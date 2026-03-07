ETV Bharat / state

होली बाद वापसी: वाराणसी से इस स्पेशल ट्रेन से भी जा सकते हैं दिल्ली, जानिए पूरा रूट

भारतीय रेलवे ने यात्रियों ने की सुविधा के लिए चलाई स्पेशल ट्रेन, गुवाहाटी से दिल्ली तक कर सकेंगे सफर.

भारतीय रेलवे ने चलाई एक और स्पेशल ट्रेन. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 8:46 AM IST

वाराणसी/फर्रुखाबाद: होली बाद काम पर वापसी के लिए लोग लौट रहे हैं. ट्रेनें और बसें ठसाठस चल रही हैं. इस बीच पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा होली पर्व के उपरान्त यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेन चलाई जा रही है. इसी कड़ी में 05699 गुवाहाटी-दिल्ली विशेष गाड़ी का संचालन किया जा रहा है. वहीं, फर्रुखाबाद में यात्रियों के लिए रोडवेज ने खास इंतजाम किए हैं.


बनारस से गुजरेगी ये स्पेशल ट्रेन: जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 05699 गुवाहाटी-दिल्ली विशेष गाड़ी 8 मार्च को गुवाहाटी से चलेगी. इस गाड़ी में एसी फर्स्ट क्लास की 01, एसी सेकेंड क्लास के 02, थर्ड एसी के 06, स्लीपर के 06,
जनरल सेकेंड क्लास के 04, एस.एल.आर.डी. का 01 तथा जनरेटर सह लगेजयान के 01 कोच सहित कुल 21 कोच लगाये जाएंगे. यह ट्रेन बलिया से 18.35 बजे, गाजीपुर सिटी से 19.55 बजे, औंड़िहार से 21.00 बजे, वाराणसी से 23.05 बजे, ज्ञानपुर रोड से 23.22 बजे, तीसरे दिन प्रयागराज रामबाग से 01.22 बजे, प्रयागराज से 01.40 बजे, गोविन्दपुरी से 04.10 बजे, टूंडला से 06.57 बजे छूटेगी. यह ट्रेन दिल्ली 13.00 बजे पहुंचेगी.

फर्रुखाबाद में रोडवेज ने किए खास इंतजाम: एआरएम राजेश कुमार ने बताया कि यात्रियों के लिए रोडवेज की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं. फिलहाल डिपो के पास 120 बसें हैं. इसमें अनुबंधित बसें भी शामिल हैं. यहां से लखनऊ, कानपुर, कन्नौज, औरैया, इटावा, दिल्ली, प्रयागराज, मथुरा सहित कई जिलों के लिए बसें चल रहीं हैं. महत्वपूर्ण औद्योगिक जिला होने के कारण यहां रोज करीब 15 हजार लोग बसों में सफर कर रहे हैं. साथ ही अन्य डिपो की बसें भी फर्रुखाबाद बस अड्डे से गुजरते हैं. होली के मौके पर यहां करीब 50 हजार लोग हर रोज बसों से सफर कर रहे हैं. एआरएम ने डग्गामार बसों में सफर न करने की अपील की है.

