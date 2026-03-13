ETV Bharat / state

LPG सिलेंडर की किल्लत पर सरकार घिरी, हुड्डा बोले-"शादी वाले घर भी परेशान", हरविंद्र कल्याण ने की अफवाहों से दूर रहने की अपील

वैश्विक तनाव के बीच हरविंद्र कल्याण ने लोगों से संयम की अपील की. वहीं, भूपेंद्र हुड्डा ने LPG किल्लत पर सरकार को घेरा.

GAS CYLINDER SHORTAGE KARNAL
LPG सिलेंडर की किल्लत पर सरकार घिरी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 13, 2026 at 11:26 AM IST

करनाल : अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने लोगों से संयम और भरोसा बनाए रखने की अपील की है. हरविंद्र कल्याण ने कहा कि, "ऐसे समय में अफवाहों से दूर रहकर समझदारी और धैर्य के साथ स्थिति का सामना करना सबसे जरूरी है."

मजबूत नेतृत्व पर जताया विश्वास: करनाल पहुंचे हरविंद्र कल्याण ने कहा कि, "देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व मिला हुआ है. उनके नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर आने वाली हर चुनौती का मजबूती और आत्मविश्वास के साथ सामना कर रहा है."

दुनिया भर में दिख रहा युद्ध का असर: हरविंद्र कल्याण ने आगे कहा कि, "इस समय दुनिया के कई देशों में चल रहे युद्ध और तनाव का असर पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है. तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और आर्थिक दबाव इसका बड़ा उदाहरण हैं, जिनका प्रभाव अलग-अलग देशों में महसूस किया जा रहा है."

हरविंद्र कल्याण ने की अफवाहों से दूर रहने की अपील (Etv Bharat)

अफवाहों से दूर रहने की अपील: हरविंद्र कल्याण ने लोगों से कहा कि, "मौजूदा परिस्थितियों में घबराने की जरूरत नहीं है. कठिन हालात में संयम, विश्वास और सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन ही देश को मजबूत बनाता है.कोरोना महामारी के दौरान भी भारत ने मजबूत नेतृत्व और बेहतर प्रबंधन के दम पर हालात को संभालते हुए दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया था."

LPG संकट को लेकर सरकार पर निशाना: वहीं, दूसरी ओर करनाल पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घरेलू LPG सिलेंडर को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि, "इस समय लोग गैस की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं."

शादी वाले घर भी परेशान: मीडिया से बातचीत में हुड्डा ने कहा कि, "कई घरों में शादियां हैं, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है. लोग गैस एजेंसियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं. सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जनता में भरोसा पैदा करे और स्पष्ट करे कि LPG की पर्याप्त उपलब्धता है, ताकि लोगों की चिंता दूर हो सके."

राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया: राज्यसभा चुनाव पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, "फिलहाल तैयारी चल रही है और संभावना है कि एक सीट बीजेपी और एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है."

चौटाला के बयान पर टिप्पणी से परहेज: वहीं, ओम प्रकाश चौटाला के एक बयान पर प्रतिक्रिया मांगने पर हुड्डा ने कहा कि, "उन्होंने वह बयान नहीं देखा है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा."

