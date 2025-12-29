ETV Bharat / state

गोवा-मनाली और शिमला को भूले टूरिस्ट; नए साल पर पर्यटकों से फुल हुई काशी, विश्वनाथ धाम के साथ ये जगहें भी बनीं पसंदीदा

गाड़ियों की धुंआधार बुकिंग, फैमिली टूर पर आ रहे लोग, कई थानों पर फोर्स लगी.

Photo Credit; ETV Bharat
नए साल पर काशी में टूरिस्टों की भीड़. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 29, 2025 at 11:49 AM IST

Updated : December 29, 2025 at 12:03 PM IST

वाराणसी: धर्मनगरी काशी इन दिनों न्यू ईयर डेस्टिनेशन प्वाइंट बन गई है. इसका उदाहरण यहां रोजाना आने वाली लाखों की संख्या में पर्यटकों की भीड़ पेश कर रही है. इस साल लोग कुल्लू, मनाली, शिमला आदि जगहों को छोड़कर नए साल पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लोग अभी से काशी पहुंच रहे हैं. फिलहाल, रोजाना यह संख्या 4 से 5 लाख पर्यटकों की है. हालांकि नए साल पर इसमें दोगुने के उछाल की उम्मीद है. इस बार लोग बाबा के दर्शन के लिए तो आ ही रहे हैं, लेकिन कुछ नए स्पॉट भी उन्होंने खोज लिए हैं, जहां वे पहुंच रहे हैं.

वाराणसी टूरिज्म एसोसिएशन से जुड़े लोगों का कहना है कि जब से श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, तब से काशी में आने वाले पर्यटकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. उनका कहना है कि लोग नए साल पर दिल्ली, गोवा, मनाली ट्रिप पर जाते थे, लेकिन वर्तमान समय में युवाओं की पसंद धार्मिक केंद्र बने हैं. इसमें वाराणसी सबसे अधिक पसंद किया जा रहा है.

Photo Credit; ETV Bharat
गंगा आरती देखने के लिए भोर से ही लगी टूरिस्टों की भीड़. (Photo Credit; ETV Bharat)



धार्मिक स्थलों के प्रति रुचि: रिलीजियस टूरिज्म से जुड़े संतोष सिंह बताते हैं, काशी में हर साल नए साल से लेकर महाशिवरात्रि तक लोगों की भीड़ बनी रहती है. दिसंबर से लेकर सावन का महीना यानी लगभग फरवरी तक पीक महीना होता है. इस समय लाखों की संख्या में पर्यटक वाराणसी में रहते हैं. होटलों, होम स्टे, धर्मशालाओं आदि में कमरों की बुकिंग पहले ही हो जाती है. बताया कि जब से श्रीकाशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्धाटन हुआ है, तब से लोगों का ट्रेंड बदल गया है. काशी में साल-दर-साल पर्यटकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है. ऐसा इसलिए है कि आज की पीढ़ी धार्मिक स्थलों के प्रति अधिक रुचि दिखा रही है.

Photo Credit; ETV Bharat
नए साल पर काशी में टूरिस्टों का जमावड़ा (Photo Credit; ETV Bharat)

आसपास के मंदिर-स्थल भी खींच रहे पर्यटकों को: उन्होंने बताया, इस साल लोगों ने श्री काशी विश्वनाथ धाम, सारनाथ के साथ ही आसपास वाले अन्य दर्शनीय या धार्मिक स्थानों पर जाना लोग पसंद कर रहे हैं. लोग शूलटंकेश्वर मन्दिर, दुर्गा मन्दिर, तुलसी मानस मन्दिर, संकट मोचन हनुमान मन्दिर, नेपाली मन्दिर, चीनी मन्दिर, बटुक भैरव मन्दिर, चुनार किला, रामनगर किला जाना भी पसंद कर रहे हैं.

Photo Credit; ETV Bharat
गंगा आरती देखने के लिए भोर से ही लगी टूरिस्टों की भीड़ (Photo Credit; ETV Bharat)

गाड़ियों की धुंआधार बुकिंग, फैमिली टूर पर आ रहे लोग: वाराणसी टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मेहता का कहना है, इस बार लोग शहर के अन्दर सबसे लोकप्रिय स्थानों पर कम जा रहे हैं. वे ऐसे दिव्य स्थलों पर जाना पसंद कर रहे हैं, जहां भीड़ कम हो. लोगों ने नए साल पर परिवार के साथ टूर प्लान किया है. ऐसे में होटलों की बुकिंग के साथ ही ट्रैवलर गाड़ियां, 7 सीटर गाड़ियां भी बुक कराई गई हैं. साथ ही, ये बुकिंग लगातार आ रही है.

Photo Credit; ETV Bharat
नए साल पर काशी में टूरिस्टों की भीड़. (Photo Credit; ETV Bharat)

बनारस में इन जगहों पर जा सकते हैं घूमने: नए साल पर अगर आप बनारस घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आप बेहद चर्चित जगहों पर जाने के अलावा इन अन्य स्पेशल स्थानों पर भी जा सकते हैं. मुख्य स्थलों की बात करें तो, दशाश्वेध घाट, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, अस्सी घाट (सुबह की गंगा आरती विशेष), रामनगर किला, सारनाथ, विश्वनाथ गली, गोदौलिया मार्केट, तुलसी मानस मन्दिर, संकट मोचन मन्दिर, तुलसी घाट, पंचगंगा घाट, दुर्गाकुंड मन्दिर, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर, विश्वनाथ मन्दिर, राजघाट, कबीरमठ, ललिता घाट और नेपाली मन्दिर जा सकते हैं. इसके साथ ही, गोदौलिया और अस्सी घाट क्षेत्र में कैफे आदि में जाकर आप बनारसी व्यंजन का आनंद ले सकते हैं.

Photo Credit; ETV Bharat
गंगा आरती देखने के लिए भोर से ही लगी टूरिस्टों की भीड़ (Photo Credit; ETV Bharat)

कई थानों पर लगाई गई फोर्स, नो व्हीकल जोन घोषित: एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी बताते हैं, नया साल आने वाला है जिसके चलते लाखों की संख्या में देश-विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं. पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा की दृष्टि से सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं. सड़कों पर बैरिकेडिंग की जा रही है. साथ ही साथ, जगह-जगह पर डायवर्जन किए गए हैं. कई थानों पर फोर्स लगाई गई हैं, अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है. पीएसी बल के साथ, घाटों पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी की गई है. रमापुरा, बेनिया, मैदागिन की ओर से ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए नो व्हीकल जोन घोषित किया जा रहा है. मन्दिर में प्रोटोकॉल व्यवस्था पर फिलहाल रोक लगा दी गई है. साथ ही, ड्रोन से एरियल सर्विलांस किया जा रहा है.

Photo Credit; ETV Bharat
लाखों की संख्या में पहुंच रहे पर्यटक. (Photo Credit; ETV Bharat)

सोशल मीडिया पर रखी जाएगी खास निगरानी: एसीपी ने बताया, पेट्रोलिंग पार्टी लगातार गश्त कर रही है, जिससे किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि या अन्य कोई ऐसी घटना न हो, जो अप्रिय स्थिति उत्पन्न करे. गोदौलिया पर एक कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा. इसमें सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी की जाएगी. साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है, जिससे किसी भी तरह की कोई भ्रामक जानकारी लोगों तक न पहुंचने पाए और तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई की जा सके.

Last Updated : December 29, 2025 at 12:03 PM IST

