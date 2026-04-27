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आपूर्ति की दिक्कत नहीं, सप्लाई नहीं कर पा रही एजेंसियां, LPG सिलेंडर पर GMVN, KMVN की व्यवस्थाएं अधूरी

एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई के लिए जीएमवीएन और केएमवीएन के इंतजाम अधूरे हैं. डिलीवरी व्यवस्था की कमजोरियों के कारण दिक्कतें सामने आ रही हैं.

UTTARAKHAND
आपूर्ति की दिक्कत नहीं, सप्लाई नहीं कर पा रही एजेंसियां (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 27, 2026 at 8:41 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर स्थितियां सामान्य हो रही है. इसके बावजूद कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जहां पर लोगों को गैस सिलेंडर लेने में परेशानियां आ रही हैं. ऐसा इसलिए नहीं कि गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में कोई कमी हो, बल्कि इसलिए है क्योंकि गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम के पास पर्याप्त व्यवस्थाएं मौजूद नहीं है. हालांकि इसमें कुछ तकनीकी कारण भी माने जा रहे हैं.

उत्तराखंड में एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति अब धीरे-धीरे सामान्य होती दिख रही है, लेकिन इसके बावजूद कई क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर हासिल करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. खास बात यह है कि यह दिक्कत गैस की कमी के कारण नहीं, बल्कि डिलीवरी व्यवस्था की कमजोरियों के चलते सामने आ रही है.

आपूर्ति की दिक्कत नहीं, सप्लाई नहीं कर पा रही एजेंसियां (VIDEO- ETV Bharat)

गढ़वाल मंडल विकास निगम (GMVN) और कुमाऊं मंडल विकास निगम (KMVN) से जुड़ी एजेंसियों के पास पर्याप्त डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने से सप्लाई उपभोक्ताओं तक समय पर नहीं पहुंच पा रही.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने प्रदेश में गैस आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने की मांग उठाई. सरकार स्तर पर प्रयास जारी हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि एजेंसियों की तैयारी अधूरी है.

चारधाम यात्रा के चलते प्रदेश में गैस की मांग बढ़ी हुई है, जिससे सप्लाई सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव बना है. ऐसे समय में निगमों की व्यवस्थागत कमियां और ज्यादा उजागर हो रही हैं. इंडेन गैस सर्विस राज्य की करीब 70 प्रतिशत आबादी को कवर करती है, जिससे उस पर सबसे ज्यादा दबाव रहता है. इसके बावजूद कंपनी की ओर से पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध कराई जा रही है.

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डिविजनल एलपीजी सेल्स हेड स्वर्ण सिंह के मुताबिक, मौजूदा समस्या सप्लाई की नहीं बल्कि डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर की है. उन्होंने बताया कि जीएमवीएन और केएमवीएन की एजेंसियों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, जिससे समय पर गैस सिलेंडर की डिलीवरी प्रभावित हो रही है. इस संबंध में दोनों निगमों के प्रबंध निदेशकों को आवश्यक सुधार के लिए कहा गया है. जिस पर एमडी की तरफ से भी इसमें सुधार करने का आश्वासन दिया गया है.

गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम की एजेंसियों पर राज्य में गैस सिलेंडर सर्विस काफी हद तक निर्भर करती है. लेकिन यह देखा गया है कि इनके पास डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं है. जिसके लिए दोनों ही निगमों के प्रबंध निदेशकों से इसमें सुधार करने के लिए कहा गया है.
स्वर्ण सिंह, डिविजनल एलपीजी सेल्स हेड, इंडेन आयल कारपोरेशन लिमिटेड

राज्य में जीएमवीएन की 33 और केएमवीएन की 49 एजेंसियां कार्यरत हैं, जो बड़े भौगोलिक क्षेत्र में गैस सप्लाई का जिम्मा संभालती हैं. पर्वतीय इलाकों में नेटवर्क और कनेक्टिविटी की समस्या भी बड़ी बाधा बन रही है. कई जगहों पर डीएसी (डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड) प्राप्त करने में कठिनाई होती है, जिससे सिलेंडर वितरण प्रभावित होता है.

इस समस्या को देखते हुए इंडियन ऑयल ने अस्थायी राहत देते हुए 30 अप्रैल तक डीएसी की अनिवार्यता में छूट दी है. हालांकि जब तक डिलीवरी नेटवर्क को मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक उपभोक्ताओं को राहत मिलना मुश्किल रहेगा.

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