गोवा अग्निकांड: सीएम रेखा गुप्ता ने बुलाई बैठक, लाइसेंस प्रक्रिया आसान लेकिन बरती कोताही तो खैर नहीं

गोवा अग्निकांड के बाद, दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट द्वारा बढ़ाई गई सख्ती, जारी की एडवाइजरी.

गोवा अग्निकांड: दिल्ली की सीएम ने बुलाई बैठक
गोवा अग्निकांड: दिल्ली की सीएम ने बुलाई बैठक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 9, 2025 at 5:58 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: गोवा के रोमियो लेन रेस्टोरेंट में हुए हादसे के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फायर विभाग के अधिकारियों आपात बैठक बुलाई. दिल्ली के गृहमंत्री आशीष सूद ने बताया कि गोवा जैसे हादसे से सबक लेते हुए सरकार ने यह आपात बैठक बुलाई है. विभाग की लाइसेंस प्रक्रिया की जांच उसे रेगुलेट करना और डीरेगुलेट करना इसको लेकर चर्चा की गई है. इसको लेकर किसी भी तरह की कोहताई नहीं बरती जाएगी.

मंत्री आशीष सूद ने कहा "हम लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बना रहे हैं ताकि लोग खुद लाइसेंस के लिए अप्लाई करें. अगर उसके बाद भी लोग कोताही बरतते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी." उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में लाइसेंस प्रक्रिया में जो जटिलता की थी उसे दूर कर दिया गया. अब लाइसेंस लेना आसान हो गया है. बावजूद नियमों का पालन नहीं करते तो खैर नहीं.

गोवा अग्निकांड: दिल्ली की सीएम ने बुलाई बैठक (ETV Bharat)

दिल्ली के रेस्तरां और बार में फायर सेफ्टी को लेकर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. हाल ही में गोवा में हुई एक त्रासदी के बाद, दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट द्वारा सख्ती बढ़ाई गई है. इसके साथ ही सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है.

  • कम फायर सेफ्टी एनओसी: दिल्ली में कई रेस्तरां, बार और क्लब वैध फायर सेफ्टी एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के बिना चल रहे हैं. दिल्ली में सैड़कों प्रतिष्ठानों में से केवल 90 होटल और क्लब के पास ही यह सर्टिफिकेट है.
  • एनओसी की अनिवार्यता: नियमों के अनुसार, बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को फायर सेफ्टी एनओसी लेना अनिवार्य है, जो 3 साल के लिए वैध होता है. यह सर्टिफिकेट जारी करने से पहले फायर टीम 20 प्रमुख बिंदुओं का निरीक्षण करती है.
  • एडवाइजरी और सख्ती: गोवा हादसे के बाद, दिल्ली पुलिस ने रेस्तरां और बार संचालकों को कई बातों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है. फायर एक्सटिंग्विशर पूरी तरह से काम कर रहे हों. इमरजेंसी एग्जिट में कोई बाधा न हो और वे अलग-अलग हों. इलेक्ट्रिकल लोड की नियमित रूप से जांच, भीड़-भाड़ वाले आयोजनों में सभी आपात प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य हो.

