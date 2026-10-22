SPECIAL: TVNL में 5 साल 4 महीने से ‘प्रभारी राज’! GM अनिल शर्मा के पास MD की भी कमान, स्थायी नियुक्ति पर ऊर्जा विभाग मौन क्यों?
TVNL में 5 साल 4 महीने से ‘प्रभारी राज’! GM अनिल शर्मा के पास MD की भी कमान, स्थायी नियुक्ति पर ऊर्जा विभाग मौन क्यों?
Published : October 22, 2026 at 8:17 PM IST
रांची: झारखंड सरकार की महत्वपूर्ण बिजली उत्पादक कंपनी तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड यानी (TVNL) की प्रशासनिक व्यवस्था सवालों के घेरे में है. बोकारो के ललपनिया स्थित तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन की दो यूनिट से फिलहाल औसतन 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है. लेकिन बिजली उत्पादन करने वाली इस महत्वपूर्ण कंपनी में प्रबंध निदेशक (MD) का पद पिछले 5 साल 4 महीने से अतिरिक्त प्रभार के भरोसे चल रहा है. खास बात यह है कि निगम के महाप्रबंधक (GM) अनिल शर्मा ही प्रभारी MD की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं. स्थायी MD की नियुक्ति में देरी और एक ही अधिकारी के पास दोनों महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं. ईटीवी भारत की पड़ताल में नियुक्ति प्रक्रिया, प्रशासनिक व्यवस्था और निगम के विलय से जुड़े कई अहम पहलू सामने आए हैं. हालांकि, प्रभारी MD अनिल शर्मा ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है.
क्यों नहीं हो रही स्थायी एमडी की नियुक्ति
TVNL में MD की नियुक्ति को लेकर झारखंड सरकार के ऊर्जा विभाग ने 6 अक्टूबर 2017 को विज्ञापन संख्या 3030 जारी किया था. विज्ञापन के मुताबिक, निर्धारित अहर्ताएं पूरी करने वाले उम्मीदवार को तीन साल के लिए MD नियुक्त किया जाना था. आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो साल का सेवा विस्तार देने का प्रावधान भी था. इसके साथ ही उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गई थी.
दूसरी ओर, 17 जून 2021 से GM अनिल शर्मा MD का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नियमित MD की नियुक्ति की प्रक्रिया को इतने लंबे समय तक पूरा क्यों नहीं किया गया. हालांकि, उपलब्ध विज्ञापन की शर्तों के आधार पर ही यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि प्रभारी व्यवस्था अपने आप में नियम विरुद्ध है. इसके लिए संबंधित नियुक्ति आदेशों, लागू सेवा नियमों और अतिरिक्त प्रभार की वैधता की जांच जरूरी है.
इनसे पहले अरविंद कुमार सिन्हा थे स्थायी MD
TVNL में प्रभारी MD की व्यवस्था नई नहीं है. 4 जनवरी 2018 को तत्कालीन GM सह मुख्य अभियंता सनातन सिंह को प्रभारी MD की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. इसके बाद 26 दिसंबर 2018 को तत्कालीन सरकार ने NTPC के सेवानिवृत्त कार्यपालक निदेशक अरविंद कुमार सिन्हा को TVNL का नियमित MD नियुक्त किया. हालांकि, अधिक वेतन निकासी के आरोप सामने आने के बाद अरविंद कुमार सिन्हा ने पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद ऊर्जा विभाग ने 17 जून 2021 को आदेश जारी कर GM अनिल शर्मा को MD का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया. तब से वह दोनों जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं.
इस मामले में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि अनिल शर्मा को अतिरिक्त प्रभार देने के लिए विभाग की ओर से अधिसूचना के बजाय आदेश जारी किए जाने का क्या आधार था. जबकि टीवीएनएल के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 49(i)c के मुताबिक विभागीय मंत्री के अनुमोदन के आधार पर राज्यपाल के आदेश से नियुक्ति के अधिसूचना जारी होती है.
GM बनने के एक साल बाद मिला MD का प्रभार
अनिल शर्मा की नियुक्ति से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू उनके पदोन्नति क्रम से संबंधित है. 22 मई 2020 को वह विद्युत अधीक्षण अभियंता के पद से पदोन्नत होकर GM बने थे. इसके लगभग एक साल बाद 17 जून 2021 को उन्हें MD का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया. अब सवाल यह है कि क्या वह नियमित MD पद के लिए निर्धारित सभी अहर्ताएं पूरी करते हैं और यदि ऐसा है, तो उनकी नियमित नियुक्ति पर निर्णय क्यों नहीं हुआ.
नियुक्ति पर फैसला लेना ऊर्जा विभाग का काम
TVNL की प्रशासनिक व्यवस्था और नियुक्ति से जुड़े सवालों पर ईटीवी भारत की टीम ने प्रभारी MD अनिल शर्मा से उनका पक्ष जानना चाहा. उनसे पूछा गया कि वह नियमों के विपरीत कथित तौर पर इतने लंबे समय से प्रभारी MD कैसे बने हुए हैं. इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी ऊर्जा विभाग ने दी है और इस बारे में विभाग ही जवाब दे सकता है. नियमित MD पद की अहर्ताओं से जुड़े सवाल पर अनिल शर्मा ने कहा कि वह सभी अहर्ताएं पूरी करते हैं, लेकिन इसका निर्धारण करना विभाग का काम है. उन्होंने यह भी कहा कि उनके कामकाज से विभाग संतुष्ट होगा, तभी उन्हें इतने वर्षों से प्रभारी MD की जिम्मेदारी दी गई है.
TVNL का JUUNL में विलय भी अधर में
TVNL के प्रशासनिक ढांचे को लेकर पहले भी बदलाव की पहल हो चुकी है. पूर्व MD अरविंद कुमार सिन्हा ने तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड का झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (JUUNL) में विलय कर नई कंपनी बनाने की वकालत की थी. इसके पीछे तर्क दिया गया था कि ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी गतिविधियों को एक ही नियंत्रक कंपनी के अधीन लाने से कामकाज में गुणवत्ता, किफायत और तेजी आएगी. साथ ही, TVNL और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) के बीच बिजली खरीद समझौते की जरूरत समाप्त होने, ऊर्जा उत्पादन, संचरण, वितरण और होल्डिंग कंपनी के बीच बेहतर तालमेल की संभावना जताई गई थी.
30 नवंबर 2020 को इस दिशा में पहल शुरू हुई थी. लेकिन इसके लगभग दो महीने बाद पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद की ओर से अरविंद कुमार सिन्हा के खिलाफ वित्तीय अनियमितता से संबंधित पत्र सीएम को भेजे जाने और उनके इस्तीफे के बाद विलय की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी. इस मुद्दे पर अनिल शर्मा ने कहा कि विलय को लेकर पहल जरूर हुई थी, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है.
सांसद सीपी चौधरी ने CM को कई बार लिखे पत्र
TVNL की प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था को लेकर गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कई बार पत्र लिख चुके हैं. सांसद ने निगम में प्रबंधकीय निर्णयों और वित्तीय शक्तियों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि डेलिगेशन ऑफ पावर यानी DoP और वर्क्स एंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, 2012 के तहत निगम के प्रबंधकीय निर्णयों और वित्तीय शक्तियों का इस्तेमाल GM और MD के स्तर पर होता है. ऐसे में एक ही अधिकारी के पास दोनों पदों की जिम्मेदारी होने से वित्तीय अनियमितताओं की आशंका पैदा होती है. सांसद ने कुछ कंपनियों को कथित तौर पर नियमों के विरुद्ध टेंडर दिए जाने सहित अन्य मामलों का भी जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री से शिकायत की है.
कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल ने भी उठाए सवाल
बोकारो जिले के बेरमो से कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनुप सिंह भी प्रभारी MD अनिल शर्मा के खिलाफ मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं. उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रभारी MD की जिम्मेदारी संभालने के बाद अनिल शर्मा ने अधीक्षण अभियंता अशोक प्रसाद और उप लेखा निदेशक कृष्ण कुमार सिंह को नियमों के विरुद्ध लाभ पहुंचाया. विधायक ने इस मामले में मुख्यमंत्री से उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया था. इस तरह TVNL की प्रशासनिक व्यवस्था और अधिकारियों की जिम्मेदारियों को लेकर राजनीतिक स्तर पर भी सवाल उठते रहे हैं.
कामकाज से परेशान लोग लगा रहे आरोप- अनिल शर्मा
अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों पर प्रभारी MD अनिल शर्मा ने इन्हें बेबुनियाद बताया है. उनका कहना है कि उनके कामकाज से कई लोगों को परेशानी हो रही है, इसलिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि GM और प्रभारी MD की दोहरी जिम्मेदारी संभालते हुए सभी नियमों का ध्यान रखा जाता है और किसी तरह की अनियमितता नहीं होती. जब उनसे पूछा गया कि यदि वह नियमित MD पद के लिए सभी अहर्ताएं पूरी करते हैं, तो विभाग उन्हें स्थायी MD क्यों नहीं नियुक्त कर देता, तो उन्होंने कहा कि वह सभी अहर्ताएं पूरी करते हैं और यदि विभाग उन्हें नियमित MD नियुक्त कर देता है, तो विवाद समाप्त हो जाएगा.
TVNL के मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि नियमित MD की नियुक्ति में इतने लंबे समय से देरी क्यों हो रही है और अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था किस नियम व किन परिस्थितियों में जारी रखी गई है. इसके साथ ही, GM और प्रभारी MD के रूप में एक ही अधिकारी की दोहरी जिम्मेदारी से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग भी उठ रही है. सांसद और विधायक की शिकायतों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की, टेंडर प्रक्रिया को लेकर उठाए गए सवालों की जांच हुई या नहीं और TVNL के JUUNL में विलय की योजना का क्या हुआ. इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए ऊर्जा विभाग के सचिव के श्रीनिवासन से कई बार संपर्क किया गया लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई.
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