ETV Bharat / state

गाजियाबाद: डेढ़ साल में 100% आवारा कुत्तों की नसबंदी पूर्ण करने का लक्ष्य, शेल्टर होम के लिए जमीन चिन्हित

गाजियाबाद नगर निगम द्वारा आवारा कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने के लिए कवायद तेज कर दी गई है.

गाजियाबाद में आवारा कुत्तों की नसबंदी
गाजियाबाद में आवारा कुत्तों की नसबंदी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 14, 2026 at 5:29 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. आवारा कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने के लिए गाजियाबाद नगर निगम द्वारा कवायद तेज कर दी गई है. गाजियाबाद में आए दिन आवारा कुत्तों के हमले के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में आवारा कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने के लिए जहां एक तरफ नगर निगम द्वारा नसबंदी की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ आक्रामक कुत्तों को शिफ्ट करने के लिए शेल्टर होम बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है.

गाजियाबाद नगर निगम द्वारा 5000 कुत्तों की क्षमता वाला शेल्टर होम बनाया जाएगा. मेवलगिरी इलाके में शेल्टर होम के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है. अधिकारियों का दावा है कि शेल्टर होम के लिए जल्द डीपीआर तैयार कर शासन को भेजी जाएगी. इसके अतिरिक्त गाजियाबाद नगर निगम द्वारा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, RWA और AOA के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जा रहा है, जहां पर आक्रामक कुत्तों की संख्या काफी अधिक है. शेल्टर होम तैयार होने के बाद ऐसे तमाम क्षेत्रों से आक्रामक कुत्तों को शिफ्ट किया जाएगा.

डॉ अनुज, पशु चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद (ETV Bharat)

गाजियाबाद में आवारा कुत्तों की नसबंदी: नगर निगम का दावा है कि डेढ़ साल में शहरी क्षेत्र में आवारा कुत्तों की नसबंदी शत प्रतिशत सुनिश्चित कर ली जाएगी. नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ अनुज के मुताबिक, डेढ़ साल में नगर निगम द्वारा शहरी क्षेत्र में शत प्रतिशत आवारा कुत्तों की नसबंदी करने का लक्ष्य रखा गया है. फिलहाल, गाजियाबाद में दो एनिमल बर्थ कंट्रोल केंद्र संचालित है. प्रतिदिन 65 आवारा कुत्तों की नसबंदी की जाती है. फरवरी के पहले हफ्ते में तीसरा एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर शुरू होने की उम्मीद है. इसके बाद गाजियाबाद में प्रतिदिन 125 आवारा कुत्तों की नसबंदी की प्रक्रिया पूर्ण हो सकेगी.

गाजियाबाद में नसबंदी की स्थिति: नगर निगम गाजियाबाद से मिली जानकारी के मुताबिक, 1 अप्रैल 2030 से 31 मार्च 2024 तक 8785 आवारा कुत्तों की नसबंदी की गई. 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच संख्या घटकर 6768 रह गई. 1 अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक कल 7007 आवारा कुत्तों की नसबंदी की गई.

गाजियाबाद में नसबंदी की स्थिति
गाजियाबाद में नसबंदी की स्थिति (ETV Bharat)

दिल्ली में 4.28 लाख कुत्तों की नसबंदी: दिल्ली सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते पांच सालों में दिल्ली नगर निगम ने 4.28 लाख कुत्तों की नसबंदी और एंटी-रेबीज टीकाकरण किया है, जिसमें सबसे अधिक रिकॉर्ड 1.31 लाख कुत्तों का स्टरलाइजेशन (नसबंदी) वर्ष 2024 में किया गया. दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2021-22 में जब कोविड का समय चल रहा था, उस समय भी एमसीडी ने 91,326, आवारा कुत्तों की नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण किया.

दिल्ली में नसबंदी की स्थिति: कोविड कम होने के साथ ही इसमें गिरावट दर्ज की गई और वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह संख्या घटकर फिर 57,076 रह गई, जिसमें 38 फीसदी की कमी दिखाई दी है. हालांकि कुत्तों के बढ़ते आतंक के बीच जब शोर मचा तो फिर 2024-25 में तेजी आई और उस साल कुल 1.31 लाख से अधिक कुत्तों की नसबंदी की गई. पिछले वर्ष 2023-24 की तुलना में 64 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. 2025-26 में नवंबर तक कुल 68 हजार से अधिक कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है.


ये भी पढ़ें:

TAGGED:

STRAY DOGS ROW IN DELHI NCR
STRAY DOGS TERROR IN GHAZIABAD
DOG BITE CASES IN DELHI NCR
STERILIZATION OF STRAY DOGS
GHAZIABAD STRAY DOGS CASES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.