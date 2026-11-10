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गंगा-जमुनी तहजीब के अमर प्रतीक, पटियाली के तोता-ए-हिन्द हजरत अमीर खुसरो का गौरवशाली इतिहास

कासगंज: कहते हैं कि 13वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान सूफी संत अमीर खुसरो ने इस कलाम को लिखा था, जिसे आज भी लोग बड़े चाव से सुनते हैं, भारतीय इतिहास और साहित्य के आकाश में हजरत अमीर खुसरो एक ऐसे कवि हैं, जिनकी प्रतिभा की चमक आज आठ सदी बाद भी आबाद है. उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद में स्थित पटियाली की पावन माटी में जन्में अमीर खुसरो केवल एक दरबारी कवि नहीं थे, बल्कि वे भारतीय संगीत, लोक-संस्कृति, खड़ी बोली और गंगा-जमुनी तहजीब के सबसे बड़े ध्वजवाहक थे.

गंगा-जमुनी तहजीब के अमर प्रतीक अमीर खुसरो का इतिहास (VIDEO Credit: ETV Bharat)

​अमीर खुसरो का जन्म सन 1200 ईस्वी में जनपद कासगंज के ऐतिहासिक कस्बा पटियाली में हुआ था. उनके पिता अमीर सैफूद्दीन महमूद, तुर्क मूल के एक सम्मानित व्यक्ति थे और उनकी माता का नाम दौलतनाज था. जब खुसरो महज आठ वर्ष के थे, तभी उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया.

खुसरो का जन्म सन 1200 में पटियाली में हुआ था (Photo Credit: ETV Bharat)



​पिता के निधन के पश्चात उनका पालन-पोषण और प्रारंभिक शिक्षा-दीक्षा उनके नाना के संरक्षण में हुई. बाल्यावस्था से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के धनी खुसरो का रुझान साहित्य, कविता और संगीत की ओर गहराता गया. पटियाली की माटी से मिला यह संस्कार जीवनभर उनके साथ रहा, और यही कारण है कि आज भी पटियाली को हजरत अमीर खुसरो के नाम से गर्व के साथ लिया जाता है. वर्तमान में पटियाली में उनके नाम से एक भव्य पार्क, पुस्तकालय और कई स्मरणीय द्वार निर्मित हैं.



अमीर खुसरो का राजनीतिक और दरबारी जीवन अत्यंत दिलचस्प एवं ऐतिहासिक रहा. उन्होंने दिल्ली सल्तनत के उतार-चढ़ाव भरे कालखंड को बहुत करीब से देखा. वे एक-दो नहीं, बल्कि दिल्ली के सात सुल्तानों के शासनकाल के प्रत्यक्षदर्शी रहे और उनके दरबार में विभिन्न उच्च पदों पर आसीन होकर अपनी सेवाएं दीं.

खुसरो की प्रतिभा की चमक आज आठ सदी बाद भी आबाद है (Photo Credit: ETV Bharat)

​गियासुद्दीन बलबन के वैभवशाली शासनकाल से लेकर अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य सफलताओं और गियासुद्दीन तुगलक के उत्थान तक, अमीर खुसरो सल्तनत कालीन राजनीति के केंद्र में रहे. हालांकि, सुल्तानों के बदलने और सत्ता के समीकरण बिगड़ने के बावजूद उनकी साहित्यिक और सांस्कृतिक साधना कभी बाधित नहीं हुई. वे सत्ता के करीब रहकर भी अपनी सूफी चेतना और जनसामान्य से जुड़ाव को कभी नहीं भूले.​​साहित्यिक दृष्टिकोण से अमीर खुसरो का सबसे बड़ा योगदान हिंदी भाषा के विकास में माना जाता है. वे पहले ऐसे मध्यकालीन कवि थे जिन्होंने फारसी जैसी तत्कालीन राजभाषा के साथ-साथ आम जनमानस की भाषा 'हिन्दवी' (खड़ी बोली) का खुलकर और गर्व से प्रयोग किया. ​उन्होंने आम लोगों के मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के लिए बेहद रोचक ढंग से रची गई उनकी पहेलियां आज भी भारतीय लोक जीवन में बड़े चाव से बुझाई जाती है.

प्रमुख रचनाओं में मिफताह-उल-फुतूह जैसे पुस्तक शामिल है (Photo Credit: ETV Bharat)

​उन्होंने ऐसे दोसुखने और लोकगीत रचे, जो सदियों से ग्रामीण व शहरी भारत की बोलचाल का हिस्सा बना हुआ है. ​वे भारत की मिट्टी, यहां की ऋतुओं, पशु-पक्षियों, भाषा और संस्कृति से बड़े प्रेम करते थे. उन्होंने गर्व से स्वयं को 'हिन्द का तोता' (तुतिए-हिन्द) कहा और अपनी रचनाओं में भारत की श्रेष्ठता का बखान किया.​​भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत में अमीर खुसरो द्वारा किए गए प्रयोग क्रांतिकारी सिद्ध हुए, भारतीय उपमहाद्वीप में सूफी संगीत के अंतर्गत कव्वाली विधा को जन्म देने, उसे शास्त्रीय व सूफी रंग में ढालने और लोकप्रिय बनाने का पूरा श्रेय खुसरो को जाता है.

भारतीय संगीत, लोक-संस्कृति, खड़ी बोली का श्रेय खुसरो को दिया जाता है (Photo Credit: ETV Bharat)

​कहा जाता है कि उन्होंने भारतीय 'वीणा' और फारसी 'तंबूर' के सुंदर मिश्रण से सितार का आविष्कार किया. इसके अतिरिक्त, पारंपरिक ढोलक या पखावज को दो हिस्सों में विभाजित करके तबले का निर्माण भी उन्हीं की अद्भुत देन माना जाता है. भारतीय शास्त्रीय संगीत में 'ख्याल' और 'तराना' जैसी लोकप्रिय गायन शैलियों की शुरुआत करके उन्होंने संगीत जगत को समृद्ध किया.​अमीर खुसरो ने सल्तनत काल के इतिहास को अपनी सूक्ष्म दृष्टि और काव्यात्मक शैली में दर्ज किया, जो उनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल है. ​मिफताह-उल-फुतूह. जिसमें उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी की सैन्य विजयों का सजीव विवरण प्रस्तुत किया. ​खजायन-उल-फुतूह, यह ग्रंथ अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियानों का ऐतिहासिक दस्तावेज है. ​नूह-सिपिहर इस ऐतिहासिक कृति में भारत की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध भाषाओं, विविध संस्कृति और यहां की जीवनशैली का अत्यंत सुंदर व काव्यात्मक वर्णन मिलता है.