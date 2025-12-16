ETV Bharat / state

गोवा नाईट क्लब अग्निकांड: लूथरा ब्रदर्स को दो दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा, गोवा लेकर जाएगी पुलिस

थाइलैंड से दिल्ली लाने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में हुई थी लूथरा ब्रदर्स की पेशी

लूथरा ब्रदर्स को दो दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा
लूथरा ब्रदर्स को दो दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 16, 2025 at 8:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गोवा नाईट क्लब अग्निकांड के आरोपी लूथरा बंधुओं को गोवा पुलिस को दो दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है. लूथरा बंधुओं गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को थाईलैंड से वापस लौटने पर मंगलवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया. गोवा पुलिस ने कोर्ट से लूथरा बंधुओं को ट्रांजिट रिमांड पर सौंपने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया.

लूथरा बंधु इस अग्निकांड के बाद थाईलैंड भाग गए थे. थाईलैंड भागने के 24 घंटे के अंदर उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया और उनके पासपोर्ट निरस्त कर दिए गए. बता दें कि लूथरा बंधुओं ने रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर किया था. रोहिणी कोर्ट ने 11 दिसंबर को लूथरा बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था. इस मामले में एक आरोपी अजय गुप्ता को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था.

अजय गुप्ता को साकेत कोर्ट ने 10 दिसंबर को ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस को सौंप दिया था. गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा का घर भी दिल्ली में हैं. अजय गुप्ता गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा का पार्टनर हैं. इससे पहले नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को थाइलैंड में हिरासत में ले लिया था. वहीं, भारत के विदेश मंत्रालय ने दोनों भगोड़े भाइयों के पासपोर्ट भी रद्द कर दिए हैं.

बता दें कि क्लब में फायर शो के चलते आग लगी थी, जिससे टूरिस्ट और स्टाफ समेत 25 बेगुनाह लोगों की मौत हो गई थी. जबकि, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. जानकारी के अनुसार, लूथरा भाइयों ने यह जानते हुए की रेस्टोरेंट में इमरजेंसी में निकलने के लिए ग्राउंड या डेक फ्लोर पर इमरजेंसी एग्जिट दरवाज़ नहीं हैं, फायर शो ऑर्गनाइज किया था.

ये भी पढ़ें:

  1. गोवा नाइट क्लब आग: थाईलैंड से दिल्ली लाए गए आरोपी लूथरा ब्रदर्स, पटियाला हाउस कोर्ट में किया गया पेश
  2. थाइलैंड भागे लूथरा ब्रदर्स को लाया गया दिल्ली, गोवा पुलिस ने हिरासत में लिया
  3. गोवा नाइट क्लब अग्निकांड: रोहिणी कोर्ट ने आरोपी लूथरा बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

TAGGED:

DELHI COURT ON LUTHRA BROTHERS
LUTHRA BROTHERS TRANSIT REMAND
गोवा नाइट क्लब अग्निकांड
GOA CLUB FIRE
GOA NIGHTCLUB FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.