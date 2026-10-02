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रायगढ़ से चाम्पा तक अमृत भारत से बने रेलवे स्टेशन का जीएम ने किया निरीक्षण, जनप्रतिनिधियों से की विकास पर चर्चा

जांजगीर चांपा अमृत भारत स्टेशन ( ETV Bharat Chhattisgarh )

जांजगीर चांपा: अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत चाम्पा रेलवे स्टेशन मे प्रथम फेज का कार्य पूरा हो गया है. करीब 8 करोड़ की लागत से विकास कार्य किए गए हैं, जिसका जायजा लेने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जीएम तरुण प्रकाश आज चाम्पा पहुंचे. रेलवे जीएम ने रायगढ़ से चाम्पा तक अमृत भारत से बने रेलवे स्टेशन का न सिर्फ निरीक्षण किया बल्कि व्यवस्थाओं को भी चेक किया.