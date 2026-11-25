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कार्यकाल खत्म होते ही एक्शन में GMVN! राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को दफ्तर खाली करने का भेजा पत्र

कार्यकाल खत्म होते ही एक्शन में GMVN ( ETV Bharat )

दरअसल, ये पूरा मामला मामला देहरादून स्थित GMVN मुख्यालय की दूसरी मंजिल पर सांसद सेवा केंद्र के नाम से आवंटित कार्यालय का है. साल 2023 में बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को यह कार्यालय 117.76 वर्गमीटर क्षेत्रफल में आवंटित किया गया था. इसके लिए 37,966 रुपए प्रतिमाह किराया निर्धारित किया गया था, लेकिन ईटीवी भारत ने अपनी पड़ताल में खुलासा किया था कि करीब ढाई साल से आवंटित इस कार्यालय का किराया निगम को नहीं मिला. यानी निगम को हर महीने मिलने वाला राजस्व लगातार प्रभावित होता रहा.

GMVN ने राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को दफ्तर खाली करने का भेजा पत्र (ETV Bharat) ईटीवी भारत ने अपनी पिछली रिपोर्ट में यह सवाल भी उठाया था कि जब निगम पहले से आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है और कर्मचारियों के वेतन तक को लेकर दिक्कतें सामने आती रही हैं, तो फिर आवंटित कार्यालय का किराया वसूलने और उसे खाली कराने की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? रिपोर्ट के दौरान नरेश बंसल ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा था कि उन्हें सांसद सेवा केंद्र के रूप में कार्यालय मिला था, लेकिन GMVN ने इसे ठीक नहीं कराया. इसलिए कार्यालय बंद रखा गया है. उन्होंने किराया देने के औचित्य पर भी सवाल उठाए थे. इस पूरे प्रकरण में एक और गंभीर पहलू सामने आया था. कार्यालय आवंटन से संबंधित दस्तावेजों की जानकारी मांगने पर GMVN प्रबंधन ने फाइल उपलब्ध नहीं होने की बात कही थी. देहरादून जिलाधिकारी कार्यालय में भी संबंधित फाइल नहीं मिलने का मामला सामने आया था.