गोवा नाईट क्लब अग्निकांड: लूथरा ब्रदर्स को दो दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा, गोवा लेकर जाएगी पुलिस

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गोवा नाईट क्लब अग्निकांड के आरोपी लूथरा बंधुओं को गोवा पुलिस को दो दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है. लूथरा बंधुओं गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को थाईलैंड से वापस लौटने पर मंगलवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया. गोवा पुलिस ने कोर्ट से लूथरा बंधुओं को ट्रांजिट रिमांड पर सौंपने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया.

लूथरा बंधु इस अग्निकांड के बाद थाईलैंड भाग गए थे. थाईलैंड भागने के 24 घंटे के अंदर उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया और उनके पासपोर्ट निरस्त कर दिए गए. बता दें कि लूथरा बंधुओं ने रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर किया था. रोहिणी कोर्ट ने 11 दिसंबर को लूथरा बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था. इस मामले में एक आरोपी अजय गुप्ता को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था.

अजय गुप्ता को साकेत कोर्ट ने 10 दिसंबर को ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस को सौंप दिया था. गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा का घर भी दिल्ली में हैं. अजय गुप्ता गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा का पार्टनर हैं. इससे पहले नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को थाइलैंड में हिरासत में ले लिया था. वहीं, भारत के विदेश मंत्रालय ने दोनों भगोड़े भाइयों के पासपोर्ट भी रद्द कर दिए हैं.