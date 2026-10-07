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किचन के बेकार तेल से बना सकते हैं ग्लिसरीन, अरे भई...कैसे?, पढ़िए ये रिसर्च

HBTU की शोध में मिला ग्लिसरीन को खजाना ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: जिस ग्लिसरीन का उपयोग घरों से लेकर कॉस्मेटिक, सोप, टेनरी समेत अन्य इंडस्ट्रीज में बड़े पैमाने पर किया जाता है. उसे अब आसानी से वेस्ट कुकिंग ऑयल से तैयार किया जा सकता है. इस बात का खुलासा हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विवि की छात्रा के शोध में हुआ है. वेस्ट कुकिंग ऑयल से ग्लिसरीन के साथ बायोडीजल भी मिलने की बात सामने आई है, जो केरोसिन का एक बेहतर विकल्प माना जाता है.

देश में रोजाना सात हजार टन वेस्ट कुकिंग ऑयल फेंका जाता (Photo Credit: ETV Bharat)

एचबीटीयू में बीटेक की छात्रा भावना ने अपने इस शोध कार्य को बायो केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष डा.ललित सिंह के मार्गदर्शन में पूरा किया है, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के जर्नल में जगह मिली है. इस पर बायो केमिकल इंजी.विभाग के अध्यक्ष डा.ललित सिंह ने बताया कि अभी तक देश में जो ग्लिसरीन बनती रही है. वह मोलेसिस या दूसरे कार्बन श्रोतों से बनाई जाती है.

वेस्ट कुकिंग ऑयल में छुपा है ग्लिसरीन (VIDEO Credit: ETV Bharat)

लेकिन वेस्ट कुकिंग ऑयल से पहली बार ग्लिसरीन बनेगी, जिसका अधिक उपयोग किया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह से ग्लिसरीन तैयार करने में बहुत कम खर्च आएगा. क्योंकि, सभी घरों में रोजाना वेस्ट कुकिंग ऑयल इकट्ठा होते हैं. उन्होंने बताया कि इस शोध को पूरा होने में कुल चार सालों का समय लगा है.

ग्लिसरीन कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज के लिए का उपयोगी (Photo Credit: ETV Bharat)

देश में रोजाना सात हजार टन वेस्ट कुकिंग ऑयल फेंका जाता:

डा. ललित सिंह ने बताया कि जब इस शोध कार्य को पूरा किया जा रहा था, तभी स्टडी के दौरान हमारे सामने जो वेस्ट कुकिंग ऑयल से संबंधित डाटा आया, वह चौंकाने वाला था. देश में रोजाना सात हजार टन वेस्ट कुकिंग ऑयल बर्बाद होता है. या इसे कह सकते हैं कि फेंका जाता है, जिसे चिकित्सक प्रयोग करने से मना करते हैं. ऐसे में हमने तय किया कि इसकी रासायनिक क्रियाएं कराते हुए इससे ही ग्लिसरीन व बायोडीजल तैयार करेंगे.



ग्लिसरीन सेहत के फायदेमंद (Photo Credit: ETV Bharat)



स्यूडोमोनास एरुजिनोसा बैक्टीरिया से कराई गईं रासायनिक क्रियाएं:

विभागाध्यक्ष डा.ललित सिंह ने बताया, एचबीटीयू की लैब में हमने वेस्ट कुकिंग ऑयल की रासायनिक क्रियाएं स्यूडोमोनास एरुजिनोसा बैक्टीरिया से कराई, जिससे हमें रैम्नोलिपिड मिला. यह एक प्रकार का बायो सर्फेक्टेंट लिपिड है. वेस्ट कुकिंग ऑयल को जब इस बैक्टीरिया के साथ फर्मेंट किया गया तो हमें दो लेयर मिले. एक बायोडीजल की थी और दूसरी ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन की. जिसके आमजन बायोडीजल को केरोसिन के रूप में उपयोग कर सकते हैं. घरों में इसकी मदद से कई काम किए जा सकते हैं.

एचबीटीयू में बीटेक की छात्रा भावना के शोध में सामने आया (Photo Credit: ETV Bharat)

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