमित करने की प्रक्रिया पूरी की जा सके.
उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार आने के बाद कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की प्रक्रिया में तेजी आई है. कर्मचारियों को उनके हक के अनुसार लाभ दिलाने पर जोर दिया जा रहा है. करुणामूलक आधार पर भी पात्र कर्मचारियों को पक्का करने की प्रक्रिया की जा रही है. उनका कहना है कि निगम की कोशिश है कि पात्र कर्मचारियों को जल्द से जल्द नियमित किया जाए.
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संदीप कपूर ने कहा कि भाजपा सरकार कर्मचारियों के हित में काम कर रही है और कर्मचारियों को उनका हक मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी हर दिन सुबह से शहर की व्यवस्था को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. सफाई व्यवस्था को बनाए रखने और दिल्ली को साफ-सुथरा रखने में निगम के कर्मचारियों का योगदान अहम है. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की फाइलों की जांच पूरी होने के बाद पात्र कर्मचारियों को नियमों के तहत जल्द से जल्द पक्का करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे. निगम की ओर से सभी जोन से जानकारी जुटाकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है.
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