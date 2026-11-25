कार्यकाल खत्म होते ही एक्शन में GMVN! राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को दफ्तर खाली करने का भेजा पत्र
नरेश बंसल के सांसद का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो गया. कार्यकाल खत्म होते ही GMVN अपनी कार्रवाई में जुट गया. -रिपोर्ट- नवीन उनियाल-
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 25, 2026 at 9:42 PM IST
देहरादून: राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कार्यकाल खत्म होते ही गढ़वाल मंडल विकास निगम (GMVN) ने दफ्तर खाली कराने की कवायद तेज कर दी है. निगम की ओर से नरेश बंसल को कार्यालय खाली करने के लिए पत्र भेजा गया है. GMVN के प्रबंध निदेशक संदीप तिवारी ने ईटीवी भारत से बातचीत में इसकी पुष्टि की है. लंबे समय से निगम के परिसर में मौजूद कार्यालय पर सांसद के ताले की खबर ईटीवी भारत ने प्रकाशित की थी. अब कार्यकाल समाप्त होने के बाद निगम की कार्रवाई और राजस्व नुकसान की भरपाई पर सबकी नजरें टिकी हैं.
दरअसल, ये पूरा मामला मामला देहरादून स्थित GMVN मुख्यालय की दूसरी मंजिल पर सांसद सेवा केंद्र के नाम से आवंटित कार्यालय का है. साल 2023 में बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को यह कार्यालय 117.76 वर्गमीटर क्षेत्रफल में आवंटित किया गया था. इसके लिए 37,966 रुपए प्रतिमाह किराया निर्धारित किया गया था, लेकिन ईटीवी भारत ने अपनी पड़ताल में खुलासा किया था कि करीब ढाई साल से आवंटित इस कार्यालय का किराया निगम को नहीं मिला. यानी निगम को हर महीने मिलने वाला राजस्व लगातार प्रभावित होता रहा.
ईटीवी भारत ने अपनी पिछली रिपोर्ट में यह सवाल भी उठाया था कि जब निगम पहले से आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है और कर्मचारियों के वेतन तक को लेकर दिक्कतें सामने आती रही हैं, तो फिर आवंटित कार्यालय का किराया वसूलने और उसे खाली कराने की कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
रिपोर्ट के दौरान नरेश बंसल ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा था कि उन्हें सांसद सेवा केंद्र के रूप में कार्यालय मिला था, लेकिन GMVN ने इसे ठीक नहीं कराया. इसलिए कार्यालय बंद रखा गया है. उन्होंने किराया देने के औचित्य पर भी सवाल उठाए थे. इस पूरे प्रकरण में एक और गंभीर पहलू सामने आया था. कार्यालय आवंटन से संबंधित दस्तावेजों की जानकारी मांगने पर GMVN प्रबंधन ने फाइल उपलब्ध नहीं होने की बात कही थी. देहरादून जिलाधिकारी कार्यालय में भी संबंधित फाइल नहीं मिलने का मामला सामने आया था.
यह प्रकरण उत्तराखंड सूचना आयोग तक पहुंचा, जहां 8 जुलाई को हुई सुनवाई में दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर आयोग ने हैरानी जताते हुए फाइल को गंभीरता से तलाशने के निर्देश दिए थे. अब राज्यसभा सांसद के रूप में नरेश बंसल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद GMVN की ओर से उन्हें कार्यालय खाली करने का पत्र भेजा जाना महत्वपूर्ण है.
सवाल- बकाया किराया भी वसूला जाएगा: सवाल यह है कि क्या अब निगम अपना कार्यालय खाली कराने के साथ ही पिछले ढाई साल के बकाया किराये की वसूली भी करेगा? साथ ही आवंटन से जुड़ी गायब फाइल और निगम को हुए राजस्व नुकसान की जवाबदेही किसकी तय होगी? फिलहाल प्रबंधन की ओर से पत्र भेजे जाने की पुष्टि हो चुकी है.
खास बात यह है कि नरेश बंसल के सांसद का कार्यकाल 26 नवंबर 2020 से शुरू होकर 25 नवंबर 2026 तक रहा है. उधर लंबे समय तक गढ़वाल मंडल विकास निगम के मुख्यालय का कार्यालय उनके नाम आवंटित रहा है. गढ़वाल मंडल विकास निगम का मुख्यालय ऐसी जगह पर है, जो देहरादून की सबसे महंगी जगह में से एक है. दरअसल राजपुर रोड में तमाम बड़े व्यावसायिक संस्थान किराए पर भवन लेकर व्यवसाय चलते हैं और यहां पर किराए का बाजार रेट भी बेहद ज्यादा है. ऐसी स्थिति में अब गढ़वाल मंडल विकास निगम पत्र भेजने के बाद इस कार्यालय को खाली करने और किसी दूसरे संस्थान को किराए पर यह भवन देकर राजस्व वसूल ने की दिशा में विचार कर रहा है.
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