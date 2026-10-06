कोयले की गुणवत्ता सुधारने पर बीसीसीएल का जोर, सीएमडी द्वारा वॉशरी की कार्यप्रणाली की गयी समीक्षा
धनबाद में जीएम समन्वय सम्मेलन का आयोजन किया गया. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 6, 2026 at 12:06 AM IST
धनबादः बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन में 3 अक्टूबर को जीएम समन्वय सम्मेलन का आयोजन किया गया. बैठक की अध्यक्षता बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने की. सम्मेलन में कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य, विभिन्न क्षेत्रों के महाप्रबंधक, मुख्यालय के महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ सीआईएसएफ अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
इस बैठक में मुख्य रूप से वॉशरी के प्रदर्शन की समीक्षा की गई. अधिकारियों ने वॉशरी में उत्पादन की स्थिति, कोयले की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता में सुधार के उपायों पर चर्चा की. विभिन्न क्षेत्रों से वॉशरी तक कचरा कोयला पहुंचाने और उसके बेहतर उपयोग से जुड़े मुद्दों पर भी विचार किया गया.
इसके अलावा वॉशरी संचालन में डिवाटरिंग, सुरक्षा व्यवस्था और उत्पादन प्रक्रिया को लगातार जारी रखने से संबंधित विषयों की भी समीक्षा हुई. सीआईएसएफ अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई.
सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने अधिकारियों को वॉशरी संचालन को बेहतर बनाने और उत्पादन में सुधार के लिए नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए. उन्होंने कोयले की गुणवत्ता बनाए रखने, सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने और उत्पादन में किसी तरह की बाधा आने पर समय पर कार्रवाई करने पर जोर दिया.
इस बैठक में क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर समन्वय के साथ काम करने की जरूरत पर भी बल दिया गया, ताकि बीसीसीएल में वॉशरी का प्रदर्शन, कोयले की गुणवत्ता और उत्पादन व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके.
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