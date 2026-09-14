ढोलकल गणेश की महिमा : विघ्नहर्ता ने परशुराम के फरसे का सहा था वार, युद्ध के बाद मिला एकदंत नाम
ढोलकल गणेश की महिमा अपरम्पार है. गणेश चतुर्थी पर आप भी किजिए विघ्नहर्ता के दर्शन.मुकेश श्रीवास की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 14, 2026 at 5:10 PM IST
दंतेवाड़ा : छत्तीसगढ़ के बैलाडीला पहाड़ियों पर विराजते हैं ढोलकल गणेश.करीब 3 हजार फीट की ऊंचाई पर विराजे गणपति के दर्शन के लिए लोग साल भर यहां आते हैं. ढोलकल पहाड़ी तक आना और गणपति को पूजना किसी चुनौती से कम नहीं हैं. ढोलकल गणेश के दर्शन करने श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर इस दुर्गम पर्वत शिखर की ओर पहुंचने लगे हैं. साल भर यहां श्रद्धालुओं और पर्यटकों का आना-जाना लगा रहता है,विघ्नहर्ता गणपति के दर्शन के साथ लोग पहाड़ की प्राकृतिक सुंदरता और रोमांचक सफर का भी आनंद लेते हैं.
ऊंचे पर्वत पर विराजे हैं गणपति
ढोलकल की सबसे खास बात यह है कि यहां भगवान गणेश की प्रतिमा किसी मंदिर के गर्भगृह में नहीं, बल्कि ऊंचे पर्वत शिखर पर खुले प्राकृतिक परिवेश में विराजमान हैं. घने जंगलों और पहाड़ी रास्तों के बीच गणपति बप्पा के दर्शन श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक अनुभव के साथ-साथ साहसिक यात्रा का भी हिस्सा बन जाते हैं.
11वीं शताब्दी की अद्भुत कलाकृति
इतिहासकारों के अनुसार ढोलकल गणपति की प्रतिमा का निर्माण करीब 11वीं शताब्दी में छिंदक नागवंशी राजाओं के शासनकाल में हुआ माना जाता है. ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित यह प्रतिमा करीब 3 फीट ऊंची और ढाई फीट चौड़ी बताई जाती है. प्रतिमा की शिल्पकला उस दौर की उत्कृष्ट वास्तुकला और मूर्तिकला का प्रमाण मानी जाती है.
कैसा है गणपति का रूप ?
भगवान गणेश की प्रतिमा में ऊपरी दाएं हाथ में फरसा, ऊपरी बाएं हाथ में टूटा हुआ दंत, नीचे दाएं हाथ में अभय मुद्रा और नीचे बाएं हाथ में मोदक दिखाई देता है. गले में अक्षमाला धारण किए गणपति की यह प्रतिमा अपने स्वरूप और प्राकृतिक वातावरण के कारण श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है.ढोलकल पहाड़ी के नीचे बसे क्षेत्र का नाम फरसपाल होने के पीछे भी स्थानीय स्तर पर भगवान परशुराम से जुड़ी मान्यता बताई जाती है.
ढोलकल गणेश की पौराणिक मान्यता
स्थानीय मान्यताओं के अनुसार गणेश जी और भगवान परशुराम के बीच युद्ध इसी क्षेत्र में हुआ था. कथा के मुताबिक युद्ध के दौरान परशुराम जी के फरसे के प्रहार से भगवान गणेश का एक दांत टूट गया था. इसी वजह से यहां विराजमान गणपति को एकदंत स्वरूप में विशेष आस्था के साथ पूजा जाता है. पहाड़ी की आकृति और स्थानीय मान्यताओं के कारण इसे ढोलकल पहाड़ी तथा यहां विराजमान गणपति को ढोलकल गणपति कहा जाता है. स्थानीय आदिवासी समाज भी एकदंत गणेश को अपना रक्षक मानकर श्रद्धा से पूजा करता है. पीढ़ियों से चली आ रही लोककथाओं और आस्था ने इस स्थान को बस्तर की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ दिया है.परशुराम के फरसे से वार करने और गणेश जी के वार सहने के कारण इस क्षेत्र में गांव का नाम फरसपाल पड़ा है.
चोरी हुईं पार्वती और सूर्यदेव की प्रतिमाएं
स्थानीय लोगों के अनुसार ढोलकल शिखर के आसपास एक अन्य पहाड़ी पर देवी पार्वती और सूर्यदेव की प्रतिमाएं भी स्थापित थीं. बताया जाता है कि करीब 15 वर्ष पहले ये प्रतिमाएं चोरी हो गईं. लंबे समय बाद भी इन प्रतिमाओं के संबंध में कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आ सकी है . ढोलकल तक पहुंचने वाला रास्ता आज भी जंगल और पहाड़ियों से होकर गुजरता है. कभी यह यात्रा बेहद दुर्गम मानी जाती थी। जंगली जानवरों का भय भी रहता था, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था के सामने यह कठिन रास्ता भी छोटा पड़ जाता है.
क्षतिग्रस्त प्रतिमा को फिर मिला अपना स्थान
कुछ वर्ष पहले असामाजिक तत्वों द्वारा ढोलकल गणपति की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर पर्वत शिखर से नीचे गिरा दिया गया था. घटना के बाद पुरातत्व विभाग और जिला प्रशासन ने प्रतिमा के बिखरे हुए टुकड़ों को खोजकर एकत्र किया और विधिवत पुनः प्रतिमा स्थापित कराई. इसके बाद ढोलकल गणपति की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की गई.
नक्सलवाद के साये से पर्यटन की नई उड़ान
31 मार्च के बाद बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के साथ पर्यटन को भी नई दिशा मिलने लगी है. जिला प्रशासन द्वारा क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों के विकास पर जोर दिया जा रहा है. ढोलकल में भी श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए मार्ग को व्यवस्थित किया गया है.पहाड़ी तक पहुंचने के लिए पगडंडी मार्ग तैयार किया गया है और रास्ते में कई स्थानों पर विश्राम की व्यवस्था की गई है. पर्यटकों की सुविधा के लिए गाइड की व्यवस्था भी की गई है, ताकि बाहर से आने वाले लोग स्थानीय इतिहास, संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं को बेहतर तरीके से समझ सकें. अब ढोलकल केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि बस्तर के पर्यटन मानचित्र पर तेजी से उभरता हुआ प्रमुख स्थल भी बन रहा है.
ढोलकल से बारसूर तक आस्था का सफर
ढोलकल गणपति के दर्शन के लिए पहुंचने वाले कई श्रद्धालु इसके बाद बारसूर में विराजमान ऐतिहासिक गणपति मंदिर के दर्शन के लिए भी जाते हैं. इस तरह ढोलकल और बारसूर बस्तर में गणपति आस्था की एक महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा के रूप में उभर रहे हैं. गणेश चतुर्थी के अवसर पर ढोलकल की पहाड़ियों में गूंजता गणपति बप्पा मोरया का जयघोष इस बात का प्रतीक है कि कभी दुर्गम और भय के लिए पहचाना जाने वाला यह इलाका अब आस्था, पर्यटन और विकास की नई कहानी लिख रहा है. 3000 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर विराजे विघ्नहर्ता गणपति आज भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र हैं और बदलते बस्तर की तस्वीर में एक नई पहचान बनकर सामने आ रहे हैं.
कैसे पहुंचे ढोलकल ?
दंतेवाड़ा से 15 किलोमीटर दूर फरसपाल गांव से ढोलकल होने का रास्ता जाता है. दंतेवाड़ा तक आने के लिए ट्रेन, बस या फिर प्राइवेट टैक्सी का सहारा लिया जा सकता है.ढोलकल पहाड़ी से कुछ ही दूरी पर कैंप साइट है,जो गांव के बेहद नजदीक है.
क्या ढोलकल के पास रुकने का स्थान है ?
यदि आप ढोलकल आना चाहते हैं, इसके लिए लोकल सपोर्ट ग्रुप आपकी काफी मदद करेगा. वो आपके लिए टेंट लगाकर दे देंगे.इसके साथ ही रात के भोजन के प्रबंध के साथ ट्रैक के दौरान गाइड का भी काम करेंगे.
बस्तर में लोकल सपोर्ट क्यों ?
आपको बता दें कि बस्तर की पहाड़ियां भारत के दूसरे इलाकों जैसी नहीं हैं. यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधा काफी सीमित है.इसलिए यदि आप पहली बार बस्तर घूमने के लिए आ रहे हैं,तो लोकल गाइड और सपोर्ट का होना आपके सफर को मुश्किल भरा होने से बचा सकता है.
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