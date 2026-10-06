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कोयले की गुणवत्ता सुधारने पर बीसीसीएल का जोर, सीएमडी द्वारा वॉशरी की कार्यप्रणाली की गयी समीक्षा

जीएम समन्वय सम्मेलन का आयोजन (धनबाद) ( ETV Bharat )

धनबादः बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन में 3 अक्टूबर को जीएम समन्वय सम्मेलन का आयोजन किया गया. बैठक की अध्यक्षता बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने की. सम्मेलन में कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य, विभिन्न क्षेत्रों के महाप्रबंधक, मुख्यालय के महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ सीआईएसएफ अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.