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ब्रह्माकुमारी ज्ञान सरोवर में शुरू हुआ राष्ट्रीय सम्मेलन, गोवा सीएम बोले- राजनीति में आध्यात्मिकता जरूरी

कार्यक्रम का उद्देश्य राजनीति में नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिक चेतना और जनसेवा की भावना को सशक्त बनाना है. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शुक्रवार शाम को आबूरोड पहुंचे थे, जहां शांतिवन परिसर में ब्रह्माकुमारी संस्थान के पदाधिकारियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया. इसके बाद वे माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर पहुंचे और शनिवार सुबह सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए.

सिरोही: जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट आबू स्थित ब्रह्माकुमारी संस्थान के ज्ञान सरोवर परिसर में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय राजनीतिक सम्मेलन का शुभारंभ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया. सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से आए जनप्रतिनिधियों, जनसेवकों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

समाज और राष्ट्र की सेवा उद्देश्य: उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि अध्यात्म व्यक्ति के जीवन को सही दिशा देने के साथ-साथ सार्वजनिक जीवन को भी अधिक जिम्मेदार और पारदर्शी बनाता है. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा करना होना चाहिए. यदि राजनीति में नैतिकता, ईमानदारी और आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश हो, तो सुशासन स्थापित करना और जनकल्याण की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना अधिक आसान हो जाता है.

गोवा के विकास और पर्यटन पर चर्चा: प्रमोद सावंत ने कहा कि ब्रह्माकुमारी संस्थान वर्षों से विश्वभर में शांति, आध्यात्मिक जागरूकता और मानवीय मूल्यों का संदेश दे रहा है. ऐसे सम्मेलन जनप्रतिनिधियों को आत्मचिंतन का अवसर प्रदान करते हैं और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों का बोध कराते हैं. गोवा के विकास और पर्यटन पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि राज्य में पर्यटन लगातार बढ़ रहा है और सरकार इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है.

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उन्होंने बताया कि पर्यटन सुविधाओं का विस्तार, बेहतर आधारभूत ढांचे का विकास और नए पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने की दिशा में कई योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक पर्यटक गोवा आएं और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल सकें. ज्ञान सरोवर में आयोजित इस सम्मेलन के दौरान सुशासन, नैतिक नेतृत्व, आध्यात्मिक चिंतन, सामाजिक उत्तरदायित्व और जनसेवा जैसे विषयों पर विभिन्न सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। सम्मेलन में देशभर से आए प्रतिनिधि अपने अनुभव साझा कर राजनीति को अधिक मूल्य आधारित और जनहितैषी बनाने पर विचार-विमर्श कर रहे हैं.