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ग्लोबल वार्मिंग से बदला मॉनसून का मिजाज, 10 दिन की बारिश एक दिन में हो जा रही

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 'के. बनर्जी सेंटर ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड ओशन स्टडीज' के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शैलेंद्र राय ने मौसम के बदलने और असामान्य पैटर्न पर गहरी चिंता व्यक्त की है. उन्होंने बताया कि मानवीय गतिविधियों के कारण प्रकृति को जो नुकसान पहुंच रहा है, उसकी वजह से बारिश के तरीके से लेकर भीषण गर्मी (हीटवेव) में बड़ा बदलाव आया है.

पिछले दो दिनों से जारी मूसलाधार बारिश से कई शहरों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त है. जगह-जगह भारी जलभराव होने से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है, नदी-नाले उफान पर होने की वजह से यातायात भी प्रभावित है, जिसने आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.



प्रोफेसर राय के अनुसार, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बारिश की मात्रा (Quantity) के साथ-साथ उसकी आवृत्ति (Frequency) भी प्रभावित हुई है. इसे सरल शब्दों में समझाते हुए उन्होंने कहा कि जो बारिश पहले सामान्य तौर पर 10 दिनों के अंतराल में होनी चाहिए थी, अब वही पूरी मात्रा महज एक दिन में बरस जा रही है.



उन्होंने मॉनसून के एक और अनोखे और असामान्य पैटर्न का जिक्र करते हुए बताया कि आजकल किसी एक छोटे से क्षेत्र में भारी बारिश हो जाती है, लेकिन वहां से आधा किलोमीटर दूर जाने पर मौसम सूखा रहता है. यह मॉनसून का सामान्य व्यवहार नहीं है. सामान्य तौर पर जब मॉनसून आता है, तो वह एक बड़े और विस्तृत क्षेत्र में एक समान बारिश करता है.



उन्होंने कहा कि मौसम में आ रहे इस बदलाव का मुख्य कारण 'मानव-जनित' (Anthropogenic) है. विकास, औद्योगीकरण और शहरीकरण के नाम पर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे हैं. गांवों को काटकर शहर बसाए जा रहे हैं और हाईवे का निर्माण हो रहा है. इसी का नतीजा है कि हाल ही में न सिर्फ यूरोप में भीषण हीटवेव देखी गई, बल्कि प्रयागराज और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसका तगड़ा असर रहा. इस क्षेत्र में 4 से 5 बार हीटवेव के लंबे दौर (Spells) आए, जो 5, 7 या 9 दिनों तक लगातार जारी रहे.



इस गंभीर स्थिति से निपटने और ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करने के लिए प्रोफेसर राय ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि हमें शहरों, गांवों और हाईवे के किनारे भारी मात्रा में बड़े और छायादार पेड़ लगाने होंगे. वर्तमान में हाईवे के किनारे जो छोटे-छोटे पौधे लगाए जाते हैं, उनका पर्यावरण पर कोई खास सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है.

निष्कर्ष के तौर पर, प्रोफेसर शैलेंद्र राय का यह बयान इस बात की ओर कड़ा इशारा करता है कि यदि हमने समय रहते प्रकृति के साथ अपनी छेड़छाड़ बंद नहीं की और बड़े स्तर पर छायादार पेड़ लगाकर पर्यावरण को नहीं सुधारा, तो मौसम का यह चक्र पूरी तरह बिगड़ जाएगा. आने वाले समय में ऋतुओं का यह असंतुलित बदलाव मानव जीवन, कृषि और पूरी धरती के लिए एक बेहद गंभीर संकट खड़ा कर सकता है.

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