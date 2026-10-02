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रायगढ़ से चाम्पा तक अमृत भारत से बने रेलवे स्टेशन का जीएम ने किया निरीक्षण, जनप्रतिनिधियों से की विकास पर चर्चा

राज्य सरकार द्वारा रेलवे ओवर ब्रिज को बनाने से इंकार करने पर कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी. प्रशांत सिंह की रिपोर्ट.

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जांजगीर चांपा अमृत भारत स्टेशन (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2026 at 7:09 AM IST

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जांजगीर चांपा: अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत चाम्पा रेलवे स्टेशन मे प्रथम फेज का कार्य पूरा हो गया है. करीब 8 करोड़ की लागत से विकास कार्य किए गए हैं, जिसका जायजा लेने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जीएम तरुण प्रकाश आज चाम्पा पहुंचे. रेलवे जीएम ने रायगढ़ से चाम्पा तक अमृत भारत से बने रेलवे स्टेशन का न सिर्फ निरीक्षण किया बल्कि व्यवस्थाओं को भी चेक किया.

रेलवे स्टेशन का जीएम ने किया निरीक्षण

निरीक्षण के बाद जीएस से स्थानीय विधायक व्यास कश्यप के साथ जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने मुलाक़ात की. जीएम तरुण प्रकाश मे बताया कि रेलवे द्वारा यात्री सुविधाओ का विशेष ध्यान दिया जा रहा है. वहीं नैला रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं देने की जानकारी दी. रेलवे महाप्रबंधक तरुण प्रकाश आज रेलवे के टेक्निकल स्टॉफ के साथ चाम्पा रेलवे स्टेशन पहुंचे थे.

जांजगीर चांपा अमृत भारत स्टेशन (ETV Bharat Chhattisgarh)

जीएम ने यात्री सुविधाओं के साथ सुरक्षा और निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया. रेलवे के जीएम की आने की खबर मिलते ही स्थानीय विधायक और कई जनप्रतिनिधि उनसे मिलने पहुंचे. लोगों ने ट्रेनों की लेटलतीफी और यात्री सुविधाओं को लेकर उनसे चर्चा की. जनप्रतिनिधियों ने चाम्पा रेलवे स्टेशन और नैला रेलवे स्टेशन मे सुपर फास्ट ट्रेनों को रोकने की मांग की.

जनप्रतिनिधियों से की विकास पर चर्चा
अमृत भारत से बने रेलवे स्टेशन का जीएम ने किया निरीक्षण (ETV Bharat)

जनप्रतिनिधियों ने की जीएम से मुलाकात

जीएस से मुलाक़ात के बाद विधायक ब्यास कश्यप राज्य सरकार पर जांजगीर चाम्पा जिला की उपेक्षा करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि नैला से आरओबी बनाने के लिए आंदोलन किया और जिला प्रशासन के साथ रेलवे ने आरओबी के लिए कार्य योजना बनाना शुरू किया, लेकिन अब राज्य सरकार द्वारा रेलवे ओवर ब्रिज को बनाने से इंकार कर दिया गया है, जिसके कारण अब उन्होंने फिर से आंदोलन करने की चेतावनी दी.

जनप्रतिनिधियों से की विकास पर चर्चा
अमृत भारत से बने रेलवे स्टेशन का जीएम ने किया निरीक्षण (ETV Bharat)


दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जीएम ने देखी यात्री सुविधाएं

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जीएम ने बताया कि भारतीय रेल यात्री सुविधाओ के लिए ख़ास काम कर रही है. अमृत भारत मिशन के तहत स्वीकृत कार्य के अलावा एक 2 साल के क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की मंशा अनुरूप अंदर स्टेशनो को आधुनिक तरीके से तैयारी कर रहे हैं. जीएम ने कहा कि चाम्पा के साथ-साथ सभी स्टेशन की सुविधा में व्यापक सुधार देखने मिलेगा.

जनप्रतिनिधियों से की विकास पर चर्चा
अमृत भारत से बने रेलवे स्टेशन का जीएम ने किया निरीक्षण (ETV Bharat)

दौरे को माना जा रहा अहम

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जीएम के इस निरीक्षण को अहम माना जा रहा है. रायगढ़ से चाम्पा के बीच हुए कार्यों की पूर्णता का दावा किया और यात्री सुविधा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. साथ ही चाम्पा रेलवे स्टेशन मे यात्री सुविधाओं के विस्तार भरोसा दिलाया गया है.

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अमृत भारत से बने रेलवे स्टेशन का जीएम ने किया निरीक्षण (ETV Bharat)

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