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ढोलकल गणेश की महिमा : विघ्नहर्ता ने परशुराम के फरसे का सहा था वार, युद्ध के बाद मिला एकदंत नाम

दंतेवाड़ा : छत्तीसगढ़ के बैलाडीला पहाड़ियों पर विराजते हैं ढोलकल गणेश.करीब 3 हजार फीट की ऊंचाई पर विराजे गणपति के दर्शन के लिए लोग साल भर यहां आते हैं. ढोलकल पहाड़ी तक आना और गणपति को पूजना किसी चुनौती से कम नहीं हैं. ढोलकल गणेश के दर्शन करने श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर इस दुर्गम पर्वत शिखर की ओर पहुंचने लगे हैं. साल भर यहां श्रद्धालुओं और पर्यटकों का आना-जाना लगा रहता है,विघ्नहर्ता गणपति के दर्शन के साथ लोग पहाड़ की प्राकृतिक सुंदरता और रोमांचक सफर का भी आनंद लेते हैं.



ऊंचे पर्वत पर विराजे हैं गणपति

ढोलकल की सबसे खास बात यह है कि यहां भगवान गणेश की प्रतिमा किसी मंदिर के गर्भगृह में नहीं, बल्कि ऊंचे पर्वत शिखर पर खुले प्राकृतिक परिवेश में विराजमान हैं. घने जंगलों और पहाड़ी रास्तों के बीच गणपति बप्पा के दर्शन श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक अनुभव के साथ-साथ साहसिक यात्रा का भी हिस्सा बन जाते हैं.

ढोलकल गणेश की महिमा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

11वीं शताब्दी की अद्भुत कलाकृति

इतिहासकारों के अनुसार ढोलकल गणपति की प्रतिमा का निर्माण करीब 11वीं शताब्दी में छिंदक नागवंशी राजाओं के शासनकाल में हुआ माना जाता है. ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित यह प्रतिमा करीब 3 फीट ऊंची और ढाई फीट चौड़ी बताई जाती है. प्रतिमा की शिल्पकला उस दौर की उत्कृष्ट वास्तुकला और मूर्तिकला का प्रमाण मानी जाती है.

ढोलकल गणेश की महिमा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैसा है गणपति का रूप ?

भगवान गणेश की प्रतिमा में ऊपरी दाएं हाथ में फरसा, ऊपरी बाएं हाथ में टूटा हुआ दंत, नीचे दाएं हाथ में अभय मुद्रा और नीचे बाएं हाथ में मोदक दिखाई देता है. गले में अक्षमाला धारण किए गणपति की यह प्रतिमा अपने स्वरूप और प्राकृतिक वातावरण के कारण श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है.ढोलकल पहाड़ी के नीचे बसे क्षेत्र का नाम फरसपाल होने के पीछे भी स्थानीय स्तर पर भगवान परशुराम से जुड़ी मान्यता बताई जाती है.



ढोलकल गणेश की पौराणिक मान्यता



स्थानीय मान्यताओं के अनुसार गणेश जी और भगवान परशुराम के बीच युद्ध इसी क्षेत्र में हुआ था. कथा के मुताबिक युद्ध के दौरान परशुराम जी के फरसे के प्रहार से भगवान गणेश का एक दांत टूट गया था. इसी वजह से यहां विराजमान गणपति को एकदंत स्वरूप में विशेष आस्था के साथ पूजा जाता है. पहाड़ी की आकृति और स्थानीय मान्यताओं के कारण इसे ढोलकल पहाड़ी तथा यहां विराजमान गणपति को ढोलकल गणपति कहा जाता है. स्थानीय आदिवासी समाज भी एकदंत गणेश को अपना रक्षक मानकर श्रद्धा से पूजा करता है. पीढ़ियों से चली आ रही लोककथाओं और आस्था ने इस स्थान को बस्तर की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ दिया है.परशुराम के फरसे से वार करने और गणेश जी के वार सहने के कारण इस क्षेत्र में गांव का नाम फरसपाल पड़ा है.







चोरी हुईं पार्वती और सूर्यदेव की प्रतिमाएं

स्थानीय लोगों के अनुसार ढोलकल शिखर के आसपास एक अन्य पहाड़ी पर देवी पार्वती और सूर्यदेव की प्रतिमाएं भी स्थापित थीं. बताया जाता है कि करीब 15 वर्ष पहले ये प्रतिमाएं चोरी हो गईं. लंबे समय बाद भी इन प्रतिमाओं के संबंध में कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आ सकी है . ढोलकल तक पहुंचने वाला रास्ता आज भी जंगल और पहाड़ियों से होकर गुजरता है. कभी यह यात्रा बेहद दुर्गम मानी जाती थी। जंगली जानवरों का भय भी रहता था, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था के सामने यह कठिन रास्ता भी छोटा पड़ जाता है.

