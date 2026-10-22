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SPECIAL: TVNL में 5 साल 4 महीने से ‘प्रभारी राज’! GM अनिल शर्मा के पास MD की भी कमान, स्थायी नियुक्ति पर ऊर्जा विभाग मौन क्यों?

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रांची: झारखंड सरकार की महत्वपूर्ण बिजली उत्पादक कंपनी तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड यानी (TVNL) की प्रशासनिक व्यवस्था सवालों के घेरे में है. बोकारो के ललपनिया स्थित तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन की दो यूनिट से फिलहाल औसतन 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है. लेकिन बिजली उत्पादन करने वाली इस महत्वपूर्ण कंपनी में प्रबंध निदेशक (MD) का पद पिछले 5 साल 4 महीने से अतिरिक्त प्रभार के भरोसे चल रहा है. खास बात यह है कि निगम के महाप्रबंधक (GM) अनिल शर्मा ही प्रभारी MD की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं. स्थायी MD की नियुक्ति में देरी और एक ही अधिकारी के पास दोनों महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं. ईटीवी भारत की पड़ताल में नियुक्ति प्रक्रिया, प्रशासनिक व्यवस्था और निगम के विलय से जुड़े कई अहम पहलू सामने आए हैं. हालांकि, प्रभारी MD अनिल शर्मा ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है.

क्यों नहीं हो रही स्थायी एमडी की नियुक्ति