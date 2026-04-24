ETV Bharat / state

वैश्विक स्तर पर बढ़ता तापमान खतरनाक, बिगड़ते जा रहा अर्थ सिस्टम,जानिए कैसे होगा कंट्रोल

रायपुर : आज पूरे विश्व का तापमान बढ़ रहा है,जिसके कारण पर्यावरण में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है. पर्यावरणविद् नितिन सिंघवी के मुताबिक 1850 से 1900 के मध्य औद्योगिक युग की शुरुआत हुई. तब से लेकर आज तक विश्व का औसत तापमान लगभग 1.3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है. विश्व का औसत तापमान अर्थ के सिस्टम को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है. अर्थ सिस्टम बिगड़ने के पीछे मुख्य कारण पेट्रोल डीजल और कोयला है. इसकी वजह से जो CO2 गैस आसमान में गई है,जिसके कारण तापमान बढ़ गया है. अब ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि अब जो कुछ भी होगा वह पूरे विश्व में एक्सट्रीम होगा यानी अत्यधिक होगा.

''हीट डोम कंडीशन है खतरनाक''

नितिन सिंघवी के मुताबिक अभी जो हीटवेव चल रहे हैं उनके दिन बढ़ जाएंगे. उनकी इंटेंसिटी सिटी बढ़ जाएगी. इसके साथ ही यह किलर हिट हो जाएगी. इसका मुख्य कारण कुछ दशकों में यानी सन 1988 के बाद से यह क्रम बढ़ने लग गया है. हम एक बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच गए हैं यह एक हीट डोम कहलाता है, जो जलवायु परिवर्तन के संबंध में माना जाता है. आसमान में सैकड़ों हजारों किलोमीटर लंबी चौड़ी जो है उल्टी कढ़ाई रख दी गई है. उसकी वजह से हवा फस गई है. ऐसी स्थिति में हीट डोम लाइक कंडीशन तैयार हो गई है. अब यह गर्मी कहीं बाहर नहीं जा पा रही है. गर्म हवा ऊपर नहीं जा पा रही है. यह पूरे देश में एक्सट्रीम वेदर कंडीशन कहला रही है."

वैश्विक स्तर पर बढ़ता तापमान खतरनाक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वैश्विक स्तर पर बढ़ता तापमान खतरनाक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आने वाले दशकों में हम देखेंगे कि गर्मी बढ़ती जाएगी. इनके दिनों की संख्या बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी. हर पिछला साल हमें अच्छा लगेगा. पिछला साल ज्यादा बैटर था. इस साल तकलीफ है. तापमान बढ़ते जाएगा क्योंकि अब हम इसको नियंत्रित नहीं कर सक रहे हैं. चाहे वह भारत हो या विश्व ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करने के लिए जो भी नियम और कायदे बने हैं. वह सब फाइलों और कागजों तक सीमित है.ऐसे में हमारे सारे माइलस्टोन फेल हो चुके हैं.