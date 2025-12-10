ETV Bharat / state

वन वाटिका पर्यटकों के लिए हो रहा तैयार, दिसंबर से फरवरी तक रहता है गुलजार

रामानुजगंज : रामानुजगंज वन वाटिका साल के अंत में सैलानियों और पर्यटकों से गुलजार होता है. साल के अंत और नए साल के आगमन से पहले यहां हजारों की संख्या में पर्यटक जुटते हैं. पर्यटकों को किसी तरह की दिक्कत ना हो,इसके लिए वन विभाग यहां साफ सफाई करवा रहा है. वन वाटिका के नजदीक पहाड़ी मंदिर भी है जो क्षेत्र की धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है.

दूसरे राज्यों से आते हैं पर्यटक

आपको बता दें कि दिसंबर जनवरी और फरवरी के महीने में यहां छत्तीसगढ़ सहित झारखंड, बिहार, यूपी सहित दूसरे राज्यों से भी हजारों पर्यटक यहां प्रकृति के बीच सुकून के पल बिताकर पिकनिक मनाने के लिए पहुंचते हैं. जंगल और पहाड़ों के बीच स्थित वन वाटिका साल के अंत और नए साल की शुरुआत के दौरान पर्यटकों के लिए पिकनिक स्पॉट का प्रमुख केंद्र है.पूरे साल यहां सैलानी पहुंचते हैं, लेकिन दिसंबर जनवरी और फरवरी के महीने में यहां पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ जाती है. रामानुजगंज सीमावर्ती इलाका है जिसके चलते यहां झारखंड सहित अन्य प्रदेशों से भी सैलानी घूमने के लिए पहुंचते हैं.