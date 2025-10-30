ETV Bharat / state

वर्ष 2030 तक सार्वजनिक परिवहन के 80% हिस्से को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य: रविन्द्र इन्द्राज

दिल्ली सरकार के समाज कल्याण एवं सहकारिता मंत्री रविन्द्र इन्द्राज ( ETV Bharat )