वर्ष 2030 तक सार्वजनिक परिवहन के 80% हिस्से को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य: रविन्द्र इन्द्राज

दिल्ली में रूफटॉप सोलर की 250 मेगावॉट से अधिक क्षमता, वर्ष 2027 तक 500 मेगावॉट क्षमता की तैयारी

दिल्ली सरकार के समाज कल्याण एवं सहकारिता मंत्री रविन्द्र इन्द्राज
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 30, 2025 at 8:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली में रूफटॉप सोलर की 250 मेगावॉट से अधिक क्षमता अब तक विकसित हो चुकी है. वर्ष 2027 तक 500 मेगावॉट क्षमता की तैयारी है. पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना के तहत सब्सिडी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और आसान कनेक्शन देने की योजना पर दिल्ली सरकार कार्य कर रही है. यह बात दिल्ली सरकार के समाज कल्याण एवं सहकारिता मंत्री रविन्द्र इन्द्राज ने किलोकरी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की आठवीं महासभा के सत्र में कही.

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने वैश्विक प्रतिनिधियों के साथ दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी-स्केल स्टैंडअलोन बैटरी स्टोरेज सुविधा, किलोकरी स्थित बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) का निरीक्षण भी किया. समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि दिल्ली में करोड़ों परिवार रहते हैं और गर्मियों में दिल्ली की अधिकतम बिजली मांग 8,000 मेगावॉट से भी अधिक हो जाती है. समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि दिल्ली के पास अन्य राज्यों के मुकाबले जमीन कम है, इसलिए यहाँ सोलर ऊर्जा और नई डिजिटल तकनीक से व्यवस्था मजबूत हो रही है.

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की आठवीं महासभा का सत्र
अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की आठवीं महासभा का सत्र (ETV Bharat)

पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना: मंत्री ने बताया कि दिल्ली में रूफटॉप सोलर की 250 मेगावॉट से अधिक क्षमता अब तक विकसित हो चुकी है. वर्ष 2027 तक इसे 500 मेगावॉट करने की तैयारी है. हर छत को पावर प्लांट के रूप में देखने की दिशा में दिल्ली सौर नीति तैयार हो रही है. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सब्सिडी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और जल्दी कनेक्शन देने की दिशा में भी कार्य हो रहा है.

2030 तक दिल्ली में 80% इलेक्ट्रिक होगी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था: कैबिनेट मंत्री ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा और ईवी चार्जिंग की संख्या बढ़ाने की योजना पर भी लगातार कार्य हो रहा है. दिल्ली सरकार वर्ष 2030 तक सार्वजनिक परिवहन के 80% हिस्से को इलेक्ट्रिक करने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है.

समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि दिल्ली में डिजिटली इन्टेलिजेंट ऊर्जा सिस्टम को प्रोत्साहन मिल रहा है. उन्होंने बैटरी स्टोरेज, रूफटॉप सोलर और स्मार्ट ग्रिड से जोड़ने से संबंधित बीएसईएस के कार्यों की सराहना भी की. उनके द्वारा स्थापित जनकपुरी का डिजिटल वितरण डिवीजन, अन्य प्रदेशों के लिए भी मानक है.

