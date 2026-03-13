ETV Bharat / state

LPG सिलेंडर की किल्लत पर सरकार घिरी, हुड्डा बोले-"शादी वाले घर भी परेशान", हरविंद्र कल्याण ने की अफवाहों से दूर रहने की अपील

LPG सिलेंडर की किल्लत पर सरकार घिरी ( Etv Bharat )

करनाल : अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने लोगों से संयम और भरोसा बनाए रखने की अपील की है. हरविंद्र कल्याण ने कहा कि, "ऐसे समय में अफवाहों से दूर रहकर समझदारी और धैर्य के साथ स्थिति का सामना करना सबसे जरूरी है." मजबूत नेतृत्व पर जताया विश्वास: करनाल पहुंचे हरविंद्र कल्याण ने कहा कि, "देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व मिला हुआ है. उनके नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर आने वाली हर चुनौती का मजबूती और आत्मविश्वास के साथ सामना कर रहा है." दुनिया भर में दिख रहा युद्ध का असर: हरविंद्र कल्याण ने आगे कहा कि, "इस समय दुनिया के कई देशों में चल रहे युद्ध और तनाव का असर पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है. तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और आर्थिक दबाव इसका बड़ा उदाहरण हैं, जिनका प्रभाव अलग-अलग देशों में महसूस किया जा रहा है." हरविंद्र कल्याण ने की अफवाहों से दूर रहने की अपील (Etv Bharat) अफवाहों से दूर रहने की अपील: हरविंद्र कल्याण ने लोगों से कहा कि, "मौजूदा परिस्थितियों में घबराने की जरूरत नहीं है. कठिन हालात में संयम, विश्वास और सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन ही देश को मजबूत बनाता है.कोरोना महामारी के दौरान भी भारत ने मजबूत नेतृत्व और बेहतर प्रबंधन के दम पर हालात को संभालते हुए दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया था."