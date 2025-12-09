ETV Bharat / state

गोवा अग्निकांड: सीएम रेखा गुप्ता ने बुलाई बैठक, लाइसेंस प्रक्रिया आसान लेकिन बरती कोताही तो खैर नहीं

नई दिल्ली: गोवा के रोमियो लेन रेस्टोरेंट में हुए हादसे के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फायर विभाग के अधिकारियों आपात बैठक बुलाई. दिल्ली के गृहमंत्री आशीष सूद ने बताया कि गोवा जैसे हादसे से सबक लेते हुए सरकार ने यह आपात बैठक बुलाई है. विभाग की लाइसेंस प्रक्रिया की जांच उसे रेगुलेट करना और डीरेगुलेट करना इसको लेकर चर्चा की गई है. इसको लेकर किसी भी तरह की कोहताई नहीं बरती जाएगी.

मंत्री आशीष सूद ने कहा "हम लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बना रहे हैं ताकि लोग खुद लाइसेंस के लिए अप्लाई करें. अगर उसके बाद भी लोग कोताही बरतते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी." उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में लाइसेंस प्रक्रिया में जो जटिलता की थी उसे दूर कर दिया गया. अब लाइसेंस लेना आसान हो गया है. बावजूद नियमों का पालन नहीं करते तो खैर नहीं.