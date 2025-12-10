ETV Bharat / state

गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपियों ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका, सुनवाई कल

नई दिल्ली: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने गोवा के भीषण अग्निकांड मामले के आरोपी गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को राहत देने से इनकार कर दिया है. एडिशनल सेशंस जज वंदना ने दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर कल यानि 11 दिसंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया है.

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि दोनों आरोपी घटना के तुरंत बाद देश छोड़कर भाग गए. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जब आरोपी कोर्ट के क्षेत्राधिकार में ही नहीं हैं तो इस पर हम कैसे सुनवाई कर सकते हैं. तब दोनों आरोपियों की ओर से पेश वकील ने कहा कि वे चाहते हैं कि दोनों आरोपियों को विदेश से लौटकर आने और गोवा में कोर्ट में याचिका दाखिल करने का मौका मिले. दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्हें याचिका की प्रति आज ही मिली है, इसलिए जवाब देने के लिए समय चाहिए. तब कोर्ट ने सुनवाई 11 दिसंबर को करने का आदेश दिया.

गोवा में 9 दिसंबर की रात में भीषण अग्निकांड मामले के आरोपियों गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में न अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. इस मामले में एक आरोपी अजय गुप्ता को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है. गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा का घर भी दिल्ली में ही है. बताया जाता है कि घटना के बाद गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा विदेश फरार हो गए. इस अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई थी. गिरफ्तार अजय गुप्ता गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा का पार्टनर है.