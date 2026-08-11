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त्रिशूलाकार काशी क्यों है शिव को प्यारी?, त्रेता युग में देवताओं ने बनवाया पहला मंदिर, जानिए क्या है मान्यता

काशी में ही आदि शंकराचार्य को चांडाल के रूप में भगवान शिव ने दिया था दर्शन

काशी विश्वनाथ की महिमा
काशी विश्वनाथ की महिमा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 3:05 PM IST

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Updated : August 11, 2026 at 3:32 PM IST

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वाराणसी: माना जाता है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर टिकी है. काशी के कण-कण में शंकर है. धार्मिक मान्यता ये भी है कि जिसने बनारस में प्राण त्यागे, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है. काशी की महिमा ही अनंत है. दुनिया की सबसे प्राचीन नगरियों में शामिल काशी की गलियां भी अनूठी हैं. काशी के घाट-मोहल्ले, जहां नजर जाएगी, सुंदर मंदिर और शंख की ध्वनि आपका ध्यान खींचती रहेगी. कहते हैं इसे भगवान शंकर ने बसाया, जिसके बाद सभी देवता यहीं बस गए. कथा है कि भगवान भोलेनाथ ने आदि शंकराचार्य को काशी में ही दर्शन दिए.

काशी में सबसे मुख्य और प्रधान ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं काशी विश्वनाथ. काशी की महिमा ही बाबा विश्वनाथ से कही जाती है और बाबा विश्वनाथ का यह मंदिर अब धाम का रूप ले चुका है. कभी 5 एकड़ में इस धाम को अब बसे से 27 एकड़ में फैलाया जा चुका है.

काशी विश्वनाथ की महिमा. (Video Credit; ETV Bharat)

कॉरिडोर ने बदला नक्शा

सावन का महीना हो और बाबा भोलेनाथ की नगरी का जिक्र ना हो. काशी में बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग विराजमान है. इसकी अपनी ही महिमा है. समय के साथ बाबा विश्वनाथ के मंदिर को अब धाम के रूप में पहचान मिल गई है. 2021 में लोकार्पण के बाद काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर ने पूरे काशी का नक्शा ही बदल दिया. गलियों के संकरे रास्तों में मौजूद बाबा का दरबार अब भव्यता के साथ दुनिया के सामने है. इस भव्य धाम को एक नए रूप में विकसित करने का काम 2017 में शुरू हुआ और अब इस धाम में आने वाले भक्तों को पतली तंग गलियों से नहीं, बल्कि चौड़े रास्तों की सुविधा मिलती है. सावन के महीने में काशी आने वाले भक्तों की संख्या हर साल बढ़ रही है.

12 ज्योतिर्लिंग.
12 ज्योतिर्लिंग. (Photo Credit; ETV Bharat)

मंदिर से गंगा का रास्ता

मंदिर से सीधा रास्ता गंगा के ललिता घाट तक जाता है. 320 मीटर लंबा रास्ता, दोनों तरफ स्तंभों पर शिव महापुराण की कहानियां उकेरी गई हैं, इसके साथ ही बाबा विश्वनाथ के धाम में विश्वनाथ मंदिर के नवनिर्माण की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण माता अहिल्याबाई की भव्य प्रतिमा लगाई गई है. भारत माता के साथ आदि शंकराचार्य और कार्तिकेय की मूर्ति भी यहां मौजूद है. कुल 23 इमारतें जिसमे म्यूजियम, भोगशाला, यात्री सुविधा केंद्र, वैदिक केंद्र, सिटी म्यूजियम सब बनाए गए हैं. 750 मीटर का परिक्रमा पथ अब भक्त बिना भीड़ के आराम से भक्तों को दर्शन पूजा का लाभ देता है. 23 पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार नए कॉरिडोर के निर्माण के साथ हुआ.

मान्यताएं.
मान्यताएं. (Photo Credit; ETV Bharat)

सावन के सोमवार रिकॉर्डतोड़ भीड़

सावन के मौके पर भी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों के लिए खास व्यवस्था होनी शुरू हुई है, क्योंकि हर साल भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है. विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा का कहना है कि 2022 से मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या में जबरदस्ती इजाफा हुआ है. सावन के महीने में यह संख्या एक करोड़ को भी पार कर चुकी है और संख्या आम दिनों में जहां डेढ़ से 2 लाख रहती है, सावन के सोमवार पर यह संख्या बढ़कर लगभग 6 से 7 लाख पहुंच जाती है.

ऐसे होती है मंदिर की व्यवस्था.
ऐसे होती है मंदिर की व्यवस्था. (Photo Credit; ETV Bharat)

वीआईपी दर्शन बंद

पिछले सोमवार भी लगभग 5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किया और इस बार भी संख्या लाखों में है. विश्व भूषण मिश्रा कहते हैं कि स्थिति यह है कि इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर के स्पेशल ऑपरेशन प्लान पर काम करना होता है. यह एसओपी मंदिर प्रशासन ने कुंभ के दौरान लागू किया था, जो बहुत ही सफल रहा. प्लान के जरिए जिगजैग लाइन को पूरे मंदिर परिसर में लागू करते हुए लोगों को दर्शन कराते हैं और बिना किसी परेशानी के लोग कुछ ही देर में दर्शन करके निकल जाते हैं. हमारा प्लान होता है कि एक भक्त को जल्द से जल्द दर्शन का लाभ दे सकें. इसके अलावा वीआईपी दर्शन की व्यवस्था पूरी तरह से सावन में बंद कर दी गई है. सोमवार पर तो यह लागू ही नहीं है. आरतियों के समय में बदलाव के साथ सावन के हर सोमवार को बाबा विश्वनाथ के अलग-अलग स्वरूप का श्रृंगार किया जा रहा है.

बाबा विश्वनाथ का श्रृंगार.
बाबा विश्वनाथ का श्रृंगार. (Photo Credit; ETV Bharat)

स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, शंकराचार्य को दर्शन

वाराणसी में द्वादश ज्योतिर्लिंग के प्रधान लिंग के रूप में काशी विश्वनाथ विराजमान हैं. यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है. इस बारे में काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रधान अर्चक पंडित श्रीकांत मिश्रा का कहना है कि काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, यानी यहां शिव खुद रहते हैं, उन्होंने इस नगरी को कभी नहीं छोड़ा ही नहीं है. कहा जाता है काशी नगरी पुराणों से भी पुरानी है. यही वह शहर है जहां खुद बाबा विश्वनाथ ने अपनी अर्धांगिनी माता गौरा के साथ काशीवास किया. यहीं पर आदि शंकराचार्य को चांडाल के रूप में शिव के दर्शन हुए. इसके बाद उन्होंने चारों पीठ की स्थापना की.

दर्शन की व्यवस्था
दर्शन की व्यवस्था (Photo Credit; ETV Bharat)

पौराणिक कथा-त्रेता युग में देवताओं ने बनवाया

बताते हैं, पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो पृथ्वी पर सबसे पहले जो जगह बनी, वो काशी थी. भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए और उन्हें ये जगह इतनी प्रिय लगी कि शिव यहीं पर रह गए. इसीलिए इस शहर को आनंदवन के रूप में जाना जाता है. शिव पुराण में लिखा है कि प्रलय के समय भी जब पूरी दुनिया डूब जाएगी, तब भगवान शिव अपने त्रिशूल पर काशी को बचा लेंगे, क्योंकि काशी पृथ्वी पर होते हुए भी पृथ्वी पर नहीं, शिव के त्रिशूल पर टिकी है. काशी का पूरा आकार ही त्रिशूल की आकृति का है. यहां गंगा भी उत्तर वाहिनी हैं.

बढ़ती भक्तों की संख्या
बढ़ती भक्तों की संख्या (Photo Credit; ETV Bharat)

खास है ज्योतिर्लिंग

पंडित श्रीकांत मिश्रा का कहना है कि काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग कोई साधारण ज्योतिर्लिंग नहीं बल्कि बहुत ही खास है. स्कंद पुराण और शिव पुराण में वर्णित है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ कि कौन बड़ा है, तभी उनके बीच एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ. जिसका न आदि दिखा न अंत. दोनों ने खोज की. विष्णु नीचे गए, ब्रह्मा ऊपर, लेकिन अंत नहीं मिला. तभी उस स्तंभ से स्वयं शिव प्रकट हुए, उसी अग्नि स्तंभ को ज्योतिर्लिंग कहा गया. देश में ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं. उनमें से एक काशी विश्वनाथ है. ऐसा भी वर्णन है कि सबसे पहला काशी विश्वनाथ मंदिर त्रेता युग में देवताओं ने बनवाया था. द्वापर में कृष्ण के समय भी इसका उल्लेख मिलता है. काशी में पंचकोशी और 64 योगिनियां मौजूद हैं.

काशी विश्वनाथ धाम
काशी विश्वनाथ धाम (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रतिदिन की स्तुति

पाठ- श्रीकाशी विश्वनाथाष्टकम्

गङ्गातरंगरमणीयजटालापं

गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् ।

नारायणप्रियमनंगमदापहारं

वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्

वाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपं

वागीशविष्णुसुरसेवितपादपीठम् ।

वामेनविग्रहवरेणकलत्रवन्तं

वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् ॥2॥

भूताधिपं भुजगभूषणभूषितांगं

व्याघ्राजिनांबरधरं जटिलं त्रिनेत्रम् ।

पाशांकुशाभयवरप्रदशूलपाणिं

वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् ॥3॥

शीतांशुशोभितकिरीटविराजमानं

भालेक्षणानलविशोषितपंचबाणम् ।

नागाधिपारचितभासुरकर्णपूरं

वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् ॥4॥

पंचाननं दुरितमत्तमतङ्गजानां

नागान्तकं दनुजपुंगवपन्नगानाम् ।

दावानलं मरणशोकजराटवीनां

वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् ॥5॥

तेजोमयं सगुणनिर्गुणमद्वितीयं

आनन्दकन्दमपराजितमप्रमेयम् ।

नागात्मकं सकलनिष्कलमात्मरूपं

वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् ॥6॥

रागादिदोषरहितं स्वजनानुरागं

वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायम् ।

माधुर्यधैर्यसुभगं गरलाभिरामं

वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् ॥7॥

आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दां

पापे रतिं च सुनिवार्य मनः समाधौ ।

आदाय हृत्कमलमध्यगतं परेशं

वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् ॥8॥

॥ इति श्रीमहर्षिव्यासप्रणीतं श्रीविश्वनाथाष्टकं सम्पूर्णम् ॥

द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति

सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् ।

उज्जयिन्यां महाकालम्ॐकारममलेश्वरम् ॥१॥

परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशंकरम् ।

सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने ॥२॥

वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमीतटे ।

हिमालये तु केदारम् घुश्मेशं च शिवालये ॥३॥

एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः ।

सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ॥४॥

यह भी पढ़ें: सावन 2026: काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने दर्शन को लेकर जारी की गाइडलाइन, स्मार्टवॉच और मोबाइल बैन

Last Updated : August 11, 2026 at 3:32 PM IST

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