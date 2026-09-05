ETV Bharat / state

खैरागढ़ के बनबिहारी मंदिर की अदभुत महिमा, 300 साल पुराने विरासत को बचाने की मांग

मंदिर में अष्टधातु की मूर्ति स्थापित है. मंदिर को लेकर भक्तों के बीच बड़ी आस्था है. बड़ी संख्या में भक्त यहां दर्शन के लिए आते हैं: धनंजय तिवारी, पुजारी

मंदिर के नाम को लेकर भी एक रोचक मान्यता है. बताया जाता है कि जब खैरागढ़ रियासत की स्थापना हुई, उस समय पूरा क्षेत्र खैर के घने जंगलों से घिरा हुआ था. जंगल के लिए ‘बन’ और भगवान श्रीकृष्ण के नाम ‘बिहारी’ को मिलाकर मंदिर का नाम बनबिहारी पड़ा.

खैरागढ़ रियासत के जानकार भागवत शरण सिंह ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण खैरागढ़ रियासत के संस्थापक प्रथम नागवंशी राजा खड़गसिंह ने अपनी कृष्ण उपासक पत्नी के पूजन-अर्चन के लिए कराया था. यही वजह है कि मंदिर का संबंध खैरागढ़ राजपरिवार की धार्मिक परंपराओं से भी जोड़ा जाता है.

खैरागढ़ छुईखदान गंडई: खैरागढ़ के जमातपारा में श्री राधा-कृष्ण बनबिहारी मंदिर है. यह मंदिर खैरागढ़ रियासत के इतिहास और कृष्ण भक्ति की सदियों पुरानी परंपरा का जीवंत प्रतीक है. करीब 300 साल से ज्यादा पुराना मंदिर है. इस मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और दिनभर भक्ति का माहौल बना रहा.

करीब 300 साल पुराना मंदिर का इतिहास है. खैर पेड़ों के यहां जंगल हुआ करते थे. भजन गाने वाली मंडली यहां आकर रुकती थी और भजन कीर्तन करती थी: भागवत शरण सिंह, खैरागढ़ रियासत के जानकार

नृत्य मुद्रा वाली प्रतिमाएं बनी आकर्षण

मंदिर की एक खास पहचान यहां मौजूद भगवान श्रीकृष्ण की नृत्य मुद्राओं वाली प्रतिमाएं हैं. पुजारी धनंजय महाराज बताते हैं कि धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण वन में गाय चराने जाते थे और वापस लौटने के बाद गोपियों के साथ रास रचाते थे. मंदिर में मौजूद प्रतिमाओं में कृष्ण की इसी रास और नृत्य परंपरा की झलक देखने को मिलती है.

जन्माष्टमी के दिन मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की गई. सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया और शाम तक मंदिर परिसर कृष्ण भक्ति से सराबोर रहा. स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए यह मंदिर आज भी आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है.

साधु-संतों की जमात से पड़ा ‘जमातपारा’ नाम

मंदिर से जुड़ी एक और दिलचस्प मान्यता क्षेत्र के नाम को लेकर है. बताया जाता है कि पुराने समय में यहां साधु-संतों का जमावड़ा लगा करता था. धार्मिक आयोजन के दौरान मालपुए का प्रसाद भी वितरित किया जाता था. साधु-संतों की इसी ‘जमात’ के कारण आसपास के इलाके का नाम जमातपारा पड़ने की मान्यता है.

4 एकड़ जमीन पर कब्जे का आरोप

इतिहास और आस्था की इतनी लंबी विरासत के बावजूद मंदिर की स्थिति संरक्षण की जरूरत को बयां करती है. पुजारी धनंजय महाराज के मुताबिक मंदिर की करीब 3 से 4 एकड़ जमीन पर धीरे-धीरे कब्जे हो गए और वहां मकान बन गए। इससे मंदिर का मूल परिसर काफी सीमित हो गया है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि इतने पुराने ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल को केवल पूजा स्थल के रूप में नहीं, बल्कि खैरागढ़ की सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी संरक्षित किया जाना चाहिए. लोगों ने मंदिर परिसर की जमीन को सुरक्षित करने, आवश्यक सीमांकन कराने और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए डोम निर्माण की मांग की है.

विरासत बचाने की जरूरत

बनबिहारी मंदिर की कहानी खैरागढ़ के राजपरिवार, कृष्ण भक्ति, साधु-संतों की परंपरा और पुराने धार्मिक इतिहास से जुड़ी हुई है. जन्माष्टमी पर यहां उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ इस मंदिर की आस्था और लोकप्रियता को बताती है. अब स्थानीय लोगों की नजर प्रशासन पर है कि करीब तीन शताब्दी पुरानी इस विरासत को संरक्षण कब मिलता है और मंदिर का खोया हुआ वैभव कब लौटता है.

खैरागढ़ नगर पालिका की बत्ती गुल, टार्च की रोशनी में काम, जानिए क्या है पूरी वजह ?

खैरागढ़ के लिए गौरव का 'अध्याय', साहित्यकार विनय शरण सिंह की रचनाएं स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा, कक्षा चौथी में पढ़ाई जाएंगी

स्कूल की व्यवस्थाएं ठीक लेकिन लगातार मॉनिटरिंग जरूरी, पेंड्रावन स्कूल में शिक्षा मंत्री