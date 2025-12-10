वन वाटिका पर्यटकों के लिए हो रहा तैयार, दिसंबर से फरवरी तक रहता है गुलजार
रामानुजगंज वन वाटिका में हर साल नए साल के आगमन पर पर्यटक जुटते हैं.वन विभाग ने इसके लिए तैयारी शुरु कर दी है.
रामानुजगंज : रामानुजगंज वन वाटिका साल के अंत में सैलानियों और पर्यटकों से गुलजार होता है. साल के अंत और नए साल के आगमन से पहले यहां हजारों की संख्या में पर्यटक जुटते हैं. पर्यटकों को किसी तरह की दिक्कत ना हो,इसके लिए वन विभाग यहां साफ सफाई करवा रहा है. वन वाटिका के नजदीक पहाड़ी मंदिर भी है जो क्षेत्र की धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है.
दूसरे राज्यों से आते हैं पर्यटक
आपको बता दें कि दिसंबर जनवरी और फरवरी के महीने में यहां छत्तीसगढ़ सहित झारखंड, बिहार, यूपी सहित दूसरे राज्यों से भी हजारों पर्यटक यहां प्रकृति के बीच सुकून के पल बिताकर पिकनिक मनाने के लिए पहुंचते हैं. जंगल और पहाड़ों के बीच स्थित वन वाटिका साल के अंत और नए साल की शुरुआत के दौरान पर्यटकों के लिए पिकनिक स्पॉट का प्रमुख केंद्र है.पूरे साल यहां सैलानी पहुंचते हैं, लेकिन दिसंबर जनवरी और फरवरी के महीने में यहां पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ जाती है. रामानुजगंज सीमावर्ती इलाका है जिसके चलते यहां झारखंड सहित अन्य प्रदेशों से भी सैलानी घूमने के लिए पहुंचते हैं.
वनवाटिका के लिए तैयार हो रही कार्य योजना
रामानुजगंज रेंजर निखिल सक्सेना ने बताया कि वन वाटिका सिर्फ जिले के लिए ही नहीं,बल्कि पूरे संभाग के लिए एक अनुपन स्थल है. यहां का दृश्य हमेशा मनोरम रहता है.
दिसंबर से फरवरी तक पर्यटकों का काफी आगमन रहता है, इसलिए साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि गंदगी न रहे. यहां की स्वच्छता एवं मनोरम दृश्य हमेशा बनाए रखन की कोशिश की जाती है.यहां चिल्ड्रेन पार्क और एक गार्डन है जो सुबह लोगों के योग करने के भी काम आता है. साथ ही जल वाटिका में आगे चलकर बोटिंग शुरु करने की कोशिश की जा रही है - निखिल सक्सेना,रेंजर
कैसे पहुंचे वन वाटिका पार्क
रामानुजगंज वन वाटिका पार्क जिला मुख्यालय बलरामपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है. यहां पहुंचने के लिए सड़क मार्ग ही एक मात्र साधन है. रामानुजगंज पहाड़ी मंदिर चौक से महज छह सौ मीटर की दूरी पर वन वाटिका का मुख्य द्वार है. यहां से वन वाटिका डेम तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क है, जिससे आसानी से वन वाटिका तक पहुंचकर प्रकृति के मनोरम दृश्य का आनंद लिया जा सकता है.
