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वैश्विक स्तर पर बढ़ता तापमान खतरनाक, बिगड़ते जा रहा अर्थ सिस्टम,जानिए कैसे होगा कंट्रोल

वैश्विक स्तर पर तापमान बढ़ता जा रहा है,जो चिंता का विषय है.बिगड़ते अर्थ सिस्टम को लेकर संवाददाता रितेश तंबोली ने पर्यावरणविद् से चर्चा की.

Globally rising temperatures
वैश्विक स्तर पर बढ़ता तापमान खतरनाक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 24, 2026 at 1:06 PM IST

4 Min Read
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रायपुर : आज पूरे विश्व का तापमान बढ़ रहा है,जिसके कारण पर्यावरण में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है. पर्यावरणविद् नितिन सिंघवी के मुताबिक 1850 से 1900 के मध्य औद्योगिक युग की शुरुआत हुई. तब से लेकर आज तक विश्व का औसत तापमान लगभग 1.3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है. विश्व का औसत तापमान अर्थ के सिस्टम को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है. अर्थ सिस्टम बिगड़ने के पीछे मुख्य कारण पेट्रोल डीजल और कोयला है. इसकी वजह से जो CO2 गैस आसमान में गई है,जिसके कारण तापमान बढ़ गया है. अब ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि अब जो कुछ भी होगा वह पूरे विश्व में एक्सट्रीम होगा यानी अत्यधिक होगा.

''हीट डोम कंडीशन है खतरनाक''

नितिन सिंघवी के मुताबिक अभी जो हीटवेव चल रहे हैं उनके दिन बढ़ जाएंगे. उनकी इंटेंसिटी सिटी बढ़ जाएगी. इसके साथ ही यह किलर हिट हो जाएगी. इसका मुख्य कारण कुछ दशकों में यानी सन 1988 के बाद से यह क्रम बढ़ने लग गया है. हम एक बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच गए हैं यह एक हीट डोम कहलाता है, जो जलवायु परिवर्तन के संबंध में माना जाता है. आसमान में सैकड़ों हजारों किलोमीटर लंबी चौड़ी जो है उल्टी कढ़ाई रख दी गई है. उसकी वजह से हवा फस गई है. ऐसी स्थिति में हीट डोम लाइक कंडीशन तैयार हो गई है. अब यह गर्मी कहीं बाहर नहीं जा पा रही है. गर्म हवा ऊपर नहीं जा पा रही है. यह पूरे देश में एक्सट्रीम वेदर कंडीशन कहला रही है."

वैश्विक स्तर पर बढ़ता तापमान खतरनाक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
आने वाले दशकों में हम देखेंगे कि गर्मी बढ़ती जाएगी. इनके दिनों की संख्या बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी. हर पिछला साल हमें अच्छा लगेगा. पिछला साल ज्यादा बैटर था. इस साल तकलीफ है. तापमान बढ़ते जाएगा क्योंकि अब हम इसको नियंत्रित नहीं कर सक रहे हैं. चाहे वह भारत हो या विश्व ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करने के लिए जो भी नियम और कायदे बने हैं. वह सब फाइलों और कागजों तक सीमित है.ऐसे में हमारे सारे माइलस्टोन फेल हो चुके हैं.
Globally rising temperatures
वैश्विक स्तर पर बढ़ता तापमान खतरनाक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बढ़ते तापमान और रोकने की जहां तक बात है. आज की तारीख में हम सभी प्रकार के पेट्रोल डीजल और कोयले का उत्पादन बंद कर देते हैं, तो हम बढ़ते तापमान और गर्मी को नहीं रोक सकते हैं. इसका मुख्य कारण यह है कि समुद्रों ने जो हमें एनर्जी दी है. वह 90% तक सोक रखी है. वह गर्म हो चुके हैं जो धीरे-धीरे उसे छोड़ेंगे. दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो आसमान में रहती है. वह लॉन्ग लाइफ रहती है. उसको खत्म होने में सैकड़ों से हजारों साल लगते हैं. ऐसी स्थिति में तापमान लगातार बढ़ते जाएगा- नितिन सिंघवी, पर्यावरणविद्

कैसे रुकेगा बढ़ता तापमान ?


बढ़ते तापमान को कैसे रोका जाए इस सवाल के जवाब नितिन सिंघवी ने कहा कि "हम बहुत डेंजर में हैं. इसकी तैयारी करने की जहां तक बात है तो हमको पूरे देश में छोटे-छोटे गांव में शहर में अर्बन फॉरेस्ट की जरूरत है जो कि हमारे तापमान को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है. शहर अर्बन हीट आइलैंड कहलाते हैं. शहर अर्बन हीट आईलैंड इसलिए कहलाते हैं कि दिन भर गर्मी हमारी क्रांकिट सीमेंट लोहा डामर वाली काली सड़क यह गर्मी को सोक रखी है. जैसे ही सूर्यास्त होता है इसके साथ ही जब बाहर का तापमान थोड़ा कम होने लगता है. यह हीट जो बिल्डिंग में क्रांकिट लोहा और सीमेंट में सोक कर रखी है वह छोड़ने लगता है.

अर्बन हीट कम करने के लिए चाहिए फॉरेस्ट

हम देखते हैं कि शाम 6:30 से 7 बजे के बाद अचानक से हमको गर्मी महसूस होती है. अर्बन हीट आईलैंड इफेक्ट को कम करने के लिए हमको अर्बन फॉरेस्ट चाहिए. गांव और शहरों में बहुत सारे छोटे-छोटे सोलर पेनल से चलने वाले पब्लिक सेंटर्स में एयर कंडीशनर लगाने पड़ेंगे. दिन में मुफ्त की बिजली में एयर कंडीशन चले जहां पर 100 से 200 लोग आराम कर सकें, नहीं तो एक किलर हीट रहेगी.


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