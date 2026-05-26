ETV Bharat / state

पद्म पुरस्कारों से सम्मानित UP की विभूतियों को CM योगी ने दी बधाई

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पद्म पुरस्कार पाने वाली विभूतियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली विभूतियों को सोमवार को नई दिल्ली में सम्मानित किया.

मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर पद्म विभूषण से अलंकृत वायलिन वादिका एन. राजम एवं दिवंगत फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल के परिजनों को भी बधाई दी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा आयुर्वेद के अनन्य साधक एवं प्रख्यात शोधकर्ता डॉ. केवल कृष्ण ठकराल को चिकित्सा के क्षेत्र में 'पद्म श्री' से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई. ​छह दशकों की दीर्घ साधना, ब्रोंकियल अस्थमा उपचार में 'कर्ण वेधन' जैसी युगांतरकारी तकनीक का विकास और प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति को वैश्विक प्रतिष्ठा दिलाने वाले आपके शोध कार्य मानवता के लिए अमूल्य निधि हैं.

सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध कालाजार विशेषज्ञ प्रो. श्याम सुंदर को ‘पद्म श्री’ से सम्मानित किया जाना अत्यंत गौरव का विषय है. कालाजार के उपचार के लिए प्रथम प्रभावी मौखिक दवा के विकास एवं त्वरित निदान परीक्षण विकसित कर आपने चिकित्सा अनुसंधान और मानव सेवा में ऐतिहासिक योगदान दिया है. यह सम्मान आपके समर्पण, शोध और सेवा भावना को राष्ट्र की आदरपूर्ण अभिव्यक्ति है, हार्दिक बधाई.

मुख्यमंत्री ने कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उत्तर प्रदेश के गौरव डॉ. अशोक कुमार सिंह जी को 'पद्म श्री' सम्मान से अलंकृत किए जाने पर हार्दिक बधाई दी. उन्होंने लिखा कि धान की उन्नत प्रजातियों के विकास, कृषि अनुसंधान एवं किसान हित में आपके द्वारा किए गए अभिनव कार्य 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं. आपकी यह गौरवपूर्ण उपलब्धि समस्त देशवासियों के लिए हर्ष एवं गर्व का विषय है.