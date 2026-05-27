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कुल्हेड़ा में आधी रात सियासी संग्राम, विधायक लखनपाल को लगे “गो बैक” के नारे

पंचायत चुनाव के बीच बड़सर विधानसभा में सियासी संग्राम खूब गरमाया, विधायक लखनपाल के खिलाफ लगे नारे.

Go Back slogans against MLA Lakhanpal Dutt
बड़सर विधायक के खिलाफ लगे 'गो बैक' के नारे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 5:47 PM IST

3 Min Read
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हमीरपुर: जिला हमीरपुर की बड़सर विधानसभा क्षेत्र के कुल्हेड़ा गांव में उप-प्रधान चुनाव परिणाम के बाद देर रात ऐसा सियासी ड्रामा देखने को मिला, जिसने पूरे इलाके की राजनीति गरमा दी. मंगलवार रात करीब 12 बजे विधायक इंद्र दत्त लखनपाल के चुनाव परिणाम स्थल पहुंचते ही माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया और वहां मौजूद लोगों ने “लखनपाल गो बैक” के नारे लगाने शुरू कर दिए. देखते ही देखते मतगणना स्थल राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया और देर रात तक हाई वोल्टेज हंगामा चलता रहा.

विधायक के पहुंचते ही लगे 'गो बैक' के नारे

कुल्हेड़ा गांव में उप-प्रधान पद के चुनाव में मुकाबला बेहद कांटे का रहा, जहां विजय ने इंद्र को मात्र एक वोट से हराया. विजय को 635 और इंद्र को 634 वोट पड़े. परिणाम सामने आने के कुछ समय बाद विधायक लखनपाल दत्त कुल्हेड़ा पहुंचे. विधायक के पहुंचते ही कांग्रेस समर्थकों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए और माहौल गरमा गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विधायक के पहुंचते ही समर्थकों और विरोधियों के बीच नारेबाजी शुरू हो गई. “गो बैक” के नारों से माहौल काफी देर तक गूंजता रहा. कुछ लोग विधायक के समर्थन में भी दिखाई दिए, लेकिन विरोध के स्वर ज्यादा तेज नजर आए. स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर माहौल शांत करने की कोशिश की, जिसके बाद मामला धीरे-धीरे नियंत्रित हुआ.

"जब इंद्र कांग्रेस पार्टी में थे और यहां से कई चुनाव लड़ते थे, तब विधायक कभी उनके समर्थन में नहीं पहुंचे. आज आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि विधायक को आधी रात को चुनाव परिणाम स्थल तक आना पड़ा. पंचायत चुनावों को भी अब पूरी तरह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है. स्थानीय लोकतंत्र को शक्ति प्रदर्शन का मंच बनाया जा रहा है." - डैनी जसपाल, कांग्रेस नेता

बड़सर की राजनीति में नई चर्चा का विषय बनी सियासी भिड़ंत

राजनीतिक गलियारों में इस पूरे घटनाक्रम को पंचायत चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है. उप-प्रधान चुनाव का परिणाम आने के बाद अचानक विधायक का देर रात वहां पहुंचना कई सवाल खड़े कर गया. विरोधियों ने इसे राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश बताया, जबकि समर्थकों ने विधायक की मौजूदगी को सामान्य मुलाकात करार दिया. गौरतलब है कि इंद्र पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे और बाद में विधायक लखनपाल के भाजपा में शामिल होने के बाद वह भी उनके साथ भाजपा में चले गए थे. अब कुल्हेड़ा में उप-प्रधान चुनाव के दौरान हुई यह सियासी भिड़ंत बड़सर की राजनीति में नई चर्चा का विषय बन गई है. पंचायत चुनावों के बीच इस घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि स्थानीय चुनाव अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहे, बल्कि बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा का सवाल भी बनते जा रहे हैं.

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